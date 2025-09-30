楽天、ユーザー向けNFTマーケットプレイス「Rakuten NFT」をブロックチェーン技術を活用したチケットリセールプラットフォーム「みんなのチケット」に刷新

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社は、ユーザー向けNFTマーケットプレイス「Rakuten NFT」を、ブロックチェーン技術を活用したチケットリセールプラットフォーム「みんなのチケット」に本日刷新しました。

「みんなのチケット」は、ブロックチェーン技術を活用したデジタルチケット「NFTチケット」により、チケットの1次販売から2次流通まですべての取引をオンライン上でスムーズに完結し、安心・安全なチケットの流通を実現するチケットリセールプラットフォームです。本サービスで取り扱う「NFTチケット」の2次流通における出品価格は、基本的に出品者が自由に価格を設定することが可能です（注1）。

NFTは、データ自体に取引履歴や所有者情報などが記録され、ブロックチェーン技術によりすべての取引履歴を透明かつ改ざん不可能な形で記録することが可能です。そのため、偽造や不正転売への対策に優れており、急な予定変更によって不要となったチケットの販売や、欲しいイベントのチケット購入を安心・安全に行うことができます。さらに、2次流通が行われた際にも主催者および関係者にロイヤリティーが還元される仕組みを導入しているため、より健全で持続可能なチケット流通システムを構築しています。



本プラットフォームの前身である「Rakuten NFT」は、2022年にNFTマーケットプレイスおよび販売プラットフォームとしてサービス提供を開始し、2024年に「NFTチケット」機能の提供を開始しました（注2）。これまでは、プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」（以下「楽天イーグルス」）およびサッカー・明治安田Ｊ１リーグ「ヴィッセル神戸」の公式チケットリセールに「NFTチケット」を導入するなど、「楽天エコシステム（経済圏）」と連携した取り組みを中心に展開してきました。



楽天は、「NFTチケット」の販売に一層注力すべく、従来の「Rakuten NFT」をブロックチェーン技術を活用したチケットリセールプラットフォームとして刷新しました。今後は、「楽天エコシステム」にとどまらず、スポーツや音楽といったエンタメ全般にわたる「NFTチケット」販売へと提供領域を拡大する予定です。

「みんなのチケット」は、今後も魅力的で新しいエンターテインメント体験の提供とサービスの利便性向上を図り、幅広いユーザーに向けて満足度の高いサービス提供を実現してまいります。



（注1）価格の急激な変動を抑制するため、一部のチケットには価格の上限または下限を設定する場合もあります。

（注2）これまで「Rakuten NFT」を通じて購入したNFTは、「みんなのチケット」内の「個人間マーケットプレイス」にて引き続き出品することが可能です。



■「みんなのチケット」概要

サービス内容： ブロックチェーン技術を活用した、安心・安全なチケットの流通を実現するチケットリセールプラットフォーム。偽造や不正転売への対策に優れており、急な予定変更によって不要となったチケットの販売や、欲しいイベントのチケット購入を、安心・安全に行うことが可能。また、2次流通では、出品者による自由な価格設定や主催者および関係者にロイヤリティーが還元される仕組みを導入。

サービス刷新日： 2025年9月30日（火）

HP： https://nft.rakuten.co.jp/

公式X： https://x.com/Minnano_Ticket

「みんなのチケット」事業に関する問い合わせ： https://nft.faq.rakuten.net/s/ask



■2次流通リセール中のチケット情報

・「楽天イーグルス」：

https://nft.rakuten.co.jp/marketplace/?type=ticket&sort=last_updated_date&limit=12&ticketlimit=6&l-id=_top_cl_vs&provider=eagles(https://nft.rakuten.co.jp/marketplace/?type=ticket&sort=last_updated_date&limit=12&ticketlimit=6&l-id=_top_cl_vs&provider=eagles)

・「ヴィッセル神戸」：

https://nft.rakuten.co.jp/marketplace/?type=ticket&sort=last_updated_date&limit=12&ticketlimit=6&l-id=_top_cl_vs&provider=vissel(https://nft.rakuten.co.jp/marketplace/?type=ticket&sort=last_updated_date&limit=12&ticketlimit=6&l-id=_top_cl_vs&provider=vissel)

※2025年9月30日（水）時点



以 上