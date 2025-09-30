ファーストペンギン、『FAIRY TAIL』コラボが10月1日よりスタート！ギルド「妖精の尻尾」の一員となり、アクノロギア討伐を目指すレイドボスイベントも開催

株式会社ヒストリア

株式会社ヒストリアは、サバイバルアクションレース『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）にて開催する人気アニメ『FAIRY TAIL』とのコラボイベントの詳細を公開しました。

FAIRY TAILがペンギンの世界をジャック！ギルド「妖精の尻尾」の一員となり、レースに参加してさまざまな依頼をクリアしよう。突如レース中に現れるアクノロギアの討伐をプレイヤー全員で目指す協力型イベントも開催。さらに、ナツやルーシィといったおなじみのキャラクターがスキンとして登場するほか、スペシャルライド、エモート、ネームプレートなど全32種類のコラボアイテムが用意されています。

『Faaast Penguin』は、無料プレイ・クロスプラットフォーム対応でNintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)にて好評配信中！

コラボ開催期間：2025年10月1日(水)メンテナンス明け(17:00予定)～2025年10月29日(水)13:00

コラボPV: https://youtu.be/kIvi9ly4-_M

■アクノロギア討伐！協力型イベント開催

ファーストペンギンの世界にアクノロギアが突如出現！？

強力な「エターナルフレア」がコース中に降り注ぐ・・・！

ペンギンの世界が崩壊する前に、みんなの“アタック”でアクノロギアを討伐しよう！

総ダメージ数はホーム画面で確認できます。みんなで協力して討伐を目指しましょう！

■ギルド「妖精の尻尾」の依頼をこなそう

ギルド「妖精の尻尾」の依頼がチャレンジに登場。

ゲームを遊んで依頼をクリアしよう！依頼は期間中に追加されていきます。

報酬内容

● スキン「ちょこんとナツ」

● 本体カラー「ギルドマーク」

● ネームプレート「ナツプレート」

● クリスタル210個

クリスタルはスキン購入にも使えます。

レースに参加してすべての依頼を達成しよう！

■全32種のコラボアイテムが登場

ショップにコラボアイテムが多数登場！

さらに、協力イベントやチャレンジ報酬として無料で手に入るアイテムも。

このチャンスをお見逃しなく！

■魔導士ギルドやナツたちのフォトスポットが出現

待機島に「魔導士ギルド」の建物が出現！

『FAIRY TAIL』の仲間たちがいろんなワールドに登場しています。

みんなと一緒に記念写真を撮ってくださいね！

■パラグライダーがハッピーに変身

レース中に一発逆転が狙えるパラグライダーが、期間限定でハッピーに変身！

一気に前へ運んでもらおう！

■ホーム画面にナツたちが登場

ツアー参加ごとに、ホーム画面に遊びに来るキャラが変化します。

次は誰に会えるかお楽しみに！

TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』とは

TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』は、真島ヒロ氏による漫画を原作とした魔法バトルファンタジー作品です。2009年より放送が開始され、魔導士ギルド「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」に所属するナツやルーシィたちの冒険を、迫力あるアクションと仲間との絆を軸に描かれています。2025年現在も、ゲームやイベントなど多方面での展開が続いており、国内外で根強い人気を誇っています。

https://www.fairytail-tv.com/

(C)真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京

■1st Anniversaryキャンペーン開催中

1周年を記念して、特別なキャンペーンが開催中！

クリスタル1,000個や限定アイテムが貰えるログインボーナスや限定アイテム、セールや復刻などお祝いムード盛りだくさん。この機会にぜひプレイしてね！

詳細はこちら：https://faaast-penguin.com/ja/news/7331/

最新情報は、『Faaast Penguin』公式サイトやX、Discordからご確認いただけます。

公式サイト：https://faaast-penguin.com/ja/

公式X：https://x.com/FaaastPenguinJP

公式Discord：https://discord.gg/fXSjrGanS2

【『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）とは？】

『Faaast Penguin』はたくさんのライバルペンギンとぶつかり合う、爽快はちゃめちゃサバイバルレース！舞台は全世界のリゾート地。高速ウォータースライダーや、砂漠のピラミッド、ジャングルで大滝探検、はたまた雲の上まで？4つのコースを勝ち抜け式で巡るツアーに参加しよう。

アタック・スペシャルライド・ショートカットを駆使し、誰よりも早くゴールを目指せ！

■商品情報

タイトル： Faaast Penguin

ジャンル： サバイバルアクションレース

公式サイト： https://faaast-penguin.com/

価格： 基本プレイ無料

配信プラットフォーム： Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)

プレイ人数： 1～4人、40人までのカスタムマッチ

発売・販売・開発: 株式会社ヒストリア

権利表記: (C)historia Inc.

Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074696

PlayStation 5： https://store.playstation.com/product/JP2953-PPSA20382_00-0358988007360021

Xbox Series X|S: https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/faaast-penguin/9PGHN0G6SK8F

Steam： https://store.steampowered.com/app/2590150/Faaast_Penguin/

Epic Games Store： https://store.epicgames.com/p/faaast-penguin-4319d6

プレイするには「Epic Gamesアカウント」が必要になります。

『Faaast Penguin』Epic Games アカウント登録の手引： https://faaast-penguin.com/ja/news/501/

■株式会社ヒストリア 会社概要

Unreal Engine専門で開発を行う日本のゲーム会社です。代表作は『Faaast Penguin』（開発・販売）、『ライブアライブ』（開発）、『Caligula2』（開発・PC版販売）、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』（開発）など。

公式ウェブサイト： https://historia.co.jp/

公式X： https://x.com/historia_Inc

公式Youtubeチャンネル： https://www.youtube.com/@historiaInc