「ぜひ相談したい」の声多数。大阪化粧品開発展への出展を成功に終えました

株式会社ベイコスメティックス

株式会社ベイコスメティックスは9月24日から9月26日にかけて開催された、「化粧品開発展-COSME Week2025-」に出店。ブースには多くの化粧品業界関係者が訪れ、盛況のうち開催されました。

化粧品開発展とは、原料、OEM、容器/パッケージ、研究機器、販促製品、物流など、化粧品の研究・企画開発に必要なあらゆる製品が一堂に出展する専門展であり、化粧品メーカーや異業種参入企業、新興メーカーの方が多数来場する年一度のビッグイベントです。

本年度は、207社が出店、1万人を超える化粧品業界関係者らが来場し、大盛況でした。

ベイコスメティックスのブースについて

株式会社ベイコスメティックは、企画からマーケティング、販売戦略まで一貫してサポートし「売れる」化粧品を共に創る「伴走型パートナー」を掲げております。このように、今までにない新形態の化粧品OEMである我々は、常に業界の最先端になることを志しております。、そのため、展示ブースでは、サステナブル原料や最新科学に基づく高機能処方、ユニークなテクスチャーのサンプルを来場者が直接試せる形で多く展示しました。また、過去の成功事例や市場トレンド分析を紹介することでベイコスメティックスらしさをアピールしました。

展示会の成果

化粧品開発展の自社ブースにて、成功事例や市場トレンド分析を紹介している様子化粧品開発展の自社ブースにて、注目処方の体験ブースの様子

先日の化粧品開発展への出展は、当社にとって大きな成功を収める機会となりました。特に、化粧品ビジネスへの新規参入企業やD2Cブランドといった、企画段階からの包括的な支援を求める質の高い見込み顧客との具体的な商談を多数創出できたことは、最大の成果です。

この成功の背景には、当社のブランド戦略がターゲット層へ明確に届いたことがあります。出展ブースを通じて『単なる製造委託先』ではなく、『マーケティングに強く、事業を成功に導く戦略的パートナー』であるという我々の強みが伝わった結果、多くの引き合いに繋がったものと考えております。

加えて、来場者の皆様から直接伺ったリアルな市場ニーズは、我々にとって何よりの収穫です。この貴重なご意見を開発の原動力とし、皆様のご期待を超える製品・サービスの創出に繋げていく所存です。

株式会社ベイコスメティックスについて

株式会社ベイコスメティックスは、単なる化粧品製造の受託（OEM）にとどまらず、マーケティングコンサルティングを強みとする新時代の化粧品OEMサービスです。自社ブランドでの成功経験と独自のマーケティング手法を武器に、「売れる」ことに徹底的にこだわった商品開発を行っています。

■ベイコスメティックスの特長

1.「売れる」ことに特化した商品開発

- マーケティング会社発の知見を活かした企画力- 自社ブランドの成功実績に裏打ちされた“売れる”ノウハウ- 消費者テストツールや顧客インサイトを活用した科学的アプローチ

2. 一貫したトータルサポート

- 商品企画、製造、販促プランニング、販路開拓、ロジスティクスまでワンストップで対応

3. 独自技術とスピード開発

- 自社商品の在庫切れ時に、1か月で10万本以上を増産した実績- 試作から量産までを短納期で実現し、販売企業様の成功確率を最大化- 自社開発の「化粧品生成AI」により、スピーディーかつ高品質な処方設計を可能に

会社概要・お問い合わせ

株式会社ベイコスメティックス

TEL：03-6823-7543

E-mail：contact@baycosme.com

コーポレートサイト：https://baycosme.com/