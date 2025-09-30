CBRE、「第１回 ［九州］次世代物流展」に出展します

シービーアールイー株式会社

シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下CBRE）は、10月8、9日、マリンメッセ福岡（福岡市博多区）で開催される「第１回 ［九州］次世代物流展」（主催・[九州］次世代物流展 実行委員会、国土交通省など後援）に出展します。九州でCBREが手掛ける物流施設の紹介やマーケット動向に関するセミナーを実施します。なお、期間中、同じ会場で「第２回 ［九州］半導体産業展」が同時開催されています。

＜出展概要＞

イベント名：「第１回 ［九州］次世代物流展」 来場登録サイト

日時：10月８、９日 午前10時～午後５時

場所：マリンメッセ福岡A・B館（福岡市博多区沖浜町、地下鉄 呉服町駅より徒歩15分）

CBREブース：A2-46

資料サイト：https://www.cbre.co.jp/kyushu-industrial（近日公開予定）

＜CBREセミナー概要＞

日時：10月8日 午後１時30分～２時15分

会場：特別セミナー会場 A３

テーマ：「変動する九州の物流マーケットについて」

登壇者：CBRE 福岡支店 リーシング インダストリアル ＆ ロジスティクス

アソシエイトディレクター 伊藤憲一

シービーアールイー株式会社について

米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの17の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。全国9拠点で地域に根ざしたサービスを展開しています。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn | X | Facebook