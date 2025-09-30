9月30日新発売！ ぐっすり眠って「明日を元気に」をテーマに毎日を頑張る人のために開発されたまくら『 T-fine 』がcocochi factoryより販売開始になります。

富士ベッド工業株式会社

独自開発の二階建て構造とセンタースロープ構造

YOKONEGUでおなじみの二階建て構造は、まくらの上層部と下層部に段差を作る事によって生まれる”腕肩ポケット”に横寝をする際の床面になる腕や肩を無理なく収める事が出来るため、快適な寝姿勢が得られます。

また、センタースロープ構造は仰向け寝時に自然と胸を開き、大きく深い呼吸を導きます。結果的に筋肉の緊張感を和らげリラックスした深い眠りへの誘導が期待されます。

さらに、スロープの段差が最大で約5cm程あるため、寝返りもし易い構造になっています。

T-fineシートの中央に配置されるセンタースロープは肩口から腰に掛けて緩やかな下り坂となっており、シート面に対して最大で5cmの高さがあります。(肩口部)

肩口から腰に掛けての隙間を自然なフィット感で埋めながら胸を開きやすくするため、深い呼吸でリラックスした眠りにつく事が出来ます。

また、横寝時でもYOKONEGUに採用されている二階建て構造の仕組みを取り入れているため、腕肩が収まりやすく快適な眠りを維持する事が出来ます。

T-fineシートの独自形状とエアリーフロートのクッション性により頭部だけではなく、肩や腕、腰までも含めた上半身全体を複数のポイントでサポートします。

富山大学大学院 生命融合科学教育部 認知情動脳科学専攻 修了（博士[医学]）脳科学コンサルタント 佐藤洋平(医学博士)

＜ 推奨のお言葉 ＞

睡眠は脳のコンディションを整えるうえで欠かせない時間です。十分な休息がとれないと、集中力や判断力が低下する恐れがあります。実は、睡眠の質を左右する要素のひとつが呼吸の深さ。仰向けで寝ると、首の角度や枕の高さ次第では気道が狭くなって、呼吸が浅くなることがあります。その結果、脳が十分に休まらないことも。

T-fineシートのセンタースロープ構造は、自然な寝姿勢を保ちつつ、深い呼吸をサポートする設計になっているため、睡眠の質が向上し、脳の回復や記憶の定着にも良い影響を与えると考えられます。

まくらユニット、T-fineシートともに通気性抜群な”エアリーフロート”を採用

T-fineはまくらユニットとシート部をファスナーで切り離す事が可能です。

まくらユニットが固定されているため使いにくいなどと感じた際には、お好みに応じて自由に動かす事が出来ます。さらに中材はともに”エアリーフロート”を採用しています。

エアリーフロートは通気性が高く、水切れも良いため丸洗いが可能なので常に衛生的にお使い頂けます。

エアリーフロートはヘタリの試験においても非常に優れた結果を出しており、ヘタリ難く、耐久性の高い中材となっています。

一般的なポリエステルまくら等とは比較できない程、安心して長期間ご使用頂けます。

多くの特徴を備えたT-fineを使用して新しい眠りの世界を手に入れませんか？

販売概要

商品名：T-fine（ティーファイン）

発売日：2025年9月30日

販売価格：枕本体26,400円（税込）

販売先：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/dicf070071/

お問合せはコチラ :https://cocochifactory.com/shop/contact/draft富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：http://cocochifactory.com/shop

公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/

YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/