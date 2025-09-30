Stripe 、メルカリのグローバル決済パートナーに選定

ストライプジャパン株式会社

プログラマブルな金融サービスを構築する Stripe は、この度、株式会社メルカリの新たなグローバル展開をサポートする決済パートナーとして選定されたことを発表いたします。Stripe は、メルカリが展開する「メルカリ グローバルアプリ」の世界中のユーザーにシームレスなショッピング体験を提供するための最適な決済ソリューションを提供します。

この度、Stripe は、グローバル決済パートナーとして、メルカリがグローバル戦略の一環として 2025 年 9 月 30 日より提供する「メルカリ グローバルアプリ」の越境決済を支え、世界共通で一貫した質の高い取引体験を実現します。簡単に越境 EC を開設でき、世界中の顧客に自社製品を販売することを可能にする本アプリにより、世界で人気のアニメやゲームをはじめとする日本の事業者は越境販売プロセスがこれまで以上にスムーズになります。台湾・香港での提供を皮切りに、今後対象となる国や地域を順次拡大を予定しています。

経済産業省は、アニメ・漫画・ゲーム・出版・音楽等を含めた日本発コンテンツを自動車産業に次ぐ基幹産業と位置付け、2033 年までに海外売上高を 20 兆円に引き上げを目指すと発表しています*。Stripe は、日本企業の迅速、かつ安全なグローバル展開を支援しています。

Stripe が提供する決済ソリューション

- スムーズな決済体験：・複数通貨、および様々な現地決済手段の提供 世界各地のユーザーがカード決済だけでなく、現地で使われている様々な決済手段での取引が可能に・高い可用性24 時間 365 日、通年で 99.999 % の可用性を維持する安心の稼働率・グローバル基準の決済 UIStripe の最適化された決済 UI の活用で、対象の国や地域に拠らず高いコンバージョンを維持・越境決済でも安定したオーソリ承認率低下しがちな越境決済においても高いオーソリ承認率を維持- スケーラブルで安全なソリューション：・柔軟性の高いスケーラブルなソリューション事業の成長に合わせたスケーラブルな決済ソリューションで、グローバル展開のスピーディな実現を支援・高度なセキュリティ対策AI を活用した不正対策ソリューション Stripe Radar を活用した安心安全な決済を提供

ストライプジャパン株式会社 代表取締役 平賀 充 は以下のように述べています。

「Stripe がメルカリの新しいグローバルアプリの決済パートナーに選ばれたことを光栄に思います。このパートナーシップを通じて、世界中のメルカリユーザーに優れた決済体験を提供できることを楽しみにしています。今後も、日本からグローバルなビジネス展開に挑戦する企業の後押しをして参ります。」

*経済産業省エンタメ・クリエイティブ産業戦略(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/entertainment_creative/pdf/20250624_1.pdf)

Stripe について

Stripe は、プログラマブルな金融サービスを構築する企業です。世界の何百万もの企業が Stripe を利用して、オンラインおよびでの決済や組込型金融、収益モデルのカスタマイズを推進し、より収益性の高いビジネスを築いています。サンフランシスコとダブリンに本社を置く Stripe は、世界の GDP の 1.3 % に相当する年間 1.4 兆 ドル (約 210 兆円) 以上の決済を処理しています。Stripe を利用する企業には、Fortune 100 の半数、Forbes Cloud 100 の 80 %、Forbes AI 50 の 74 % が含まれています。AI とステーブルコインにフォーカスを置いた事業拡大と研究開発への投資を通じて、Stripe はグローバル経済における最先端技術の普及に貢献しています。

詳しくは https://stripe.com/jp をご覧ください。