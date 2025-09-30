こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新宿グランドターミナルの魅力を発信していく企画10月19日「新宿の未来をのぞく仮設構台ツアー」実施
～新宿駅西口での開発工事現場へご招待！～
小田急電鉄株式会社、京王電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社は、2025年10月19日（日）に、新宿駅西口で進行中の開発工事現場を舞台に「新宿の未来をのぞく仮設構台ツアー」を実施します。これは、東京都・新宿区が中心となり推進する「新宿グランドターミナル」に関わる鉄道各社が、この構想で実現する“未来の新宿”を体感いただける機会を順次展開していこうと考える企画の一環です。
新宿グランドターミナルとは、駅、駅前広場、駅ビル等が有機的に一体化した次世代のターミナルをつくるプロジェクトです。東西をつなぐ新たなデッキの整備に加え、国際水準のオフィスや商業施設の導入等を通じて、新宿をより魅力的な国際都市へと発展させることを目指しています。
これまで小田急百貨店新宿店本館として営業していた地上建物は取り壊しを完了し、およそ半世紀ぶりに新宿駅前の地上レベルから東西の風景が見渡せる状況となっています。また、新宿駅周辺での再開発工事のため工事車両等が使用する「仮設構台」を設け、2024年10月から使用しています。
本ツアーでは、工事が先行している新宿駅西口駅前広場と新宿駅西口地区開発計画の内容を中心に、新宿がどのように生まれ変わるのかを分かりやすくご説明します。さらに、仮設構台へご案内し、普段立ち入ることができないエリアから工事の進捗状況をご覧いただくことで未来へ進む新宿を体感いただけます。
参加のお申し込みは、９月３０日（火）１４時００分から指定のオンラインサイトにて、２０枚限定で先着販売します。
「新宿の未来をのぞく仮設構台ツアー」の詳細は、下記のとおりです。
１．開催日時
２０２５年１０月１９日（日）１０時００分～１１時３０分（予定）
２．開催場所
新宿駅西口周辺
３．参加方法
ＷＥＢサイト「ＥＭotオンラインチケット」で発売する電子チケットをお買い求めいただきます。詳細は、同サイトをご確認ください。
URL：https://www.emot.jp/service/detail/shinjuku_project_tour.html?channel=main
販売開始：２０２５年９月３０日（火）１４時００分
料金：税込３，３００円／枚 ※お一人さま２枚まで購入可能
定員：２０名（先着順）
４．内容
（１）新宿グランドターミナルと新宿駅西口周辺の開発計画の概要のご説明。
（２）仮設構台上から工事内容をご案内。
※雨天決行、荒天中止
５．開催趣旨
「新宿グランドターミナル」への理解・関心を深めていただくため実施します。
６．主催等
主催：小田急電鉄株式会社、京王電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社
後援：東京都、新宿区
７．お問い合わせ
小田急お客さまセンター
TEL.０４４-２９９-８２００ ※音声ガイダンス３ （９：００～１７：００）
＜参考＞
「新宿グランドターミナル」について
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seibihosin/shinjuku.html
以 上
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部
042-337-3106 koho.pub@keio.co.jp
