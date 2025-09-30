こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【日本大学】ラジオ番組『日曜大学 supported by 日本大学』スタート～TOKYO FM（JFN37局ネット）で10月5日より毎週日曜の午後に放送～
ラジオ番組『日曜大学 supported by 日本大学』が、10月5日からTOKYO FM（JFN37局ネット）ではじまります。
日曜大学、略して「日大」。ラジオの中の「日大」は、普通の大学では学べない、オリジナルなテーマを深掘りする25分。
身近なことから、宇宙規模の問題まで、あらゆる素朴な疑問を独自の「学問」として深堀り！
専門家の先生に、わかりやすく教えていただきます。
ラジオの「日大」の学生代表を務めるのは、パーソナリティの蓮見 翔 氏（ダウ90000）。
日曜の午後、日常の向こう側にある「まだ誰も気づいていない問い」をお届けします。
詳細は公式HPをご覧ください。
https://www.tfm.co.jp/nichiyo_daigaku/
■番組概要
番組名：『日曜大学 supported by 日本大学』
放送局：TOKYO FMをはじめとするJFN37局ネット
放送日時：毎週日曜日 13:30～13:55（25分番組）
放送開始日：令和7年10月5日（日）
タイトル：『日曜大学 supported by 日本大学』
パーソナリティ：蓮見 翔 氏（ダウ90000）（日本大学 芸術学部 映画学科 卒業）
【お問い合わせ先】
日本大学広報部広報課
TEL：03-5275-8132
メールアドレス：honbukoho@nihon-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/