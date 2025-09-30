【名城大学】長谷川士郎顧問が著名な作家たちの貴重な美術品245点を本学に寄贈 コレクションのオープニングセレモニーを開催

【名城大学】長谷川士郎顧問が著名な作家たちの貴重な美術品245点を本学に寄贈 コレクションのオープニングセレモニーを開催