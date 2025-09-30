トイレそうじは、「泡パックしたらほったらかし*1」でピカピカ、消臭！『トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック』10月11日改良新発売 千葉雄大さん出演の新CMも公開

花王株式会社

花王株式会社の「マジックリン」は、2025年10月11日、トイレ便器内専用クリーナー『トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック』を改良新発売いたします。トイレそうじの手軽さはそのままに、汚れ落ち性能を向上*2 させ、クエン酸を新たに配合しました。トイレ使用前後の消臭目的としても活用できます。また「トイレそうじは泡パックしたらほったらかし*1」を訴求する、千葉雄大さん出演の新CMも公開いたします。

*1 5分以上放置

*2 当社品比

■『トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック』ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/magiclean/toilet_awapack/?cid=magiclean_prtimes250930(https://www.kao.co.jp/magiclean/toilet_awapack/)

『トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック』は、「面倒」「ブラシのこすり洗いが嫌い」*3 など、手間を感じていて家事シェアが進まないトイレそうじの実態*4 をふまえ開発された、手間なく・楽しくそうじができるトイレ便器内専用クリーナーです。ブラシでこすり洗いをしなくても*5“ 泡パック”して5分放置するだけなので、「ラクにトイレそうじができる商品」として多くのお客さまにご好評をいただいています。2023年10月の発売以降、累計出荷数量は2,500万本*6 を突破しています。

*3 2021年花王調べ

*4 2023年花王調べ

*5 便器内専用、こびりついた汚れは落とせません

*6 2023年10月2日～2025年9月30日までに出荷された本体とつめかえ総容量を、本体容量（300ml）で本数に換算

そしてこのたびの改良で、『トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック』は、これまで通りの手軽さはそのままに、便器にしっかり密着して留まる泡の持続力を高めたことで、汚れ落ち性能がさらにアップ*2 しました。また、新たにクエン酸を配合し、トイレの使用前後の気になるニオイ対策にも活用でき、そうじだけではなく、消臭目的でもご使用いただけます。

*2 当社品比

今後も「マジックリン」ブランドは、多様化するライフスタイルや家事の担い手に寄り添い、家族が安心して生活できる清潔な住まいの実現に向けて提案をしてまいります。

■新TVCM情報

新たに公開するTVCMには、「マジックリン」のイメージキャラクターである千葉雄大さんが引き続き出演します。「ホント毎日マジ助かる！」というキャッチフレーズと共に、日常の「スキマ時間」で手軽にそうじができる提案をしています。

『トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック』は、スプレーした後、その場で待つ必要はなく、「泡パックしたらほったらかし*1」のトイレそうじを提案。今回の改良に際し、「基本篇」と「消臭篇」、２作の新CMを制作しました。

「基本篇」では、朝の慌ただしい出勤前のシーンからスタート。時間のない千葉さんが、『トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック』をスプレーして「ほったらかし」のまま出発。帰宅後にキレイになっている様子と本商品の手軽さを伝えています。

一方の「消臭篇」では、帰宅後に感じるトイレのこもったニオイに対して、『トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック』を使用。泡が便器を包み込み、汚れを落とすだけではなく、同時に消臭まで叶える様子を表現しています。

*1 5分以上放置

●TVCM概要

放映開始日：2025年10月6日

放映エリア：全国

出演：千葉雄大

●タイトル：「トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック 基本篇」(15秒)

http://youtube.com/watch?v=aOa00HS8dx8(https://www.youtube.com/watch?v=aOa00HS8dx8)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=aOa00HS8dx8 ]

●タイトル：「トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック 消臭篇」(15秒）

http://youtube.com/watch?v=xAyEgtmuoA0(https://www.youtube.com/watch?v=xAyEgtmuoA0)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xAyEgtmuoA0 ]

■商品情報

◇商品名／内容量／価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1743_1_38ee41a95db99867193cb782030419a2.jpg?v=202510010756 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

◇発売日

2025年10月11日 改良新発売

※一部商品に限り、発売日前より順次、店頭にて切り替え

◇商品特長

トイレは泡パックでほったらかし*1 掃除！消臭も

左から「サボン＆シトラスの香り」、「ホワイトフローラルの香り」、「ウォーターミントの香り」

- 泡もちバツグン*2 吸着泡で便器をぐるっとおおうだけほったらかして*1 トイレピカピカ*5- ゴシゴシいらず*5 でラクラクきれい！消臭もできるクエン酸in処方のトイレ便器内専用クリーナー- 逆さスプレーできるから、フチ裏もしっかりパック- 便器内の除菌*7、ウイルス除去*8、黒ずみ予防*9、尿石・黄ばみ予防も*9- 選べる3香調

*1 5分以上放置

*2 当社品比

*5 便器内専用、こびりついた汚れは落とせません

*7 すべての菌を除菌するわけではありません

*8 すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証

*9 既に発生している汚れは、除去してからお使いください