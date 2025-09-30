住信SBIネット銀行、警察庁との「情報連携協定書」を締結

なお、本協定は、2025年９月12日（金）付で金融庁および警察庁が連名で金融機関宛に発出した「法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」の項目８「警察への情報提供・連携の強化」に関連する取組です。＞ 特殊詐欺の手口や対策を学べるページを公開いたしました。ぜひご覧ください。住信SBIネット銀行は、今後も金融犯罪撲滅に向けた対策を一層強化するとともに、厳正な対処を通じて、お客さまの大切な資産を守り、安心・安全な金融サービスの提供に努めてまいります。