85％(※1)が経験する食洗機のあるあるを解消！片付け時の手間を減らす「食洗機専用バスケットと食器セット」2025年11月上旬 新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、ベビー食器をコンパクトにまとめてそのまま食洗機で洗える『まるピカ 食洗機専用バスケット＋ピッタリおさまるベビー食器セット』を、2025年11月上旬より、全国のベビー用品店、玩具専門店、オンラインショップなどで販売開始します。
当社調べでは、子育て世帯の食洗機所有率は、年々増加しています(※2)。背景には、共働きが増え、家事にかける時間短縮のために、食洗機を導入しているご家庭が増えていると考えています。
実際に、食事に関する育児・家事で“時短”したい項目について聞いたところ、79.2％の方が「食べこぼしなどをきれいにする・片づける時間」と回答しました(※3)。
そんな便利な食洗機ですが、軽いプラスチック製のものが多いベビー食器においては、85.3％が食洗機庫内でひっくり返ったり散らばったりしてしまった経験をしています(※1)。
そこでこの度、食器をコンパクトにまとめてそのまま食洗機で洗える専用バスケットと食器セットを開発。かゆいところに手が届く、更なる時短につながるアイデア製品です。
(※1)2025年4月 食洗機ユーザー調査 コンビ調べ(WEB調査ｎ＝352)
(※2)2022年2月(WEB調査 n=213)時の所有率42.7％と、2025年4月(WEB調査ｎ＝1,389)時の54.0％を比較。コンビ調べ
(※3)2022年4月 コンビ調べ(WEB調査ｎ=53)
【製品概要】
◆食洗機でベビー食器を洗うときのお悩みを解消するバスケット
ひとつにまとめて効率よく洗える
コンパクトにまとめられ、食洗機庫内のスペースを取りません。ケース内の仕切り棚は食器のサイズにあわせて高さが変えられます。
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03‐5828‐7607
FAX：03‐5828‐7662
MAIL：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/tableware/set/g/g117822/
バスケットの食洗機庫内の必要寸法:幅22㎝以上×奥行15㎝以上×高さ19㎝以上
スタッキング◎かさねてスッキリ収納！
【製品詳細】
本製品は、第19回キッズデザイン賞「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」を受賞しました。
さらに詳しい製品の情報はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/tableware/set/g/g117822/
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
