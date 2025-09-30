こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京急プレミアポイント アプリ＆PASMO番号新規登録キャンペーン
開催期間：2025年10月１日（水）～11月30日（日）
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，2025年10月１日（水）～11月30日（日）まで，「京急プレミアポイント アプリ＆PASMO番号新規登録キャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンでは，期間中に京急プレミアポイントアプリに新規登録された方全員に200ポイントを進呈いたします。
さらに，京急プレミアポイントにお手持ちのPASMO・モバイルのPASMOのPASMO番号を新規登録された方全員に200ポイントを進呈いたします。
京急プレミアポイントアプリは，今までご利用していたカードでの登録はもちろん，カードをお持ちでなくても登録することができます。スマートフォンだけでポイントの「ためる」「使う」が可能で，ポイント履歴や残高を「確認する」こともできる便利なアプリです。
また，PASMO番号を登録することで，京急線の乗車に応じた鉄道乗車ポイントや，京急駅構内のセブン-イレブン，駅ナカ自販機・店舗などのご利用に応じてポイントがたまる，おトクなサービスもご利用いただけます。
この機会にぜひ，京急プレミアポイントアプリとPASMO番号の登録により，便利でおトクな京急プレミアポイントをご利用ください。
１．京急プレミアポイント アプリ＆PASMO番号新規登録キャンペーン
（1）開催期間
2025年10月１日（水）～2025年11月30日（日）
（2）キャンペーン内容
・キャンペーン期間中に京急プレミアポイントアプリに新規登録で200ポイント進呈。
・キャンペーン期間中に京急プレミアポイントにPASMO番号を新規登録で200ポイント進呈。
（3）ポイント進呈日
京急プレミアポイントアプリ・PASMO番号のそれぞれの登録が完了した翌月末ごろに進呈予定。
（4）注意事項
・過去にアプリまたはPASMO番号を登録しており，再度登録した場合，新規登録の対象外です。
・他会員を含め過去に登録されていたPASMO番号を，再度登録した場合，新規登録の対象外です。
・ポイント進呈時に退会していた場合はポイントの対象外となります。
・キャンペーン内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。
（5）ためたポイントのご利用方法
たまったポイントは，京急プレミアポイント加盟店において１円単位でご利用可能です。PASMOにチャージしてご利用いただくこともでき，おトクにお使いいただけます。
（6）京急プレミアポイントアプリの登録方法について
京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/app/
（7）PASMOの登録方法について
京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/point/pasmo/
２．お客さまのお問い合わせ先
京急プレミアポイント事務局 TEL：045-225-9866
（受付時間）11:00～16:00 年末年始を除く
※土日・祝日の問い合わせについてはご回答およびご対応できない場合がございますので，ご了承
ください
※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。
以 上