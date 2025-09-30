【9/30 12:00より販売開始&リリース記念20%OFFクーポン配布】京都発ブランドKIMONOMACHI ワンピース感覚で着る普段着キモノ「きもの福袋2025AW新作」

豊彩株式会社

豊彩株式会社の子会社である京都発の和装ブランドKIMONOMACHI(有限会社京都きもの町、京都府京都市、代表取締役：久保村一文)は9月30日12:00より和装通販ショップ「京都きもの町」にて、オリジナルシリーズ「きもの福袋」2025年秋冬新作コレクションを発売開始しました。オンラインストアにて9月30日より販売開始です。リリース記念として、きもの福袋購入時に使える期間限定20%OFFクーポンを配布します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jSKuDfJCEDc ]NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/25-26aw/

20%OFFクーポンについて

きもの町公式オンラインストアにて会員登録後にお使いいただけます。

クーポン配布・利用期間：2025年9月30日(火)12：00～10月4日(土)17:59

クーポン対象商品：本プレスリリースに掲載している商品

「きもの福袋」について

着物と同じデザインで羽織も制作しますコンセプトは「ワンピース感覚で着る普段着キモノ」

「きもの福袋」とは、15年以上にわたり弊社デザイナーと京都の図案工房が協力し、一つひとつ丁寧にデザイン・制作してきたオリジナルレディースカジュアル着物です。毎年多くのファンに支持され、KIMONOMACHIブランドを代表する人気シリーズとなっています。

着物といえば『成人式や結婚式など、特別な場面で着用するもの』というイメージが一般的です。

「きもの福袋」シリーズでは、カフェや買い物など日常の外出シーンでも、まるで洋服のワンピースのように気軽に楽しめる1着として、キモノを楽しんでもらうライフスタイルを提案しています。

豊富なサイズ展開、自宅で洗える手軽さ、手ごろな価格

「きもの福袋」は和装ブランドとしては珍しく、S・M・L・LL、さらに今年から3L・4Lも登場と、幅広いサイズを展開しており、身長や体型に合わせて選びやすい点が特長です。さらに、「扱いが難しい」「汚れが心配」といった従来の懸念を解消するため、自宅で洗えるポリエステル素材を採用。手ごろな価格で、洋服や浴衣と同じ感覚で着用できるカジュアル着物として、多くのお客様にご愛用いただいています。

「きもの福袋」25AW新作コレクション制作の経緯やデザインのポイントなど、詳細はブログにてご紹介しています。

>>ブログをよむ<<(https://blog.kimonomachi.co.jp/item/kimono-item/31351/)

商品ラインナップについて

着物や帯などの単品販売から、コーディネート済みのセット販売、着物初心者さんのために着付小物や草履までフルセットの「はじめてのきもの」と幅広く商品展開します。今期のコレクションの中でトータルコーディネートが完成するよう、計算し尽されたデザインや配色となっています。着物×帯×羽織×小物類の組み合わせが、どの色柄同士でもよく合いますので、初心者さんも安心してお選びください。

きもの福袋 単品

商品内容：袷着物1点

価格：税込13,200円

サイズ：S / M / L / LL

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/014434)：https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/014434

きもの福袋 2点セット

商品内容：袷着物＋京袋帯（コーディネート済み）

価格：税込23,100円

サイズ：S / M / L / LL

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/005976)：https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/005976

きもの福袋 4点セット

商品内容：袷着物＋京袋帯＋帯揚げ＋帯締め（コーディネート済み）

価格：税込28,999円

サイズ：S / M / L / LL

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/005632)：https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/005632

きもの福袋 5点セット

商品内容：袷着物＋京袋帯＋帯締め＋帯揚げ（コーディネート済み）＋色柄おまかせ草履

価格：税込33,399円

サイズ：S / M / L / LL

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/005660)：https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/005660

きもの福袋 6点セット

商品内容：袷着物＋京袋帯＋帯締め＋帯揚げ＋羽織（コーディネート済み）＋色柄おまかせ羽織紐

価格：税込46,099円

サイズ：S / M / L / LL

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/002284)：https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/002284

初心者さん応援！はじめてのきもの 19点フルセット

商品内容：袷着物＋京袋帯＋帯揚げ＋帯締め＋草履＋襦袢＋伊達締め2本＋腰紐4本＋衿芯＋コーリンベルト＋帯枕＋帯板＋スリップ＋ソックス足袋＋DVD

価格：税込42,729円

サイズ：S / M / L / LL

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/038195)：https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/038195

初心者さん応援！はじめてのきもの 21点フルセット

商品内容：袷着物＋京袋帯＋帯揚げ＋帯締め＋草履＋羽織＋羽織紐＋襦袢＋伊達締め2本＋腰紐4本＋衿芯＋コーリンベルト＋帯枕＋帯板＋スリップ＋ソックス足袋＋DVDの21点セット

価格：58,799円

サイズ：S / M / L / LL

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/041288)：https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/041288

オリジナル京袋帯 単品

商品内容：京袋帯１点

価格：11,550円

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/006344):https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/006344

きもの福袋 羽織 単品

商品内容：羽織1点

価格：12,100円

サイズ：身丈約88cm/袖丈約47cm/裄約69cm

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/048188):https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/048188

きもの福袋 大きいサイズ 単品

商品内容：袷着物1点

価格：17,600円

商品ページ(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059056)：https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059056

サイズ：3L / 4L

会社概要

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発

URL： 本社 https://www.hosai.jp/

きもの町ショップ https://www.kimonomachi.co.jp/

NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/25-26aw/メディア衣装提携実績 :https://blog.kimonomachi.co.jp/information/media_coverage/衣装リースをご希望の方はこちら :https://www.kimonomachi.co.jp/site/cooperation/