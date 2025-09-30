こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10月10日(金)マークイズみなとみらいにスポーツデポフラッグシップストアがグランドオープン！！
～全国6店舗目のスポーツデポフラッグシップストア。200ブランド10万点の圧倒的品揃え！～
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2025年10月10日(金)横浜市マークイズみなとみらいに、新宿・博多・湘南・名古屋・沖縄天久に続き全国6番目となる『スポーツデポフラッグシップストア』をオープンいたします。
オープンを記念し、10月10日（金）～11月4日（火）まで、オープン限定特別奉仕品のご提供や通常よりポイント還元率をアップしたセールを開催いたします。
◆店舗特徴
＜ランニングコーナー＞
シューズは、ナイキ、オン、ホカ、アディダス、アシックスのショップインショップを展開し、ニューバランスやプーマも含めブランドの世界観を演出。豊富なカラーバリエーションだけでなくトップレーシングモデルまでを取り揃え、ジョガーからエリートランナーまで、すべてのランナーをフルサポートいたします。アパレルも、オンやザ・ノース・フェイスの希少なウェア、インソールやソックス、バッグなどのアクセサリーも充実し、トータルコーディネートも楽しめます。
また、日本シグマックス(株)製の最新「3D 足形測定器」で足の形状を細かくチェックし、専任スタッフが最適な一足をご提案。IMBOXによるシューズコーティングサービスもご提供。ランニングコーナーの一部床材には新国立競技場と同じ素材を使用し、売り場・サービス・商品全てにおいてパワーアップいたしました。
＜サッカーコーナー＞
全面に人工芝を敷き詰め、オンピッチを彷彿させる「リアル体験型」の売り場で実際に商品をお試しいただけます。ミズノの「モレリアジャパン」を扱う〈モレリアステーション〉をはじめ、ナイキの「ELITE」シリーズなど、こだわりの一足が見つかる希少性の高い人気モデルを幅広く展開。アシックス、アディダス、プーマなど、レベルを問わず豊富な品揃えです。ジュニアシューズも16cmから展開と充実しており、成長期のお子様の足に負担をかけないフィット感抜群のシューズをお選びいただけます。アスレタ、プーマ、ナイキ、アンブロなどの人気ブランドウェアや、タビオを中心とした機能ストッキングも豊富にご用意しています。
＜バスケットボールコーナー＞
ナイキ、ジョーダン、アシックスなど人気ブランドが勢揃い。ルカやテイタムといった注目度の高いシグネチャーシューズのラインナップも充実しています。売り場はNBAのバスケットコートで使用されている北米産ハードメイプル材のフローリングを採用し、プレイシーンさながらの世界観で試着が可能です。
アパレルは、ファッションを楽しみたい方におすすめのティゴラ×アクター、ティゴラ×ビームスのコラボアイテムなど、オリジナル商品も取り扱っております。
＜スニーカーコーナー＞
ナイキ、ニューバランス、アディダス、プーマ、コンバース、スケッチャーズなど、人気ブランドを豊富に取り揃えたスポーツデポ最大級の品揃え。話題のハンズフリー機能を搭載したシューズや、レディスに人気のローカットスニーカーなど、幅広い世代のお客様に対応したシューズコーナーが誕生しました。ナイキ エアマックスシリーズやニューバランス 574などの定番モデルはもちろん、ナイキ SBやニューバランス 530など、話題のモデルも多数ご用意しています。
＜ウェアコーナー＞
ナイキ、アディダス、ニューバランス、アンダーアーマー、プーマ、オークリーなど、定番の人気ブランドを取り揃え。アルペン限定商品も取り扱うなど、厳選した商品展開でお客様をお迎えします。
※ジュニアウェアの取り扱いはございません。
＜トレッキング＞
ハイキングから山小屋泊まで対応できるトレッキングアイテムや、デイリーユースにも使用できる人気ブランド商品を、ザ・ノース・フェイス、コロンビア、サロモン、グレゴリー、マムートなど中心に幅広く取り揃えています。
＜アウトドアウェア＞
ザ・ノース・フェイス、コロンビア、マムート、ティゴラなど、カジュアルからハイキング・トレッキングシなどのアウトドアシーンで活躍するウェアを幅広く展開いたします。
スポーツデポみなとみらい店で、あなたのスポーツライフをより豊かにする最高の体験をお届けします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
◆グランドオープンセール情報
＜セール期間＞
10月10(金) ～11月4日(火)
＜オープン限定特別企画＞
店内商品お買上の方、アルペンポイント15%還元！
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます。
＜数量限定日替奉仕品＞
10月10日(金)～10月13日(月・祝)の4日間、ランニングシューズ・スニーカー・スポーツウェア・サッカー・バスケットボール・野球・テニス・バドミントン用品などの約800点の日替奉仕品を販売！
＜デジタルチラシ＞ 公開日：10月2日(木)
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251009_markis_mm/
◆店舗情報
＜店名＞
スポーツデポフラッグシップストア マークイズみなとみらい店
＜住所＞
神奈川県横浜市西区みなとみらい３－５－１
＜駐車台数＞
900台(共用)
＜営業時間＞
月～金 10:00～20:00 金・土・日/祝/祝前日 10:00～21:00
＜電話番号＞
045-662-1538
＜ホームページ＞
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7675
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
