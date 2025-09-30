CBRE、「第１回 ［九州］次世代物流展」に出展します
シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下CBRE）は、10月8、9日、マリンメッセ福岡（福岡市博多区）で開催される「第１回 ［九州］次世代物流展」（主催・[九州］次世代物流展 実行委員会、国土交通省など後援）に出展します。九州でCBREが手掛ける物流施設の紹介やマーケット動向に関するセミナーを実施します。なお、期間中、同じ会場で「第２回 ［九州］半導体産業展」が同時開催されています。
＜出展概要＞
イベント名：「第１回 ［九州］次世代物流展」 来場登録サイト
日時：10月８、９日 午前10時～午後５時
場所：マリンメッセ福岡A・B館（福岡市博多区沖浜町、地下鉄 呉服町駅より徒歩15分）
CBREブース：A2-46
資料サイト：https://www.cbre.co.jp/kyushu-industrial（近日公開予定）
＜CBREセミナー概要＞
日時：10月8日 午後１時30分～２時15分
会場：特別セミナー会場 A３
テーマ：「変動する九州の物流マーケットについて」
登壇者：CBRE 福岡支店 リーシング インダストリアル ＆ ロジスティクス
アソシエイトディレクター 伊藤憲一
シービーアールイー株式会社について
米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの17の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。全国9拠点で地域に根ざしたサービスを展開しています。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn | X | Facebook