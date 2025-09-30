次世代リーダー育成を加速する「自律型人財育成研修」プログラム開始のお知らせ

株式会社情報戦略テクノロジー

株式会社情報戦略テクノロジー(https://www.is-tech.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役社長 高井淳、以下「当社」）は、将来の事業成長を牽引する次世代リーダーの育成を目的とした、独自の「自律型人財育成研修」プログラムを開始したことをお知らせいたします。本研修を通じて、社員一人ひとりの成長を促進し、組織全体の能力を底上げすることで、お客様への提供価値を一層向上させてまいります。

■背景と目的

当社は、「日本のDXをあるべき姿にしていく」というミッションの実現に向け、事業を拡大しております。この成長を継続的なものとするためには、次代を担うリーダーの育成が不可欠です。

そこでこの度、社員が自ら主体的に目標を設定し、課題解決に向けて行動できる「自律型人財」を育成するための新プログラムを開始いたしました。本研修は、単なるスキル習得に留まらず、周囲と良好な関係を築きながらリーダーシップを発揮できる人財を輩出することを目的としています。

■「自律型人財育成研修」プログラムの概要

本研修は、インプットとアウトプットを繰り返すアクションラーニング形式を採用し、知識と実践の融合（知行合一）を重視しています。

- 目的: 将来の当社を背負う、リーダーシップ溢れる自律型人財の育成- 対象者: 若手～ミドル層社員から選抜- 主な研修テーマ:[表: https://prtimes.jp/data/corp/24769/table/45_1_d344925ea859e2e11b25f80fac87c56e.jpg?v=202510010756 ]- 特徴: 研修で得た学びを現場で実践し、次回の研修でフィードバックを行うサイクルを繰り返すことに加え、受講者の上長も研修に参加し、学びを実践する業務機会を積極的に提供することで、研修効果の最大化と確実な行動変容を促します。

■今後の展望

当社は、最も重要な経営資本は「人財」であると考えております。本研修プログラムを通じて次世代リーダーを継続的に育成し、組織としての総合力を強化してまいります。将来的には、当社のDX内製化支援サービスの提供価値向上の一環として、ビジネスパートナーや顧客企業からの参加も視野に入れ、横のつながりの強化によるエコシステム全体の成長を企図しています。

そして、成長した社員一人ひとりがお客様の伴走者として、より高いレベルでDX内製化支援サービスを提供することで、お客様の事業成長に貢献し、ひいては日本の未来を明るくすることに繋がると確信しております。

【会社概要】

会 社 名 ：株式会社情報戦略テクノロジー

（東証グロース・155A）

代 表 者 ：代表取締役社長 高井 淳

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

恵比寿ガーデンプレイスタワー15F

電 話：03-6277-3461

事業内容：大手企業向けDX内製支援サービス等

U R L ：https://www.is-tech.co.jp/