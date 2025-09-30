全卓にレモンサワーサーバー完備！『焼肉酒場れもん国分町店』が2025年10月8日（水）にリニューアルオープン！
北海道を中心に、各種アミューズメントや宿泊・温浴施設、飲食店などを展開している株式会社セイザンのグループ会社である株式会社セイザンプランニング（本社：北海道札幌市中央区南3条西2丁目14ニコービル8F 代表取締役社長：晴山 徳貴）は、2025年10月8日（水）に『焼肉酒場れもん国分町店』（住所：宮城県仙台市青葉区国分町2-11-21）をリニューアルオープンいたします。
１.店舗概要
『焼肉酒場れもん』は、札幌で大人気の焼肉店で、お客さまが自らドリンクを注ぐことのできるレモンサワーサーバーを全卓に設置しており、10分100円というお得な価格で飲み放題プランをお楽しみいただけます。ネオン管を用いたオシャレな外装や和モダンな雰囲気の店内は、「SNS映え」のスポットとしても注目を集めています。
2.オススメメニュー
オススメのメニューは「れもん生牛タン」と北海道から直送する「ジンギスカン3種盛り」です。
また、ドリンクメニューには様々なトッピングをご用意しており、自分流にアレンジしたオリジナルレモンサワーをお楽しみいただけます。
3.リニューアルオープンキャンペーン
リニューアルオープンを記念いたしまして、10月8日～10月13日の期間、飲み放題全プランを半額(10分50円～)でご提供いたします。
＜店舗情報＞
店舗名：焼肉酒場れもん 仙台・国分町
住所：宮城県仙台市青葉区国分町2-11-21
電話番号：050-1809-9533
席数： 50席
営業時間：
（日～木）17:00～24:00
（金・土・祝前日）17:00～翌5:00
※ラストオーダーは閉店30分前
※年中無休
＜株式会社セイザン グループ運営店舗＞
・焼肉 ホルモン ジンギスカン酒場れもん
・串焼肉酒場れもん
・寿司酒場れもん
・もんじゃ酒場れもん
・特急焼肉せいざん
・ビラリストランテ GAｊA小樽店
・ビラリストランテ GAｊA恵庭店
・MUSIC BAR SIDE:K
・レディローマプラス
・北海道ジンギスカン檸檬
・ニコーリフレ
・シティキャビン
・ジェラート専門店 FUWARI
＜お問い合わせ＞
株式会社セイザンプランニング
担当者：寒川
電話番号：011-261-0050
問い合わせフォーム：https://seizan-group.co.jp/contact.php
店舗外観
店舗内観