甲南女子大学生とショコラリパブリックが共同開発 オリジナルスイーツを大学祭で数量限定販売
甲南女子大学（神戸市東灘区）の人間科学部 生活環境学科「茺口ゼミ」は、東灘区の秋の恒例イベント「神戸ひがしなだスイーツめぐり」（10月4日（土）～11月9日（日）開催）の大学生コラボ企画に参加し、スイーツ店「ショコラリパブリック」（本社・神戸市中央区）と共同でオリジナルスイーツを開発しました。 本スイーツは10月25日（土）・26日（日）の大学祭にて、学内カフェ「Soleil（ソレイユ）」で数量限定販売いたします。
「神戸ひがしなだスイーツめぐり」は、今年で14回目を迎える東灘区のスイーツ文化を盛り上げるイベントです。産官学連携の取り組みとして、東灘区の3大学（甲南大学、甲南女子大学、神戸国際大学）の学生がスイーツ店と協力し、オリジナルスイーツを商品化します。
甲南女子大学「茺口ゼミ」の学生10名は、3つのチームに分かれて「ショコラリパブリック」と協力。意見交換や試作を重ね、秋の味覚を和テイストで楽しめる新感覚スイーツ「秋の和さんぽプレート」3点セットを開発しました。
それぞれのチームは、抹茶や黒豆といった和素材を洋菓子に融合させ、彩りや形にも工夫を凝らし、個性豊かな3種類のスイーツを生み出しました。
9月21日（日）に開催された「ひがしなだスイーツミーティング」 では、これらのオリジナルスイーツを市民の方々に発表し、試食会を実施しました。
「秋の和さんぽプレート」3点セット
・まめっちゃきな粉サンド
抹茶を混ぜ込んだカステラ生地に、きな粉クリームと黒豆をサンド。
・ホワイトクグロフ
バターとアーモンドのしっとりとした生地に餡を合わせたクグロフ。
・まろんダックワーズ
甲南女子大学のスクールカラー（えんじ）に近づけた、食感が楽しいダックワーズ。
本スイーツは、10月25日（土）・26日（日）の甲南女子大学祭「よつば祭 2025」にて、第一学生会館3階のカフェ「Soleil」で数量限定販売いたします。販売価格はイートイン800円、テイクアウト980円で、イートインでドリンク（別料金）を注文された方に限り、50円引きの特典をご用意しています（10:00～16:00、15:30 L.O.）。
さらに、「ショコラリパブリック」のオンラインショップでも、「神戸ひがしなだスイーツめぐり」開催期間中に限定販売されます。
【ショコラリパブリック オンラインショップ】
https://chocolatkobe.official.ec/categories/2730324
