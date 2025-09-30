ファーストペンギン、『FAIRY TAIL』コラボが10月1日よりスタート！ギルド「妖精の尻尾」の一員となり、アクノロギア討伐を目指すレイドボスイベントも開催

株式会社ヒストリアは、サバイバルアクションレース『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）にて開催する人気アニメ『FAIRY TAIL』とのコラボイベントの詳細を公開しました。



FAIRY TAILがペンギンの世界をジャック！ギルド「妖精の尻尾」の一員となり、レースに参加してさまざまな依頼をクリアしよう。突如レース中に現れるアクノロギアの討伐をプレイヤー全員で目指す協力型イベントも開催。さらに、ナツやルーシィといったおなじみのキャラクターがスキンとして登場するほか、スペシャルライド、エモート、ネームプレートなど全32種類のコラボアイテムが用意されています。



『Faaast Penguin』は、無料プレイ・クロスプラットフォーム対応でNintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)にて好評配信中！




コラボ開催期間：2025年10月1日(水)メンテナンス明け(17:00予定)～2025年10月29日(水)13:00



コラボPV: https://youtu.be/kIvi9ly4-_M


■アクノロギア討伐！協力型イベント開催



ファーストペンギンの世界にアクノロギアが突如出現！？
強力な「エターナルフレア」がコース中に降り注ぐ・・・！
ペンギンの世界が崩壊する前に、みんなの“アタック”でアクノロギアを討伐しよう！



総ダメージ数はホーム画面で確認できます。みんなで協力して討伐を目指しましょう！








■ギルド「妖精の尻尾」の依頼をこなそう



ギルド「妖精の尻尾」の依頼がチャレンジに登場。


ゲームを遊んで依頼をクリアしよう！依頼は期間中に追加されていきます。



報酬内容


● スキン「ちょこんとナツ」


● 本体カラー「ギルドマーク」


● ネームプレート「ナツプレート」


● クリスタル210個



クリスタルはスキン購入にも使えます。
レースに参加してすべての依頼を達成しよう！


■全32種のコラボアイテムが登場



ショップにコラボアイテムが多数登場！
さらに、協力イベントやチャレンジ報酬として無料で手に入るアイテムも。



このチャンスをお見逃しなく！


■魔導士ギルドやナツたちのフォトスポットが出現



待機島に「魔導士ギルド」の建物が出現！
『FAIRY TAIL』の仲間たちがいろんなワールドに登場しています。



みんなと一緒に記念写真を撮ってくださいね！


■パラグライダーがハッピーに変身



レース中に一発逆転が狙えるパラグライダーが、期間限定でハッピーに変身！


一気に前へ運んでもらおう！


■ホーム画面にナツたちが登場



ツアー参加ごとに、ホーム画面に遊びに来るキャラが変化します。


次は誰に会えるかお楽しみに！


TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』とは



TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』は、真島ヒロ氏による漫画を原作とした魔法バトルファンタジー作品です。2009年より放送が開始され、魔導士ギルド「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」に所属するナツやルーシィたちの冒険を、迫力あるアクションと仲間との絆を軸に描かれています。2025年現在も、ゲームやイベントなど多方面での展開が続いており、国内外で根強い人気を誇っています。


https://www.fairytail-tv.com/



(C)真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京


■1st Anniversaryキャンペーン開催中



1周年を記念して、特別なキャンペーンが開催中！


クリスタル1,000個や限定アイテムが貰えるログインボーナスや限定アイテム、セールや復刻などお祝いムード盛りだくさん。この機会にぜひプレイしてね！


詳細はこちら：https://faaast-penguin.com/ja/news/7331/



最新情報は、『Faaast Penguin』公式サイトやX、Discordからご確認いただけます。



公式サイト：https://faaast-penguin.com/ja/


公式X：https://x.com/FaaastPenguinJP


公式Discord：https://discord.gg/fXSjrGanS2


【『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）とは？】

『Faaast Penguin』はたくさんのライバルペンギンとぶつかり合う、爽快はちゃめちゃサバイバルレース！舞台は全世界のリゾート地。高速ウォータースライダーや、砂漠のピラミッド、ジャングルで大滝探検、はたまた雲の上まで？4つのコースを勝ち抜け式で巡るツアーに参加しよう。
アタック・スペシャルライド・ショートカットを駆使し、誰よりも早くゴールを目指せ！




■商品情報


タイトル： Faaast Penguin
ジャンル： サバイバルアクションレース
公式サイト： https://faaast-penguin.com/
価格： 基本プレイ無料
配信プラットフォーム： Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)
プレイ人数： 1～4人、40人までのカスタムマッチ
発売・販売・開発: 株式会社ヒストリア
権利表記: (C)historia Inc.


Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074696
PlayStation 5： https://store.playstation.com/product/JP2953-PPSA20382_00-0358988007360021
Xbox Series X|S: https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/faaast-penguin/9PGHN0G6SK8F
Steam： https://store.steampowered.com/app/2590150/Faaast_Penguin/
Epic Games Store： https://store.epicgames.com/p/faaast-penguin-4319d6


プレイするには「Epic Gamesアカウント」が必要になります。
『Faaast Penguin』Epic Games アカウント登録の手引： https://faaast-penguin.com/ja/news/501/


■株式会社ヒストリア 会社概要

Unreal Engine専門で開発を行う日本のゲーム会社です。代表作は『Faaast Penguin』（開発・販売）、『ライブアライブ』（開発）、『Caligula2』（開発・PC版販売）、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』（開発）など。



公式ウェブサイト： https://historia.co.jp/
公式X： https://x.com/historia_Inc
公式Youtubeチャンネル： https://www.youtube.com/@historiaInc