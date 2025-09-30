城南信用金庫と京都中央信用金庫、株式会社neoAIが共同で「GEN(ジェン)×しんきんラボ supported by neoAI」を発足

城南信用金庫

城南信用金庫（理事長 林 稔）は、京都中央信用金庫（理事長 植村 幸弘）および株式会社neoAI（代表取締役 CEO 千葉 駿介）とともに、信用金庫業界における生成AI活用の知見と経験を集約する場として、共同研究会「GEN×しんきんラボ supported by neoAI」を発足いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１ 背景・目的

近年、生成AI技術は、多様な業界で革新をもたらしており、信用金庫業界においてもその可能性は非常に大きいと考えられます。特に、業務プロセスの効率化や新たな価値創出に向けて、実践的な事例の共有や活用方法の探索が求められております。

こうした課題に応えるため、城南信用金庫と京都中央信用金庫は、株式会社neoAIの協力のもと、生成AI活用に関する知見と経験を集約・共有する場として、本研究会を発足いたしました。

２ 活動の目的

知見の共有：生成AIを活用した具体的な事例や成果を共有し、業界全体での理解を深める。

課題の特定：技術導入における実務的な課題を洗い出し、解決策を共に探る。

人材育成：講演や意見交換を通じて、次世代を担う人材を育成する。

３ 活動概要

＜スケジュール＞

２０２５年１０月～

※第1回目の活動を２０２５年１０月２９日（水）に実施します。

＜運営体制＞

共同事務局 ：城南信用金庫、京都中央信用金庫

アドバイザー：株式会社neoAI

＜参加金融機関＞

全国のneoAI Chat導入信用金庫

