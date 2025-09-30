「近隣トラブル弁護士保険」を大東銀行にて新たに提供開始
日本生命保険相互会社（代表取締役社長：朝日 智司）の子会社であるニッセイプラス少額短期保険株式会社（代表取締役社長：光本 正、以下「ニッセイプラス」）は、2025年10月1日より株式会社大東銀行（取締役社長：鈴木 孝雄、以下「大東銀行」）の新たに住宅取得される住宅ローン契約者に、「近隣トラブル弁護士保険」の提供を開始します。
１．協業内容・背景
ニッセイプラスでは、昨今増加している近隣トラブル（騒音・ペット・共用部の利用等）に遭遇するリスクに不安をお持ちのお客さまに対して、より安心して生活を送っていただくことを目的に、「近隣トラブル弁護士保険」を提供しております。
大東銀行では、住宅ローンの提供を通じてお客様の夢のマイホーム取得を支援しております。新しくマイホームに住まわれる方が、より安全・安心な新生活を送れるよう、2025年10月1日から新たに住宅取得される住宅ローン契約者に、ニッセイプラスの当商品を6か月間無料でプレゼントすることとなりました。
具体的には、住宅ローン手続き時に当保険の加入手続きを行い、大東銀行が6か月間の保険料を契約者の代わりに負担することで、保険をプレゼントする仕組みを実現します。
なお、今回の協業はニッセイプラスが東北地方で「近隣トラブル弁護士保険」を提供する初めての取組みであり、加えて、銀行を通じて当商品を提供することは初めての取組みとなります。
この取組みを通じて、近隣トラブルへの備えを提供することで、地域のお客様に、より一層の安全・安心な新生活を送れるようサポートします。
２．ニッセイプラスの「近隣トラブル弁護士保険」の特徴と概要
- 騒音・悪臭・ペットトラブル等の近隣トラブルによる法律相談・弁護士利用時に負担した費用を保険金でお支払いいたします。
- いじめ・ストーカー被害等についても支払対象とし、より安心な暮らしの実現に寄与いたします。
- 入居予定日から６か月までの保険料は無料となり、大東銀行が負担します。
（近隣トラブル弁護士保険の商品詳細）
- 支払事由
近隣トラブルによる法律相談または弁護士利用を行い、その費用を負担したこと
- 支払額
（法律相談）要した相談費用 （弁護士利用）要した弁護士費用の90%
- 保険料
加入後6か月無料※1 加入後7か月以降※2 月額250円
- 払込方法
月払、クレジットカード払のみ※2
- 保険期間
１年間（自動更新）
- 申込方法
住宅ローン契約の際に、保険申込手続の方法をお知らせします
※1 加入から6か月分の保険料を大東銀行が負担します。
※2 加入後7か月以降も保険継続を申し出ていただいた場合に限り、契約者負担で継続可能です。
なお、商品内容の詳細は、約款・重要事項説明書をご確認ください。
（支払事由・支払額）
（無料となる6か月分の保険料イメージ）
「第三者による保険料支払特約」を付帯することで、当初6か月間の保険料を大東銀行にて負担いたします。そのため、お客様の負担はありません。7か月目以降は、希望された方のみ月額250円の負担でご継続いただけます。
会社概要
名称 ： ニッセイプラス少額短期保険株式会社
代表者 ： 代表取締役社長：光本 正
所在地 ： 東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル FINOLAB
設立 ： 2021年4月30日
公式ＨＰ： https://www.nissay-plus.co.jp/
名称 ： 株式会社大東銀行
代表者 ： 取締役社長：鈴木 孝雄
所在地 ： 福島県郡山市中町19番1号
設立 ： 1942年8月18日
公式ＨＰ： https://www.daitobank.co.jp/