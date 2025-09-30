全卓にレモンサワーサーバー完備！『焼肉酒場れもん国分町店』が2025年10月8日（水）にリニューアルオープン！

北海道を中心に、各種アミューズメントや宿泊・温浴施設、飲食店などを展開している株式会社セイザンのグループ会社である株式会社セイザンプランニング（本社：北海道札幌市中央区南3条西2丁目14ニコービル8F　代表取締役社長：晴山 徳貴）は、2025年10月8日（水）に『焼肉酒場れもん国分町店』（住所：宮城県仙台市青葉区国分町2-11-21）をリニューアルオープンいたします。




１.店舗概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　


『焼肉酒場れもん』は、札幌で大人気の焼肉店で、お客さまが自らドリンクを注ぐことのできるレモンサワーサーバーを全卓に設置しており、10分100円というお得な価格で飲み放題プランをお楽しみいただけます。ネオン管を用いたオシャレな外装や和モダンな雰囲気の店内は、「SNS映え」のスポットとしても注目を集めています。




2.オススメメニュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　


オススメのメニューは「れもん生牛タン」と北海道から直送する「ジンギスカン3種盛り」です。


また、ドリンクメニューには様々なトッピングをご用意しており、自分流にアレンジしたオリジナルレモンサワーをお楽しみいただけます。










3.リニューアルオープンキャンペーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　


リニューアルオープンを記念いたしまして、10月8日～10月13日の期間、飲み放題全プランを半額(10分50円～)でご提供いたします。







＜店舗情報＞


店舗名：焼肉酒場れもん　仙台・国分町


住所：宮城県仙台市青葉区国分町2-11-21


電話番号：050-1809-9533


席数： 50席


営業時間：


（日～木）17:00～24:00


（金・土・祝前日）17:00～翌5:00


※ラストオーダーは閉店30分前


※年中無休




＜株式会社セイザン グループ運営店舗＞


・焼肉 ホルモン ジンギスカン酒場れもん 　


・串焼肉酒場れもん 　


・寿司酒場れもん


・もんじゃ酒場れもん 　


・特急焼肉せいざん 　


・ビラリストランテ GAｊA小樽店


・ビラリストランテ GAｊA恵庭店


・MUSIC BAR SIDE:K 　


・レディローマプラス


・北海道ジンギスカン檸檬


・ニコーリフレ


・シティキャビン


・ジェラート専門店　FUWARI




＜お問い合わせ＞


株式会社セイザンプランニング


担当者：寒川


電話番号：011-261-0050


問い合わせフォーム：https://seizan-group.co.jp/contact.php




店舗外観


店舗内観