CBRE、「第１回 ［九州］次世代物流展」に出展します

シービーアールイー株式会社


シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下CBRE）は、10月8、9日、マリンメッセ福岡（福岡市博多区）で開催される「第１回 ［九州］次世代物流展」（主催・[九州］次世代物流展 実行委員会、国土交通省など後援）に出展します。九州でCBREが手掛ける物流施設の紹介やマーケット動向に関するセミナーを実施します。なお、期間中、同じ会場で「第２回 ［九州］半導体産業展」が同時開催されています。




＜出展概要＞


イベント名：「第１回　［九州］次世代物流展」　来場登録サイト


日時：10月８、９日　午前10時～午後５時


場所：マリンメッセ福岡A・B館（福岡市博多区沖浜町、地下鉄 呉服町駅より徒歩15分）


CBREブース：A2-46


資料サイト：https://www.cbre.co.jp/kyushu-industrial（近日公開予定）




＜CBREセミナー概要＞
日時：10月8日　午後１時30分～２時15分


会場：特別セミナー会場　A３


テーマ：「変動する九州の物流マーケットについて」


登壇者：CBRE 福岡支店 リーシング インダストリアル ＆ ロジスティクス


アソシエイトディレクター　伊藤憲一




シービーアールイー株式会社について


米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの17の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。全国9拠点で地域に根ざしたサービスを展開しています。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn | X | Facebook