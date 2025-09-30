『PLUG』、全ECサイト対応のプライスアラート機能「PLUGキープ」をリリース

株式会社STRACT

株式会社STRACT(本社:東京都千代田区、代表取締役:伊藤 輝、以下「当社」)が提供するショッピングアシストアプリ『PLUG(プラグ)』は、複数のECサイトを横断して気になる商品を保存でき、保存した商品が最安値になると通知するプライスアラート機能「PLUGキープ」をリリースしました。従来のお気に入り機能とは異なり、お気に入り登録したECサイト以外からも横断的に最安値を検知し、AIが分析した「最適な買い時」をお知らせします。これにより、「もう少し待てばもっと安く買えたのに...」という購買後の後悔を解消し、賢いショッピング体験を実現します。

■機能リリースの背景

近年、オンラインショッピングの利用が拡大する一方で、ユーザーは日々膨大な商品情報に触れ、どのECサイトでいつ買うべきか、といった判断に多くの時間を費やしています。特に、セールの開始や一時的な価格変動を見つけることは困難であり、「あと少し待てばもっと安く買えたのに」といった後悔も少なくありません。『PLUG』は、この点に着目し、ユーザーのショッピング体験を抜本的に向上させるため、ECサイトの垣根を越えて機能する「PLUGキープ」を開発しました。オンラインショッピング市場の拡大に伴い、消費者は日々膨大な商品情報と価格変動に直面しています。特に以下のような課題が顕在化していました。

● タイミングの判断が困難:セール開始や一時的な値下げを見つけるのが困難

● ECサイト間の価格比較が面倒:複数サイトを巡回して価格をチェックする手間

● 購買後の後悔:「あと少し待てばもっと安く買えた」という経験

『PLUG』はこれらの課題を解決するため、ECサイトの垣根を越えて動作する「PLUGキープ」機能を開発しました。

■「PLUGキープ」の主な機能と特長

1. AIが自動でセールや値下げを検知し通知、「最安値」を見逃さない

単なる価格変動だけでなく、過去の価格推移や季節変動、セールなどをAIが分析し、ユーザーにとって最もお得な「最適な購入タイミング」を通知します。これにより、単なる値下げ通知を超えた、より賢い購買判断をサポートします。

2. 提携ECは2,200以上、ほぼ全てのECサイトに対応

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大手ECサイトはもちろん、2,200以上のECと提携しており、ECサイトの垣根を完全に撤廃し、一つのアプリですべての商品を網羅的に管理することができます。そのため、Web上で閲覧できるほぼ全ての商品を「PLUGキープ」対象とすることができます。

3.『PLUG』独自のAI機能で、正確なセール・値下げ情報を通知

『PLUG』独自のEC事業者向けサービス「PLUG Commerce Gateway」により、ブランドやEC事業者がセール情報などを正確に提供することで、AIの分析精度が飛躍的に向上します。これにより、ユーザーはより精度の高い通知を受け取ることが可能になります。

■「PLUGキープ」の設定方法・使い方

ステップ1:商品をキープに保存

気になる商品ページで「キープ」ボタンをタップするだけで、価格監視がスタート

ステップ2:AIが自動で価格分析

バックグラウンドでAIが価格推移やセール情報を24時間365日監視・分析

ステップ3:ベストタイミングで通知

最安値かつ購入すべきタイミングになったら、プッシュ通知でお知らせ

■ ショッピングアシストアプリ『PLUG』サービス概要

『PLUG』は、オンラインショッピング時における最安値検索、クーポン・キャッシュバック検索が可能なショッピングアシストアプリです。2022年3月の正式リリース以降、順調にユーザー数を伸ばし、2025年5月末までにアプリのダウンロード数は200万を突破しています。今後も拡張機能を用いて、ユーザーの購買体験を最適化する機能の開発に注力してまいります。

『PLUG』のインストールはこちらから

● iOS版

App Store『PLUG』で検索

https://app.adjust.com/pi8w5tc

● Android版

Google Play『PLUG』で検索

https://app.adjust.com/1s99nu1a

● 利用料金:完全無料

● サービスサイト:https://lp.plugapp.jp

◼︎株式会社STRACT 会社概要

会社名:株式会社STRACT

代表者:代表取締役社長 伊藤 輝

所在地:東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷 7F

設立日:2017年7月28日

コーポレートサイト:https://stract.co.jp/

主な事業:スマートフォン向けアプリの企画・制作・運営

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社STRACT

担当:山田

Email:info@stract.co.jp