【キル フェ ボン】＜新発売＞流通量が少ない珍しい山梨県オリジナル品種！芳醇な香りが口いっぱいに広がる赤ブドウ“サンシャインレッド”が主役の「山梨県マルエス農園産 “サンシャインレッド”のタルト」







～山梨県オリジナル品種のブドウ “サンシャインレッド”について～





１. 艶やかにきらめく赤系ブドウ

美しい透明感のある果皮が特徴で、華やかな見た目を演出します。

２. 濃厚な甘みと華やかな香り

大粒からあふれる果汁に上品な甘みが重なり、芳醇で爽やかな香りが広がります。

3. 山梨県オリジナルの品種

サンシャインレッドは、「サニードルチェ」と「シャインマスカット」を掛け合わせて生まれた山梨県オリジナル品種です。15年以上の歳月をかけて開発されたブドウです。



～商品概要～ ※カフェ利用の場合は税率が異なります。









新作「山梨県マルエス農園産 “サンシャインレッド”のタルト」発売期間：2025年10月1日(水)～10月15日(水)発売価格：piece\1,792 / whole (25cm) \17,928発売店舗：グランメゾン銀座・横浜パリッとはじける果皮と華やかな香り、甘い果汁が口いっぱいに広がるブドウ、“サンシャインレッド”の登場です。キルフェボン自慢のカスタードクリームに、“ル ガール”クリームチーズとサワークリームを合わせ、“サンシャインレッド”とクラッシュ白ワインゼリーを波紋のように飾りました。“サンシャインレッド”の魅力を最大限に引き出したタルトです。～キル フェ ボンについて～「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。