85％(※1)が経験する食洗機のあるあるを解消！片付け時の手間を減らす「食洗機専用バスケットと食器セット」2025年11月上旬 新発売

当社調べでは、子育て世帯の食洗機所有率は、年々増加しています(※2)。背景には、共働きが増え、家事にかける時間短縮のために、食洗機を導入しているご家庭が増えていると考えています。実際に、食事に関する育児・家事で“時短”したい項目について聞いたところ、79.2％の方が「食べこぼしなどをきれいにする・片づける時間」と回答しました(※3)。そんな便利な食洗機ですが、軽いプラスチック製のものが多いベビー食器においては、85.3％が食洗機庫内でひっくり返ったり散らばったりしてしまった経験をしています(※1)。そこでこの度、食器をコンパクトにまとめてそのまま食洗機で洗える専用バスケットと食器セットを開発。かゆいところに手が届く、更なる時短につながるアイデア製品です。