対応漏れゼロへ！エルメの1:1チャットステータス管理機能が進化

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年9月17日（水）にLINE公式アカウント自動化ツール「L Message（エルメッセージ）」の1:1チャット機能をアップデートしました。

チャット画面のまま対応ステータス（対応状況ラベル）を編集できるようにし、ステータス名の上限を10文字から20文字へ拡張。

これにより、より正確で迅速な顧客対応が可能になります。

■チャット設定からの直接編集で対応ステータス管理がより簡単に

これまで別画面での操作が必要だった対応ステータスの編集が、チャット設定から直接行えるようになりました。

問い合わせ対応中でもチャット画面からすぐにステータスを修正したり、新規作成できたりするため、返答までの時間短縮と作業効率の向上が期待できます。

■ステータス名は20文字まで。状況をより具体的に共有

対応ステータス名の上限を10文字から20文字に拡張しました。

「商品の不具合について問合せ対応中」「次期サービスに関する個別相談受付」など、より具体的な表現が可能になり、複数スタッフでの対応時も一目で要件や進捗を把握できます。

結果として、優先度判断の精度が上がり、対応漏れの防止にもつながります。

■1:1チャット機能について

1:1チャットは、友だちと一対一でやり取りができる機能です。

対応ステータスによって緊急度をすぐに見分けられ、優先順位付けが簡単になります。

また、友だち情報やタグが常時表示されるため、相手の属性を踏まえた適切なコミュニケーションが可能です。

引用返信・テンプレート送信・送信予約などの便利機能を備え、複数スタッフでの運用でも情報共有がスムーズ。メッセージの確認状況の管理にも対応しており、対応漏れを防止できます。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。

LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lme.jp/manual/contact/

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes