【参加無料】需給調整・在庫最適化に取り組む企業様に向けた『需給DXソリューションフェア』開催

株式会社フェアウェイソリューションズ(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：殷 烽彦)は、創立25周年を記念し、2025年11月27日（木）に「需給DXソリューションフェア」を開催いたします。

このたび、イベント特設サイトを公開し、参加申し込みの受付を開始しましたのでお知らせいたします。

イベント特設サイトはこちら：https://www.fw-solutions.com/wp/25th_solutionfair/

フェアウェイソリューションズ創立25周年記念『需給DXソリューションフェア2025』特設バナー

本イベントは、弊社ソリューションをご導入いただいた大小さまざまな6社のユーザー企業様にご登壇いただき、導入効果や現場での工夫、さらに導入時の課題や解決のプロセスをご紹介いただきます。

食品・医薬品・化粧品をはじめとする幅広い製造業の皆様を中心に、需給調整や在庫最適化に課題を抱える企業様にとって、実践的な事例を知ることができる貴重な機会です。

さらに同時開催の展示会では、弊社のオリジナルラインナップである「Φ-Pilot Series」「Φ-Conductor Series」に加え、パートナー企業様によるアドオン機能やオプション製品もご紹介。製造業をはじめとした多くの企業が直面する在庫適正化や需給調整の課題解決に直結する最新ソリューションを、一度にご覧いただけます。

講演や展示を通じて、業種や規模を問わず、サプライチェーン改革に取り組むすべての企業様に、新たな気づきと実践のヒントをお届けします。

日頃のご支援への感謝を込め、社員一同、皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

【開催概要】

イベント名：

フェアウェイソリューションズ創立25周年記念イベント

需給DXソリューションフェア

～ユーザーが語る導入事例、DX推進のヒントがここにある～

日時：

2025年11月27日（木）

【セミナー】 13:00 ～ 17:10（受付時間10:30)

【展示会場】 10:30 ～ 17:00

会場：

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ ４階

〒105-8576 東京都港区海岸1丁目16番2号

主催：

株式会社フェアウェイソリューションズ

参加費：

無料（事前申込制）

参加申込・詳細：

https://www.fw-solutions.com/wp/25th_solutionfair/

※製品名『Φ-Pilot Series』並びに『Φ-Conductor Series』は、正式には『φ-Pilot Series』『φ-Conductor Seriest』と表記される製品ですが、本リリースではフォントの制約や読みやすさを考慮し、大文字の『Φ』を代用しています。正式名称をご利用の際はご留意ください。

※本リリースに記載されている内容は予告なく変更される可能性があります。

