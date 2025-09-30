¡Ú´ä¼êÆüÊó²ñ¡ß´ä¼ê¸©·Ù¡ÛÃÏ°è¸«¼é¤ê³èÆ°¶¨ÄêÄù·ë¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¥ëー¥È¤òËÉÈÈ¥ëー¥È¤Ë
¡¡¿·Ê¹¡Ö´ä¼êÆüÊó¡×¤ò´ä¼ê¸©Æâ¤Ç¸ÍÊÌÇÛÃ£¡¢±Ä¶È¤¹¤ë¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤ÇÁÈ¿¥¤¹¤ë´ä¼êÆüÊó²ñ¡Ê»öÌ³¶É¡¦À¹²¬»Ô¡Ë¤Ï29Æü¡¢´ä¼ê¸©·Ù»¡ËÜÉô¡ÊÀ¹²¬»Ô¡Ë¤È¡ÖÃÏ°è¤Î¸«¼é¤ê³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¿·Ê¹ÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤¤¤¦´ë¶È»ñ¸»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¶¦½õ¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢ËÉÈÈ¡¦µßÌ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄÌÊóÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¾ì¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÆâ´Ý8-10 ´ä¼ê¸©·Ù»¡ËÜÉô
½ÐÀÊ¼Ô¡§´ä¼êÆüÊó²ñ ´´Éô¡¢´ä¼ê¸©·Ù»¡ËÜÉô ´´Éô ¤Û¤«
ÆâÍÆ¡§¶¨Äê½ñ½ðÌ¾¡¢°§»¢¡¢¼Ì¿¿»£±Æ
ÃÏ°è¸«¼é¤ê³èÆ°¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿´ä¼êÆüÊó²ñ¤Î»°±ºµÁÇ·²ñÄ¹¡Ê±¦¡Ë¤È´ä¼ê¸©·Ù»¡ËÜÉô¤ÎÆ£ÎÓÎ´ÇîÀ¸³è°ÂÁ´ÉôÄ¹¡Êº¸¡Ë¡á2025Ç¯£¹·î29Æü¡¢À¹²¬»Ô¡¦´ä¼ê¸©·Ù»¡ËÜÉô
¡Ú¶¨Äê¤Î¼ç»Ý¡¦ÇØ·Ê¡Û
¡¡´ä¼ê¸©¤ÏÌÌÀÑ15,275.04Ê¿Êý¥¥í¥áー¥È¥ë¤È¹Âç¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¤Î4ÅÔ¸©¹ç·×13,570.72Ê¿Êý¥¥í¥áー¥È¥ë¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ÈÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Î¿êÂà¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¸«¼é¤ëµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤ÏµÙ´©Æü¤ò½ü¤¤Û¤ÜËèÆü¡¢Ì¤ÌÀ¤«¤éÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¸ÍÊÌÇÛÃ£¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüÃæ¤Ï¹ØÆÉÎÁ¤Î½¸¶â¤ä±Ä¶È³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ä¼êÆüÊó²ñ¤ò¹½À®¤¹¤ëÈÎÇäÅ¹¤Ï2025Ç¯£¹·î£±Æü¸½ºß93Å¹¡¢½¾¶È°÷¿ôÌó2000¿Í¡£º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ºÝ¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸©·Ù¤ËÄÌÊó¡¢½éÆ°ÂÐ±þ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¸©ÆâÁ´°è¤òÌÖÍå¤¹¤ëÈÎÇä¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¸«¼é¤ê¤ÎÌÜ¤ò¹¤²¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤Å¤¯¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡Û
¡¦Æü¾ï¤Î¿·Ê¹ÇÛÃ£¶ÈÌ³¤ÎºÝ¤ÎÃÏ°è¸«¼é¤ê³èÆ°
¡¦·Ù»¡¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¯ËÉÈÈ¥Á¥é¥·¤Î¸ÍÊÌÇÛÉÛ
¡¦ÈÎÇäÅ¹Åù¤Ø¤Î¤Î¤Ü¤ê´ú·Ç¼¨¡¢ÇÛÃ£¼ÖÎ¾Åù¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー·Ç¼¨Åù
¶¨ÄêÄù·ë¸å¤ËµÇ°»£±Æ¤¹¤ë´ä¼ê¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Î´´Éô¤é¡Êº¸Â¦£³¿Í¡Ë¤È¡¢´ä¼êÆüÊó²ñ¤Î´´Éô¤é¡Ê±¦Â¦£µ¿Í¡Ë¡£Î¾Ã¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸«¼é¤ê¼Â»ÜÃæ¡×¤Î¤Î¤Ü¤ê´ú¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë´ä¼ê¸©·Ù»¡¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿´ä¼ê¸©ºß½»¤ÎÌ¡²è²È¤½¤Î¤À¤Ä¤¯¤·¤µ¤ó¡Êº¸¤«¤é£´¿ÍÌÜ¡Ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡á2025Ç¯£¹·î29Æü¡¢À¹²¬»Ô¡¦´ä¼ê¸©·Ù»¡ËÜÉô
