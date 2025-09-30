スマホが一瞬で顕微鏡に！300倍拡大可能なスマホレンズ「PhoneMicro」がMakuakeに登場

合同会社0＆1

300倍拡大可能なスマホレンズ「PhoneMicro」がMakuakeにて8月27日（水）午前11時よりクラウドファンディング開始。

おすすめポイント：

１.スマホを一瞬で300倍の顕微鏡に変える！スマホのズーム機能との相乗効果も！

２.CPL（円偏光）レンズ ＆LEDライトを搭載、照明しつつ反射を抑え、細部をより鮮明に！

３.レンズ本体の重さはわずか15g、取り付けもかんたん！いつでもどこでもミクロの世界へ。



プロジェクト期間：2025年9月29日（月）～2025年10月30日（木）

商品ページ：https://www.makuake.com/project/phonemicro300x/

最大35％OFFでご購入いただけチャンスなので、ぜひお見逃しなく～

プロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/phonemicro300x/

さらに、プロジェクト公開を記念して【特典ストレッチゴールキャンペーン】も開催決定！

あなたのスマホが、顕微鏡に変わる。

300倍まで拡大可能

ミクロの世界を細部まで再現!

「PhoneMicro 300X」の拡大倍率は驚きの300倍。これまで 100 倍や 200 倍のレンズでは見えなかった世界が、300 倍の力で眼前に広がります。顕微鏡が実験室でしか利用できないという常識を覆し、自宅でもアウトドアでも、いつでもミクロの世界を探検可能。

あなただけの「持ち運べる実験室」がここにあります。

300倍って、実際どこまで小さいものが見えるの？↓

さらに、スマホカメラのズーム機能と組み合わせることで、さらに対象物の細部を拡大し続け、より詳細な観察が可能。宝石の鑑定から回路基板の修復まで、様々な分野で大活躍！

高輝度 LED ライト

19種照明モード搭載

手軽なのに、視野はこんなにも変わる！

明るさが不足しがちな微小世界の観察に欠かせない照明機能を搭載、昼夜を問わず鮮明な観察が可能。7つの照明パターン＆3段階調整可能な明るさ、合計19種照明モード※が楽しめます。環境に合わせて適切なモードを調整することで、いつでもどこでも鮮明でディテールが豊かな画面が手に入ります。

365nm 紫外線UVライトも搭載。蛍光反応を高精度で検出できるため、贋物と偽札の検出や鉱物の分析などに非常に役立ちます。

CPL円偏光フィルター搭載

細部を鮮明に

反射の多い物体を観察する際に大活躍するCPL円偏光フィルターを搭載。陶磁器や宝石などの反射しやすい物体を観察する場合、CPL円偏光フィルターが反射を抑え、細部をよりはっきりさせることができます。

重さわずか15g

持ち運び便利

小型軽量で、ポケットやバッグ、財布などに簡単に収納可能。散歩中に気になる昆虫や植物を見つけたときなど、好奇心が湧いた瞬間にすぐに取り出して記録できます。

どこでも、その場で、思いのままに記録可能。

100mAhの大容量バッテリーを内蔵、最大5時間連続使用可能。

充電口はUSB Type-Cポートを採用、モバイルバッテリーなどに接続して手軽に充電可能。

使い方は超カンタン

様々なスマホに対応

ミクロの世界をより身近にするために、複雑な設定やスマホアプリは一切不要で、子供や初心者にもすぐ扱える仕様となっています。71mmから105mmまで幅広い範囲内で伸縮可能、ほぼ全てのスマホに対応。

取り付けはたった4ステップ！操作に時間がかかり、せっかくのチャンスを逃してしまうことはありません。

レンズがしっかりと固定されているので、激しい動きでも外れたりすることはありません。

プロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/phonemicro300x/

プロジェクト期間：2025年9月29日（月）～2025年10月30日（木）

商品ページ：https://www.makuake.com/project/phonemicro300x/

最大35％OFFでご購入いただけチャンスなので、ぜひお見逃しなく～

さらに、プロジェクト公開を記念して【特典ストレッチゴールキャンペーン】も開催決定！