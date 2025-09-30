こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】＜新発売＞流通量が少ない珍しい山梨県オリジナル品種！芳醇な香りが口いっぱいに広がる赤ブドウ“サンシャインレッド”が主役の「山梨県マルエス農園産 “サンシャインレッド”のタルト」
発売期間：2025年10月1日(水)～10月15日(水)
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全2店舗(グランメゾン銀座・横浜)にて、2025年10月1日(水)～10月15日(水)の期間、山梨県のオリジナル品種の赤ブドウ“サンシャインレッド”を使用した新作タルトを限定発売いたします。
山梨県が15年以上の歳月をかけて開発した赤ブドウ“サンシャインレッド”は、種がなく皮ごと食べられる大粒の品種で、華やかな香り、豊かな甘さ、ジューシーさが特長です。
新作のタルトは、サクサクのタルト生地にフランス・ブルターニュ産の“ル ガール”クリームチーズとサワークリームを合わせた自家製のカスタードクリームを合わせました。“サンシャインレッド”の鮮やかな色彩と果実感を最大限に引き出し、クラッシュした白ワインゼリーを波紋のように飾り、清涼感のあるみずみずしいタルトを演出しました。ブドウの美しい見た目と豊かな香り、たっぷりの果汁をなめらかなクリームとともにお楽しみください。
～山梨県オリジナル品種のブドウ “サンシャインレッド”について～
１. 艶やかにきらめく赤系ブドウ
美しい透明感のある果皮が特徴で、華やかな見た目を演出します。
２. 濃厚な甘みと華やかな香り
大粒からあふれる果汁に上品な甘みが重なり、芳醇で爽やかな香りが広がります。
3. 山梨県オリジナルの品種
サンシャインレッドは、「サニードルチェ」と「シャインマスカット」を掛け合わせて生まれた山梨県オリジナル品種です。15年以上の歳月をかけて開発されたブドウです。
～商品概要～ ※カフェ利用の場合は税率が異なります。
新作「山梨県マルエス農園産 “サンシャインレッド”のタルト」
発売期間：2025年10月1日(水)～10月15日(水)
発売価格：piece\1,792 / whole (25cm) \17,928
発売店舗：グランメゾン銀座・横浜
パリッとはじける果皮と華やかな香り、甘い果汁が口いっぱいに広がるブドウ、“サンシャインレッド”の登場です。キルフェボン自慢のカスタードクリームに、“ル ガール”クリームチーズとサワークリームを合わせ、“サンシャインレッド”とクラッシュ白ワインゼリーを波紋のように飾りました。“サンシャインレッド”の魅力を最大限に引き出したタルトです。
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
メニュー
https://www.quil-fait-bon.com/menu/detail.php?tsp=1&tmn=1793
