アニエラ発オリジナル小説『DIGGIN’ THE SOUL』が県立長野図書館に収蔵 ― 舞台は未来の松本、地域発IPが歩む新たな一歩

株式会社アニエラ（本社：長野県松本市、代表取締役：小林諒）が手掛けるオリジナル小説シリーズ『DIGGIN’ THE SOUL』（著：古井戸跋）が、このたび県立長野図書館に収蔵されました。

地元・松本を舞台に「モノに宿る想い」をテーマに描いた本作が、地域の文化資産として公的施設に所蔵されることとなり、今後より多くの方々に親しまれる機会が広がります。

DIGGIN’ THE SOUL あらすじ

舞台は2050年、近未来の長野県松本市。

AIやデジタル技術が暮らしに深く浸透し、人々は物質的な”モノ”に価値を見出さなくなっていた。



そんな時代に取り残されたように佇むリユースショップ「ANIERA」 店内にはアナログレコードや古着など、今や化石となった懐かしいモノたちが並んでいる。



一見するとただの時代遅れのリユースショップだが、この店には別の顔があった。 それは、長い時を経て「付喪神（つくもがみ）」となった”モノ”が人間社会に問題を起こした時、 それを封印する「祈祷師（きとうし）」たちを派遣するハブとしての役割だった。



レコード好きで、この店に足しげく通っている主人公・安野朱璃（あんのあかり）も、そんな「祈祷師」の一人だった。ある日、朱璃はANIERAに訪れていた、青い髪をした謎めいた少女・白砥羽海（しらとうみ）と出会う。彼女との出会いが、朱璃の運命を大きく変えていくことになるのだが──。



モノに込められた魂を巡る祈祷師たちの青春群像劇。

今、彼女たちの物語が動き出す。

シリーズ刊行状況

第1巻：2025年4月発売（2025年8月に重版）

第2巻：2025年8月発売

第3巻：2025年9月「ナガノアニエラフェスタ2025」にて発表・発売

※現在、第3巻まで刊行されており、今後も続刊やメディア展開を予定しています。

原作小説を含む、関連商品の購入はこちら(https://aniera.jp/collections/diggin-the-soul)

作者・発行元について

著者は「古井戸跋（ふるいど・ばつ）」名義で活動する兄弟作家。地元・松本の風景や、実在するショップを作中に登場させながら、フィクションを通して「モノに宿る想い」を描きます。

株式会社アニエラは、長野県松本市を拠点に、アニメや日本のポップカルチャーを軸としたイベント・フェスの企画運営や、アニメグッズの買取・販売を行うリユース専門店（ANIERA base matsumoto）、アパレルブランドの展開を行うカルチャーカンパニーです。 アニメや日本のポップカルチャーを通じて、人々の「人生をもっと楽しく」する事を理念に掲げ、2017 年の創業以来、地域に根ざしたコンテンツづくりを続けています。

代表コメント

地元・松本を舞台に描いた物語が、県立長野図書館に所蔵されることを大変光栄に思います。

『好きの橋渡し』を合言葉に古物の買取・販売を続けてきた私たちが、“モノに宿る想い”をテーマに作品を生み出す――そこにこそ大きな意味があると感じています。私たちにしか描けない物語を、これからも紡ぎ続けていきたいと思います。

『DIGGIN’ THE SOUL』は、地域発のIPとしてさらに成長を重ね、長野から全国へ、そして未来へと物語を届けてまいります。

代表取締役 コバヤシリョウ

■社名：株式会社アニエラ （ANIERA.Inc）

■住所：〒399-0001長野県松本市宮田5-13

■URL：https://aniera.jp

■問い合わせ：https://mag.aniera.jp/contact/

会社名：株式会社アニエラ（ANIERA Inc.）

所在地：〒399-0001 長野県松本市宮田5-13

店舗：ANIERA base matsumoto（アニエラベースマツモト）

〒390-0821 長野県松本市筑摩３丁目１８－３

代表者：代表取締役 小林諒（コバヤシリョウ）

設立：2017年事業内容：アニメ関連イベント・フェスの企画運営、アニメグッズ専門店の運営、アパレル事業など

URL：https://aniera.jp

