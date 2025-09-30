11月10日(月)　AndTech　WEBオンライン「ホログラフィー技術の基礎とARグラスへの応用展開～ホログラムの回折特性とホログラフィック導光板の研究開発動向～」Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる「ホログラフィー技術」のニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「ホログラフィー」講座を開講いたします。

ホログラフィー技術に20年以上携わってきた講師がホログラフィーの原理をやさしく解説しつつARグラスへの応用を具体的に紹介！

本講座は、2025年11月10日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f08936d-dc2c-6e5c-bf8e-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：ホログラフィー技術の基礎とARグラスへの応用展開

～ホログラムの回折特性とホログラフィック導光板の研究開発動向～

開催日時：2025年11月10日(月) 13:00-17:00

参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f08936d-dc2c-6e5c-bf8e-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

宇都宮大学 工学部／准教授 藤村 隆史 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

・ホログラフィー技術の基礎

・薄いホログラムの回折特性、厚ホログラムの回折特性

・AR/MRグラスの基礎

・ホログラフィック導光板の研究開発動向

本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。



下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演主旨】

近年、ARグラスをはじめとする先端デバイスの基盤技術として注目を集めているホログラフィーは、光波の振幅と位相の情報を感光媒体に記録し、再生する技術です。本セミナーでは、まずホログラフィーの基礎として、波面の記録と再生の仕組み、ホログラムの種類、代表的な記録材料について解説します。次に、ホログラムの光学応答を理解するうえで鍵となる回折理論を、薄いホログラムと厚いホログラムの対比を通じて整理します。最後に応用例として、ARグラスに用いられるホログラフィック導光板の構造と光学的課題を概説し、宇都宮大学で進めている最新研究事例とともに、研究開発動向と今後の展望を紹介します。

【プログラム】

１．ホログラフィーの基礎

1-1. 波面の記録と再生の原理

1-2. ホログラムの種類

1-3. ホログラム記録材料

２．ホログラフィーの回折特性

2-1. 薄いホログラムの回折特性

2-2. 厚いホログラムの回折特性

３．ホログラフィーの応用 ー ARグラスへの展開

3-1. ARグラスの概要

3-2. 光学コンバイナーの分類と特徴

3-3. ホログラフィック導光板の研究開発動向

3-4. 宇都宮大学におけるホログラフィック導光板の研究紹介

【質疑応答】

【キーワード】

ホログラム、回折理論、ARグラス、ホログラフィック導光板、光学コンバイナー

【講演のポイント】

ホログラフィー技術に20年以上携わってきた講師が、ホログラフィーの原理をやさしく解説しつつ、ARグラスへの応用を具体的に紹介します。光学の基礎から最新の開発動向までを理解できる講座です。

