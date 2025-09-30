こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
虎屋所蔵品展「月あかりに照らされて」を、虎屋 京都ギャラリーにて開催
和菓子のとらやの「虎屋菓寮 京都一条店」(京都府京都市上京区一条通烏丸西入広橋殿町400)の隣に位置する「虎屋 京都ギャラリー」にて、2025年10月25日（土）～11月24日（月・祝）の期間に、月をテーマに美術品を展示いたします。
左から「月下盆踊り図」、「梅月之図」、「柳下美人図」、「月下芭蕉兎之図」
■概要■
虎屋所蔵品の中から、月をテーマに掛軸や器物をご紹介いたします。人々は昔から月を愛でてきました。月夜に集う人々、月あかりに照らされる木々や動物など、さまざまな場面を描いた作品をご覧ください。
■基本情報■
【展示名】虎屋所蔵品展 月あかりに照らされて
【会期】 2025年10月25日（土）～11月24日（月・祝） 午前10時～午後5時
※休館日：10月27日（月）、11月4日（火）・10日（月）・17日（月） 入場無料
【会場】 虎屋 京都ギャラリー（虎屋菓寮 京都一条店横）地下鉄今出川駅6番出口より徒歩約7分
【展示品】
掛軸：「月下盆踊り図」上村松園（げっかぼんおどりず・うえむらしょうえん）
掛軸：「梅月之図」福田太華（ばいげつのず・ふくだたいか）
掛軸：「柳下美人図」大石真虎（りゅうかびじんず・おおいしまとら）
掛軸：「月下芭蕉兎之図」狩野典信（げっかばしょううさぎのず・かのうみちのぶ）
ほか器物等
本件に関するお問合わせ先
㈱虎屋 マーケティング部 広報担当：龍 旭佳
電話：03-3408-4128 FAX：03-3408-6274 MAIL：pr@toraya-group.co.jp
▼取材に関するお問合せは、下記よりお願いいたします▼
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=4tZtuRO4b7eZ94LrSLfLxg%3D%3D
photo a.fukuzawa
