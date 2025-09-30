「近隣トラブル弁護士保険」を大東銀行にて新たに提供開始

ニッセイプラス少額短期保険株式会社

日本生命保険相互会社（代表取締役社長：朝日 智司）の子会社であるニッセイプラス少額短期保険株式会社（代表取締役社長：光本 正、以下「ニッセイプラス」）は、2025年10月1日より株式会社大東銀行（取締役社長：鈴木 孝雄、以下「大東銀行」）の新たに住宅取得される住宅ローン契約者に、「近隣トラブル弁護士保険」の提供を開始します。

１．協業内容・背景

ニッセイプラスでは、昨今増加している近隣トラブル（騒音・ペット・共用部の利用等）に遭遇するリスクに不安をお持ちのお客さまに対して、より安心して生活を送っていただくことを目的に、「近隣トラブル弁護士保険」を提供しております。

大東銀行では、住宅ローンの提供を通じてお客様の夢のマイホーム取得を支援しております。新しくマイホームに住まわれる方が、より安全・安心な新生活を送れるよう、2025年10月1日から新たに住宅取得される住宅ローン契約者に、ニッセイプラスの当商品を6か月間無料でプレゼントすることとなりました。

具体的には、住宅ローン手続き時に当保険の加入手続きを行い、大東銀行が6か月間の保険料を契約者の代わりに負担することで、保険をプレゼントする仕組みを実現します。

なお、今回の協業はニッセイプラスが東北地方で「近隣トラブル弁護士保険」を提供する初めての取組みであり、加えて、銀行を通じて当商品を提供することは初めての取組みとなります。

この取組みを通じて、近隣トラブルへの備えを提供することで、地域のお客様に、より一層の安全・安心な新生活を送れるようサポートします。

２．ニッセイプラスの「近隣トラブル弁護士保険」の特徴と概要

- 騒音・悪臭・ペットトラブル等の近隣トラブルによる法律相談・弁護士利用時に負担した費用を保険金でお支払いいたします。- いじめ・ストーカー被害等についても支払対象とし、より安心な暮らしの実現に寄与いたします。- 入居予定日から６か月までの保険料は無料となり、大東銀行が負担します。

（近隣トラブル弁護士保険の商品詳細）

- 支払事由近隣トラブルによる法律相談または弁護士利用を行い、その費用を負担したこと- 支払額（法律相談）要した相談費用 （弁護士利用）要した弁護士費用の90%- 保険料加入後6か月無料※1 加入後7か月以降※2 月額250円- 払込方法月払、クレジットカード払のみ※2- 保険期間１年間（自動更新）- 申込方法住宅ローン契約の際に、保険申込手続の方法をお知らせします

※1 加入から6か月分の保険料を大東銀行が負担します。

※2 加入後7か月以降も保険継続を申し出ていただいた場合に限り、契約者負担で継続可能です。

なお、商品内容の詳細は、約款・重要事項説明書をご確認ください。

（支払事由・支払額）

（無料となる6か月分の保険料イメージ）

「第三者による保険料支払特約」を付帯することで、当初6か月間の保険料を大東銀行にて負担いたします。そのため、お客様の負担はありません。7か月目以降は、希望された方のみ月額250円の負担でご継続いただけます。

会社概要

名称 ： ニッセイプラス少額短期保険株式会社

代表者 ： 代表取締役社長：光本 正

所在地 ： 東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル FINOLAB

設立 ： 2021年4月30日

公式ＨＰ： https://www.nissay-plus.co.jp/

名称 ： 株式会社大東銀行

代表者 ： 取締役社長：鈴木 孝雄

所在地 ： 福島県郡山市中町19番1号

設立 ： 1942年8月18日

公式ＨＰ： https://www.daitobank.co.jp/