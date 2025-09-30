物価高の秋を“理由あり”食品で乗り切る！約１２万点のお買い得食品で生活応援「食品もったいないセール／併催　食品特価市」

株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋上野店「食品もったいないセール」

松坂屋上野店は１０／９（木）～１０／１５（水）、年２回の恒例催事「食品もったいないセール」を開催いたします。賞味期限間近や在庫過多、不揃いなどさまざまな理由でお買い得になった“もったいない”食品およそ１,４００種類約１２万点が大集結！今回は、時短調理・保存がきく・火を使わないなどのメリットから猛暑の中でニーズが高まったレトルト食品に注目！新米や米の代替品・麺類とともにお楽しみいただけるレトルト食品を大特集いたします。また、１０月は飲料や調味料など食費にダイレクトに影響する食品の値上げが多いため、生活に密着したさまざまな商品をお買い得価格でご用意することで生活応援いたします。

【特設ページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/251009_mottainaisale.html(https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/251009_mottainaisale.html)

値上がりしたアレもコレも！理由を知って、お得にゲット！

賞味期限間近や在庫過多、不揃い、季節品など、さまざまな理由のある食品がお買い得価格に！理由を知ったうえでお得にお買い物いただくことで、食品ロス削減！

【商品一例】

賞味期限間近のため〈ハインツ〉ちょっとだけチーズソース（３０ｇ×３袋） １１８円 ※２５０点限り

在庫過多のため〈磯じまん〉新物国産山椒ちりめん佃煮（４０ｇ） ２４４円 ※４８０点限り

デザイン変更のため〈キューネ〉シーザードレッシング（２５０ｍｌ） ２９８円 ※８０点限り

賞味期限間近のため〈盛田〉しょうが焼きのたれ（１８０ｇ） １６２円

物価高に負けない！生活応援＆衝撃プライス商品

２０２５年の値上げ品目数はすでに２万品目以上！生活に欠かせない食品を特別価格でご提供し、物価高騰対抗！

【商品一例】

〈正田醤油〉正田のしょうゆ特級（１Ｌ） ２１０円

〈キョーワズ珈琲〉京都焙煎珈琲味わいはんなり（２５０ｇ） ５９８円

〈花山うどん〉花山うどんお試しセット（８２０ｇ） １,０８０円

賞味期限間近のため

〈ハインツ〉なすと挽肉のデミチーズ焼きソース（１６０ｇ） ７８円

※４８０点限り

＜衝撃プライス！！＞

在庫過多のため

〈麦坐〉香川県産小麦使用讃岐うどん（１７０ｇ） ２１６円

＜衝撃プライス！！＞

賞味期限間近のため

〈永谷園〉一杯でしじみ７０個分のちからみそ汁徳用（１０食入） １９４円

※３００点限り

＜衝撃プライス！！＞

新米にも麺類にも合う！注目は“レトルト食品”特集

猛暑・物価高の中ニーズの高まった“レトルト食品”を特集！

【商品一例】

〈富良野市場〉国産野菜のビーフシチュー（２２０ｇ） ３６８円

〈ＡＧコーポレーション〉まるごとチキンレッグ入りスープカレー 濃厚エビ味（２６０ｇ） ５６１円

〈ストー〉レトルトべにずわいかに フレーク（水煮）（１４５ｇ） ５００円

“まとめ買い”で賢く節約！「箱物ギフトセット」

一番人気の箱物ギフトセットコーナー。日々の生活で使うものはまとめ買いして、賢く節約！

【商品一例】

〈宝海苔〉卓上味付海苔・焼海苔詰め合わせ Ｄ-３０Ｙ １,６２０円

〈ヤマタフード〉九州産乾椎茸どんこ（原木栽培）Ｄ-４０（１１０ｇ） １,９８０円

秋を楽しむ！お出かけ日和はさらにお得！「秋日和気温連動セール」を開催 ※一部対象商品のみ

気象庁が前日１７時にＨＰで発表する東京地方の翌日の予想最高気温で翌日の対象商品の値引率を決定！

２２℃以上なら・・・対象商品が店頭表示価格から５％ＯＦＦ

２５℃以上なら・・・対象商品が店頭表示価格から１０％ＯＦＦ

※都合により出品内容や出店舗が変更になる場合がございます。

※数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※価格は全て税込です。