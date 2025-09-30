Ado、YOASOBIなど現代のアーティストを手掛ける！Rockwell氏がプロデューサーとしてMusic Planet（ミュージックプラネット）へ参画

株式会社アプラ

株式会社アプラ（東京都渋谷区、代表取締役：新妻 快介）が運営するMusic Planet（ミュージックプラネット｜https://music-planet.jp/ (https://music-planet.jp/?code1=music&code2=mp&code3=official&code4=press-rockwell-&utm_source=official&utm_medium=sns&utm_campaign=official-press-rockwell)）へ、Rockwell氏がプロデューサーとして参画することが決定しました。Rockwell氏はAdo、YOASOBI、Ayaseなどトップアーティストを手掛けてきた音楽クリエイター／音楽プロデューサー。ミュージックプラネットにおいても、現代の音楽シーンで培った感性を活かしたプロデュースが期待されます。

豊富な経験と多彩な音楽性を活かしてRockwell氏が次世代アーティストをプロデュース

ミュージックプラネットは歌手活動をバックアップするプロジェクト。音楽プロデューサーをはじめとしたプロのクリエイターがバックアップするので、未経験でも自信がなくても歌手活動を楽しむことができます。具体的なプロジェクト内容は、有名プロデューサーとの面談やプロの指導者によるボイストレーニング、世界に一つだけのオリジナル楽曲制作などです。そんなミュージックプラネットに、Rockwell氏がプロデューサーとして参画することが決定。ギタリストとしての演奏経験で培った現場感覚と、数多くのアーティストを手がけてきたプロデュース経験の両方を活かし、ミュージックプラネット参加アーティストもプロデュースします。

Rockwell氏のプロフィール

2010年より「SILHOUETTE FROM THE SKYLIT」のギタリストとして活動を開始。アルバム・EP・シングルを含む6作品において、全曲の作曲・編曲・プログラミングを担当。2016年8月に同バンドを脱退後、同年9月よりアーティスト「Rockwell」としてソロ活動をスタートし、楽曲提供・編曲・サポート・レコーディング・プロデュースなど幅広く手がける。プロデュース業では、Ado、YOASOBI、Ayase、TeddyLoid、DECO*27をはじめ、現代を代表する数多くのアーティストの作品に携わり、その幅広い音楽性と確かなプロデュースワークで注目を集めている。

【関わった主なアーティスト】

Ado ／ YOASOBI ／ Ayase ／ TeddyLoid ／ DECO*27 など多数

Music Planet（ミュージックプラネット）とは

ミュージックプラネットは、未経験からでも、自信がなくても、有名プロデューサーをはじめとしたプロのクリエイターが一人一人を個別にサポートし、自分なりの歌手活動をバックアップするサービスです。2017年にスタートして以来、メジャーデビューから趣味での活動まで、様々なアーティストを輩出しています。

また、ミュージックプラネットのプロジェクトを完了したアーティストは、Music Planet+（ミュージックプラネットプラス）というボーカリストコミュニティに参加できます。このコミュニティでは、アーティスト同士での交流はもちろん、自分なりの歌手活動を実践・継続するためのアフターサポートが永続的に受けられます。ライブハウスでのイベントやセミナー、大型ライブイベントへ参加いただくことが可能です。

サービスサイトはこちら :https://music-planet.jp/?code1=music&code2=mp&code3=official&code4=press-rockwell-&utm_source=official&utm_medium=sns&utm_campaign=official-press-rockwell

株式会社アプラ 会社概要

ミッション：自己実現を、あらゆる人へ。

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル7F

代表者 ：代表取締役 新妻 快介（にいつま よしゆき）

設立 ：2017年

URL ：https://apra.co.jp/

採用ページ：https://apra.co.jp/recruit/