全卓にレモンサワーサーバー完備！『焼肉酒場れもん国分町店』が2025年10月8日（水）にリニューアルオープン！

株式会社セイザン

北海道を中心に、各種アミューズメントや宿泊・温浴施設、飲食店などを展開している株式会社セイザンのグループ会社である株式会社セイザンプランニング（本社：北海道札幌市中央区南3条西2丁目14ニコービル8F 代表取締役社長：晴山 徳貴）は、2025年10月8日（水）に『焼肉酒場れもん国分町店』（住所：宮城県仙台市青葉区国分町2-11-21）をリニューアルオープンいたします。

１.店舗概要

『焼肉酒場れもん』は、札幌で大人気の焼肉店で、お客さまが自らドリンクを注ぐことのできるレモンサワーサーバーを全卓に設置しており、10分100円というお得な価格で飲み放題プランをお楽しみいただけます。ネオン管を用いたオシャレな外装や和モダンな雰囲気の店内は、「SNS映え」のスポットとしても注目を集めています。

2.オススメメニュー

オススメのメニューは「れもん生牛タン」と北海道から直送する「ジンギスカン3種盛り」です。

また、ドリンクメニューには様々なトッピングをご用意しており、自分流にアレンジしたオリジナルレモンサワーをお楽しみいただけます。

3.リニューアルオープンキャンペーン

リニューアルオープンを記念いたしまして、10月8日～10月13日の期間、飲み放題全プランを半額(10分50円～)でご提供いたします。

＜店舗情報＞

店舗名：焼肉酒場れもん 仙台・国分町

住所：宮城県仙台市青葉区国分町2-11-21

電話番号：050-1809-9533

席数： 50席

営業時間：

（日～木）17:00～24:00

（金・土・祝前日）17:00～翌5:00

※ラストオーダーは閉店30分前

※年中無休

＜株式会社セイザン グループ運営店舗＞

・焼肉 ホルモン ジンギスカン酒場れもん

・串焼肉酒場れもん

・寿司酒場れもん

・もんじゃ酒場れもん

・特急焼肉せいざん

・ビラリストランテ GAｊA小樽店

・ビラリストランテ GAｊA恵庭店

・MUSIC BAR SIDE:K

・レディローマプラス

・北海道ジンギスカン檸檬

・ニコーリフレ

・シティキャビン

・ジェラート専門店 FUWARI

＜お問い合わせ＞

株式会社セイザンプランニング

担当者：寒川

電話番号：011-261-0050

問い合わせフォーム：https://seizan-group.co.jp/contact.php

店舗外観店舗内観