ファーストペンギン、『FAIRY TAIL』コラボが10月1日よりスタート！ギルド「妖精の尻尾」の一員となり、アクノロギア討伐を目指すレイドボスイベントも開催
株式会社ヒストリアは、サバイバルアクションレース『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）にて開催する人気アニメ『FAIRY TAIL』とのコラボイベントの詳細を公開しました。
FAIRY TAILがペンギンの世界をジャック！ギルド「妖精の尻尾」の一員となり、レースに参加してさまざまな依頼をクリアしよう。突如レース中に現れるアクノロギアの討伐をプレイヤー全員で目指す協力型イベントも開催。さらに、ナツやルーシィといったおなじみのキャラクターがスキンとして登場するほか、スペシャルライド、エモート、ネームプレートなど全32種類のコラボアイテムが用意されています。
『Faaast Penguin』は、無料プレイ・クロスプラットフォーム対応でNintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)にて好評配信中！
コラボ開催期間：2025年10月1日(水)メンテナンス明け(17:00予定)～2025年10月29日(水)13:00
コラボPV: https://youtu.be/kIvi9ly4-_M
■アクノロギア討伐！協力型イベント開催
ファーストペンギンの世界にアクノロギアが突如出現！？
強力な「エターナルフレア」がコース中に降り注ぐ・・・！
ペンギンの世界が崩壊する前に、みんなの“アタック”でアクノロギアを討伐しよう！
総ダメージ数はホーム画面で確認できます。みんなで協力して討伐を目指しましょう！
■ギルド「妖精の尻尾」の依頼をこなそう
ギルド「妖精の尻尾」の依頼がチャレンジに登場。
ゲームを遊んで依頼をクリアしよう！依頼は期間中に追加されていきます。
報酬内容
● スキン「ちょこんとナツ」
● 本体カラー「ギルドマーク」
● ネームプレート「ナツプレート」
● クリスタル210個
クリスタルはスキン購入にも使えます。
レースに参加してすべての依頼を達成しよう！
■全32種のコラボアイテムが登場
ショップにコラボアイテムが多数登場！
さらに、協力イベントやチャレンジ報酬として無料で手に入るアイテムも。
このチャンスをお見逃しなく！
■魔導士ギルドやナツたちのフォトスポットが出現
待機島に「魔導士ギルド」の建物が出現！
『FAIRY TAIL』の仲間たちがいろんなワールドに登場しています。
みんなと一緒に記念写真を撮ってくださいね！
■パラグライダーがハッピーに変身
レース中に一発逆転が狙えるパラグライダーが、期間限定でハッピーに変身！
一気に前へ運んでもらおう！
■ホーム画面にナツたちが登場
ツアー参加ごとに、ホーム画面に遊びに来るキャラが変化します。
次は誰に会えるかお楽しみに！
TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』とは
TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』は、真島ヒロ氏による漫画を原作とした魔法バトルファンタジー作品です。2009年より放送が開始され、魔導士ギルド「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」に所属するナツやルーシィたちの冒険を、迫力あるアクションと仲間との絆を軸に描かれています。2025年現在も、ゲームやイベントなど多方面での展開が続いており、国内外で根強い人気を誇っています。
https://www.fairytail-tv.com/
(C)真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京
■1st Anniversaryキャンペーン開催中
1周年を記念して、特別なキャンペーンが開催中！
クリスタル1,000個や限定アイテムが貰えるログインボーナスや限定アイテム、セールや復刻などお祝いムード盛りだくさん。この機会にぜひプレイしてね！
詳細はこちら：https://faaast-penguin.com/ja/news/7331/
最新情報は、『Faaast Penguin』公式サイトやX、Discordからご確認いただけます。
公式サイト：https://faaast-penguin.com/ja/
公式X：https://x.com/FaaastPenguinJP
公式Discord：https://discord.gg/fXSjrGanS2
【『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）とは？】
『Faaast Penguin』はたくさんのライバルペンギンとぶつかり合う、爽快はちゃめちゃサバイバルレース！舞台は全世界のリゾート地。高速ウォータースライダーや、砂漠のピラミッド、ジャングルで大滝探検、はたまた雲の上まで？4つのコースを勝ち抜け式で巡るツアーに参加しよう。
アタック・スペシャルライド・ショートカットを駆使し、誰よりも早くゴールを目指せ！
■商品情報
タイトル： Faaast Penguin
ジャンル： サバイバルアクションレース
公式サイト： https://faaast-penguin.com/
価格： 基本プレイ無料
配信プラットフォーム： Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)
プレイ人数： 1～4人、40人までのカスタムマッチ
発売・販売・開発: 株式会社ヒストリア
権利表記: (C)historia Inc.
Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074696
PlayStation 5： https://store.playstation.com/product/JP2953-PPSA20382_00-0358988007360021
Xbox Series X|S: https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/faaast-penguin/9PGHN0G6SK8F
Steam： https://store.steampowered.com/app/2590150/Faaast_Penguin/
Epic Games Store： https://store.epicgames.com/p/faaast-penguin-4319d6
プレイするには「Epic Gamesアカウント」が必要になります。
『Faaast Penguin』Epic Games アカウント登録の手引： https://faaast-penguin.com/ja/news/501/
■株式会社ヒストリア 会社概要
Unreal Engine専門で開発を行う日本のゲーム会社です。代表作は『Faaast Penguin』（開発・販売）、『ライブアライブ』（開発）、『Caligula2』（開発・PC版販売）、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』（開発）など。
公式ウェブサイト： https://historia.co.jp/
公式X： https://x.com/historia_Inc
公式Youtubeチャンネル： https://www.youtube.com/@historiaInc