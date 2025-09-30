超リアルプロ野球モバイルゲーム『プロ野球RISING』、時代を彩ったOB選手がスカウトに登場！歴史に名を残す打者たちがプロライに降臨！！

株式会社 Com2uS Japan

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Androidで好評配信中のモバイル野球ゲーム『プロ野球RISING』にて、プロ野球12球団のOB選手が登場する「OB選手ピックアップスカウト第1弾」を開始いたしました。

『プロ野球RISING』（プロライ）は、一般社団法人日本野球機構（NPB）の公式ライセンスを取得したリアル野球ゲームです。

日本のプロ野球12球団の選手や球場をリアルなグラフィックで再現し、最先端のモーションキャプチャー技術で、選手の動きや固有フォーム、ホームランパフォーマンスまでリアルに再現しております。

このたび、プロ野球12球団の監督・コーチたちが現役時代の姿でスカウトへの登場が決定いたしました。

OB選手第1弾では、現在は監督・コーチを務める大打者たちが、現役当時の姿でプロライの復活いたします。

OB選手ピックアップスカウト第1弾 登場選手

阿部慎之助（読売ジャイアンツ）

和田豊（阪神タイガース）

石井琢朗（横浜DeNAベイスターズ）

新井貴浩（広島東洋カープ）

池山隆寛（東京ヤクルトスワローズ）

森野将彦（中日ドラゴンズ）

小久保裕紀（福岡ソフトバンクホークス）

稲葉篤紀（北海道日本ハムファイターズ）

福浦和也（千葉ロッテマリーンズ）

ゼラス・ウィーラー（東北楽天ゴールデンイーグルス）

安達了一（オリックス・バファローズ）

小関竜也（埼玉西武ライオンズ）

※（）内の球団はゲーム内での所属球団です。

ピックアップスカウトでは、100回スカウトをするごとにピックアップ中の選手カードから1枚を選択して獲得できるピックアップ選択パックを獲得できます。

また、チームの選手に装着することで選手を強化できるエンハンスカードにも、OB選手をモチーフとしたカードが登場し、これらのエンハンスカードが入手できる新戦力エンハンススカウトも開催いたします。

■OB選手ピックアップスカウト第1弾

開催期間：2025年9月30日～10月9日

■OB選手エンハンススカウト第1弾

開催期間：2025年9月30日～10月16日

『プロライ』について詳細は公式サイトおよび公式Xアカウントをご確認ください。

□『プロ野球RISING』公式サイト

https://prorising.com2us.com/main

□『プロ野球RISING』公式Xアカウント

https://x.com/ProRising_PR

【配信概要】

- 一般社団法人日本野球機構承認- プロ野球フランチャイズ球場承認- ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2024年プロ野球ペナントシーズン中のデータを基に制作しています。- (C)2024 株式会社Com2uS Japan All rights Reserved.※ゲーム内課金あり

『プロ野球RISING』 iOS版

サービス開始日：2025年3月26日(水)

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

▼AppStore URL

https://apps.apple.com/jp/app/プロ野球rising/id1641203655(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83rising/id1641203655)

『プロ野球RISING』 Android版

サービス開始日：2025年3月26日(水)

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.heatfuturenpb.android.google.jp.normal

