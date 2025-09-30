【Pet博2025 大阪】大人気ペットイベントが11月1日（土）～3日（月・祝）にインテックス大阪で開催！

テレビ大阪株式会社ペット同伴大歓迎！動物好きなら誰もが楽しめるイベント♪

「Pet博」はペット同伴大歓迎！今年はインテックス大阪4号館・5号館で拡大開催します。愛犬と一緒に参加できる運動会や30mタイム競走などペットと一緒に楽しめる参加型イベントも開催します。

ヤギやウサギなど小動物と触れ合ったりエサやり体験ができる「小動物ふれあいファーム」や、ユニークな鳥や両生類などの小動物コーナーも人気です。

ワンちゃんと飼い主のチームワークが重要！大運動会（有料）お子さまに大人気！動物のふれあい＆エサやり体験（有料）可愛い鳥、ユニークな鳥たちが大集合！ペットの似顔絵をお好みのタッチで描きます（有料）

「グエンタ☆ショー」ではワンちゃん達が飼い主さんと様々なフォーメーションを展開するチームパフォーマンス競技「カドリール」や、高いハードルを飛び越える技を披露します！

飼い主と一緒にフォーメーションを展開！ワンちゃんの潜在能力の高さにびっくり！ハイジャンプショー

猫好きさんにおすすめ！全国から猫自慢が集まる「TICA公認キャットショー」では美しいにゃんこ達が次々と登場します（11/1、11/2のみ）。また大阪会場では初開催となる「猫ちゃんトリミング競技会」（11/3のみ）では猫ちゃんを美しく健康に保つためのグルーミング技術が披露されます。

全国から猫自慢が集まるキャットショー猫ちゃんを美しくお手入れするトリミング競技会

お買い得価格のペットアパレル商品やこだわりのフードやおやつ、最新グッズのお店もいっぱい！再入場可、ショッピングやキッチンカーのグルメで一日中お楽しみいただけます。

会場に遊びに来てくれる可愛いワンちゃん、猫ちゃんほか珍しいペットたちを眺めるだけでも癒されるイベントです♪

お買い得ペットグッズがいっぱい！ワンちゃんも試食に夢中！こだわりのフードやおやつみんなでお出かけにご機嫌♪来場ペットたち人気のキッチンカーグルメも大集合！

また会場では身体の不自由な人をサポートする介助犬の活動を知ってもらうデモンストレーションや、ワンちゃんの癒しの力を役立てるセラピードッグ認定会などの啓蒙イベントも開催します。

動物好きなら誰もが楽しめる「Pet博」！詳細は公式HPをご参照ください。

※掲載写真はイメージ・過去開催時の写真です。

※一部コーナーは入場料とは別に参加料・エサ代が必要です。

※動物の体調等により内容・スケジュールを変更する場合があります。

※ペット同伴の注意事項についてはHPをご確認ください。

『Pet博2025 大阪』

会期：2025年11月1日（土）～3日（月・祝）10：00～17：00 ※最終入場 16:30

会場：インテックス大阪4号館・5号館（大阪市住之江区南港北１-５-１０２）

大阪メトロ中央線コスモスクエア駅から南港ポートタウン線「中ふ頭駅」

大阪メトロ四つ橋線住之江公園駅から南港ポートタウン線「中ふ頭駅」

どちらも下車徒歩５分

主 催：Ｐｅｔ博実行委員会、テレビ大阪

入 場 料：大人(中学生以上) 1,400円（前売 1,300円）

子供(４歳～小学生) 800円（前売 700円）

※消費税込み 3歳以下無料

公式ホームページ： https://www.pethaku.com/osaka/

前売チケットは10月31日まで各プレイガイド、コンビニエンスストアなどで、

オンラインチケットは「アソビュー！(https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000043154/)」または「楽天チケット(https://ticket.rakuten.co.jp/event/RTPETNO/)」で発売しています。

※当日券は会場でも販売します。