¡Ú´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡Û
¢¦Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´üÄÌÊó¤Ë¤è¤ëÈÈºáÍÞ»ß¤ÈÈï³²¤ÎºÇ¾®²½
¢¦¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤âÅù¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¡¢µßµÞ¡¦µßÌ¿¤Î½éÆ°¶¯²½
¢¦¹°è¡¦Æü¾ïÅª¤Ê¸«¼é¤êÌÖ¤Î·ÁÀ®¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Î°Â¿´´¶¸þ¾å
¢¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦ÃÏ°è¤¬Ï¢·È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¦½õ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
¡Ú´ä¼êÆüÊó²ñ¡¦»°±ºµÁÇ·¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤è¤·¤æ¤¡Ë²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡´ä¼ê¸©¤Ï¿Í¸ýµÞ¸º¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Î¿êÂà¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¸«¼é¤ëÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ä¼ê¸©Æâ¤¹¤ß¤º¤ß¤Ëº¬¤òÄ¥¤ë¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¸«¼é¤ê³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ä¼ê¸©·Ù»¡ËÜÉô¡¦Æ£ÎÓÎ´Çî¡Ê¤Õ¤¸¤Ð¤ä¤·¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡ËÀ¸³è°ÂÁ´ÉôÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ÃÏ°è¤Î¸«¼é¤ê³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¸©Ì±À¸³è¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤êÂçÊÑ¡¢Íê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¸©Ì±¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉÈÈ¡¦¸òÄÌ°ÂÁ´¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ª¸ß¤¤¤¬»ý¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Æ¼ï³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¢¦´ä¼êÆüÊó²ñ
¡¡´ä¼êÆüÊó¼Ò¡ÊÀ¹²¬»Ô¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÆü´©»æ¡Ö´ä¼êÆüÊó¡×¤ò¸ÍÊÌÇÛÃ£¡¢±Ä¶ÈÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë´ä¼ê¸©Æâ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¹½À®¤¹¤ëÃÄÂÎ¡£1953Ç¯È¯Â¡£ÈÎÇäÅ¹¤ÏÁ´¸©¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢2025Ç¯£¹·î£±Æü¸½ºß93Å¹¡¢½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó2000¿Í¡£»öÌ³¶É¤Ï´ä¼êÆüÊó¼ÒÈÎÇä¶ÉÆâ¡Ê´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÆâ´Ý£³―£·¡Ë¤ËÃÖ¤¯¡£
¢¦´ä¼ê¸©¤ÎÌÌÀÑ
¡¡15,275.04Ê¿Êý¥¥í¥áー¥È¥ë¡£ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¤Î4ÅÔ¸©¹ç·×¡§13,570.72Ê¿Êý¥¥í¥áー¥È¥ë¤è¤ê¤â¹¤¤ÌÌÀÑ¤òÍ¤¹¤ë¡£
¢¦´ä¼ê¸©¤Î¿Í¸ý¡¢À¤ÂÓ¿ô
¡¡´ä¼ê¸©Ëè·î¿Í¸ý¿ä·×Â®Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯£¸·î£±Æü¸½ºß¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï1,128,729¿Í¡£À¤ÂÓ¿ô¤Ï535,631À¤ÂÓ¡£
¢¦¿·Ê¹ÇÛÃ£²ÔÆ¯Æü¿ô¤ÎÌÜ°Â
¡¡Ç¯´Ö365Æü¤Î¤¦¤Á·î1²ó¤ÎµÙ´©Æü¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö353Æü¡£Ì¤ÌÀ¤«¤éÁáÄ«¤ËÄ«´©¤òÇÛÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
´ä¼êÆüÊó²ñ»öÌ³¶É¡Ê´ä¼êÆüÊó¼ÒÈÎÇä¶ÉÆâ¡Ë
½»½ê¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÆâ´Ý£³―£·
TEL¡§019-653-4117¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°£¹»þ～¸á¸å£µ»þ¡Ë