“早慶明”の時代！【日本初】明治大学付属中学受験専門の特別講座が注目

大学付属中学受験に特化した学習塾、株式会社ゼロワン（東京都新宿区、代表取締役：野田英夫）は、明治大学付属中学志望者向けのオンライン講座「SRP（Saturday Revolution Program）Meiji」を2025年4月より開講しています。

本講座の最大の特徴は、「明治大学付属中学合格から逆算して設計された、計画的な授業」です。合格を最終ゴールに据え、必要な学力や対策を段階的に学べるプログラムにより、効率的に合格力を養成します。オンライン形式のため、自宅から全国どこからでも受講可能。忙しい家庭でも学習を継続しやすい環境を整えています。

明治大学は志願者数3年連続10万人超を誇り、「進学ブランド力調査」でも7年連続1位を獲得。近年はMARCHの一角を超え、“早慶明”と称されるほど、学力・人気ともに急上昇しています。

現在、多くの明治大学付属中学志望の生徒が受講中で、保護者からも

「合格から逆算したカリキュラムで学習計画が立てやすい」

「学校生活と両立しやすい」

と高い評価をいただいています。

■なぜ今、明治大学付属中学が注目されるのか

現在、明治大学付属中学は以下の4校で構成されています。

・明治大学付属明治中学校

・明治大学付属中野中学校

・明治大学付属八王子中学校

・明治大学付属世田谷中学校

付属中学から大学への進学率は約90％と高く、ほとんどの生徒が明治大学に進学できる点が大きな魅力です。

さらに注目すべきは、2026年より「日本学園中学校」が明治大学付属世田谷中学校として校名変更・共学化される予定であること。新たな系列校誕生により、付属校ブランドはますます強化されます。

また、明治大学付属中野中学校では2025年入試より募集人数を増員。中高大10年間の一貫教育体制をさらに充実させ、安定した大学進学ルートを確保できる体制を整えています。

こうした動きは、明治大学付属中学の人気と学力水準の上昇、そして“早慶明”時代における明治大学の存在感拡大を示すものです。

■「SRP Meiji」講座の特長

・明治大学付属中学の入試を徹底分析し、合格から逆算したカリキュラム

・週1回・オンライン双方向授業で全国から受講可能

・明治大学付属の志望校別、過去問対策と学習計画サポート

・他塾生でも受講可能

【講座概要】

名称：SRP（Saturday Revolution Program）Meiji

対象：小学6年生（明治大学付属中学志望者）

形式：オンライン（双方向授業＋学習サポート）

授業時間:19:00～20:30(1科目/週)※日本時間

受講料：23,100円（税込）／月（※詳細はお問い合わせください）

お申し込み

・申込方法：下記URL「SRP」専用フォームよりお申し込みください

・URL：https://zeroone-lp.altair-waseda-keio.jp/srp/

・定員：40名

※定員に達し次第受付終了となります

【本件に関するお問い合わせ先】(報道関係者各位)

株式会社ゼロワン

広報担当：嶋田晴夏（シマダハルカ）

TEL：03-6384-2050

Email：contact@altair-waseda-keio.jp

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目8 HIRO四谷ビル4階