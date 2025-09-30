日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」、ファインディと「人とAIの共存」をテーマに特設ページを公開！コラボ企画の記事投稿キャンペーンも開催！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス「Qiita（キータ）」を展開しているQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、2025年9月30日（火）より、「人・チームはAIとどう共創・協働していくのか」をテーマとした、ファインディとの特設ページを公開しました。また、コラボ企画として記事投稿キャンペーンも、2025年9月30日（火）から11月10日（月）まで開催します。

※注釈：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

概要

当社とファインディ株式会社（以下、ファインディ）は、2025年9月30日（火）に、開発生産性の可視化と向上のための特設ページを公開しました。特設ページは下記URLよりご覧いただけます。

特設ページURL：https://qiita.com/official-campaigns/ai-dev-team

昨今、開発現場ではAIが主流となり、エンジニアリングのあり方が変わっています。今までは「人」だけでチーム開発をしていましたが、「AIとどう共存するか」が新たな課題となっています。本ページではAIとの協働を前提としたチーム運営や開発事例を紹介し、人間とAIが共存する未来の働き方を探ります。ぜひご覧ください。

コラボ企画の記事投稿キャンペーンも開催！

特設ページ開設に伴い、2025年9月30日（火）から11月10日まで Qiitaにて記事投稿キャンペーンを開催します。テーマは「生成AI開発の珍プレー好プレー大賞！（珍プレー多め）」。これまでの生成AI開発での経験談を募集します。

生成AIを使った開発を行っている方、AI開発の楽しさだけでなく難しさも知っている方など、生成AI開発に関わる珍プレー・好プレーを、ぜひ記事にしてご紹介してください。豪華賞品もご用意しています。詳細は下記URLよりご覧ください。

記事投稿キャンペーンページはこちら：https://qiita.com/official-events/5114a25130bf833bbe10

各サービスURL

- エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス「Qiita」：https://qiita.com/- 経営と開発現場をつなぐ戦略支援SaaS「Findy Team+」：https://jp.findy-team.io/

「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。

ファインディ株式会社について

2016年に創業したファインディ株式会社は、「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」をビジョンに掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐ戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約22万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの3,500社にお使いいただいております。（※）

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

関連サービス

株式会社エイチームホールディングスについて

- Qiita Job Change（エンジニア向け転職エージェント・転職サイト比較メディア）- - https://jobs.qiita.com/- Qiita Select（エンジニア向けサービス・商品比較メディア）- - https://qiita.com/qiita-select/

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/