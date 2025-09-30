医療機器用蓄電池レムリア ポータブル電源ME250発表

株式会社ナユタ医療機器用蓄電池レムリアME250

国内唯一の医療機器用蓄電池であるレムリア ME3000(https://lemuria.website/)は、医療機器規格JIS T 0601-1に適合しています。その高い安全性と信頼性を受け継ぎつつ、よりコンパクトで機動性の高い医療機器用ポータブル蓄電池「レムリア ME250」が新たに登場しました。

医療現場において、こんなお悩みありませんか？

- 院内での患者搬送時、医療機器の電源確保に困っている。- 救急車内での医療機器使用時に安定した電源が欲しい。- 訪問看護や在宅医療で、安全に使える持ち運び可能な電源を探している。- 手術室や診察室の医療機器のコードをすっきりさせたい。- 停電時や災害時、医療機器を安心して使えるバックアップ電源が必要。- 在宅で医療機器を使用しており、外出時や緊急時の電源に不安がある。

レムリア ME250が解決します。

医療機器用ポータブル蓄電池レムリア ME250は、これらの医療・介護・在宅医療現場の様々な「困った」に寄り添うために生まれました。

- 優れた可搬性: 約8kgの軽量設計で、病棟内の移動や訪問先への持ち運びもスムーズ。必要な場所へ、必要な時に、すぐに電力を供給できます 。- 医療機器に最適化された安心設計: レムリアブランドの高い安全基準を継承。呼吸器や吸引器、加湿器など、生命維持に関わる医療機器も安心して接続できる設計です 。操作もシンプルで、どなたでも簡単にお使いいただけます 。- 多様なシーンで活躍: 患者搬送、手術室や病室での一時的な電源確保、訪問看護、そしてご家庭でのBCP（事業継続計画）対策や緊急時の備えとしても最適です 。福祉避難所や医療的ケア児支援といった行政サービスでの活用も期待されます 。- レムリアの信頼性: ME3000で培われたナユタの長年の技術力と、医療用電源開発で培ったノウハウに基づいています 。

株式会社ナユタ(https://www.nayuta-co.jp/)は、医療機器用ポータブル蓄電池レムリア ME250が、医療従事者の方々の負担を軽減し、患者様やそのご家族にさらなる安心をお届けできるものと確信しています。導入に関するご相談や、製品の詳細については、お気軽にお問い合わせください。(https://lemuria.website/ad_me250/)

医療機器用ポータブル蓄電池レムリア ME250は、2025年7月16日より限定200台の特別価格にて予約受付を開始いたします。出荷は2026年2月末から順次行われる予定です。