【さぼてん】ハロウィンをおいしく彩る「北海道産 かぼちゃコロッケ」を全国のデリカ店舗にて10月1日（水）から期間限定販売

株式会社グリーンハウスフーズ

株式会社グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」は、全国のデリカ店舗にて10月1日（水）から、毎年大人気の「北海道産 かぼちゃコロッケ」、「明太チーズ巻きかつ」を期間限定で販売開始いたします。

■ハロウィンにぴったりな「北海道産 かぼちゃコロッケ」、かねふくの明太子を使用した「明太チーズ巻きかつ」が今年も登場！

毎年大人気の季節メニュー「北海道産 かぼちゃコロッケ」は、自然な甘さとしっとり感が味わえる逸品。使用している北海道産かぼちゃ「くりゆたか」は、その濃厚な甘みと栗のようなホクホクとした食感が特徴で、皮ごと使用することにより食感の違いも楽しむことができます。食卓にはもちろん、お子さまのおやつにもぴったりな、ハロウィンをおいしく彩るメニューです。

「北海道産 かぼちゃコロッケ」（単品）

※全国のデリカ店舗にて販売

◇販売期間：2025年10月1日（水）～11月中旬予定

◇販売価格：1ケ 税込価格240円（本体価格223円）

2ケ 税込価格450円（本体価格417円）

さぼてんこだわりの“巻きかつ”。今回登場する「明太チーズ巻きかつ」は、博多の老舗明太子メーカー「かねふく」の明太子と濃厚なチェダーチーズをジューシーなロース肉で巻いた大人気メニューです。明太子とチーズの相性は抜群で、そのままでおいしくお楽しみいただけます。

「明太チーズ巻きかつ」（単品）

※全国のデリカ店舗にて販売

◇販売期間：2025年10月１日（水）～12月中旬予定

◇販売価格：1ケ 税込価格380円（本体価格352円）

2ケ 税込価格730円（本体価格676円）

※写真はイメージです

※一部の店舗や時間によっては取り扱いがない場合がございます

※商品の数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください

■「とんかつ新宿さぼてん」

1966年創業の「とんかつ新宿さぼてん」は、国内外に約500店を展開するとんかつ専門店。高品質な生ハム用ポークを使用したプレミアムポーク「SaboRED」をはじめ、低温の油でじっくりと仕上げた素材本来の味を引き立てるメニューの数々は、日本をはじめアジア各国で広く親しまれています。

また、デリカ店舗では定番かつの人気メニューを中心に、季節に合わせた惣菜やお弁当、かつサンドなど幅広いメニューをご用意。専門店のおいしさをご家庭でもお楽しみいただけます。

◇公式HP：https://shinjuku-saboten.com/(https://shinjuku-saboten.com/)

◇公式Instagram：https://instagram.com/shinjukusaboten(https://instagram.com/shinjukusaboten)

◇公式X：https://x.com/shinjukusaboten(https://x.com/shinjukusaboten)