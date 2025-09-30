新次元異能ヒーローバトロワ『運命のトリガー』、TGS2025で存在感を拡大！ 没入型ブース・eスポーツ・開発者セッションで日本長期戦略をアピール

Saros Network Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Saroasis Studiosが手がける新次元異能ヒーローバトルロイヤル『運命のトリガー』は、2024年の東京ゲームショウでの初出展に続き、今年も東京ゲームショウ2025（TGS2025）に堂々のカムバックを果たしました。本年はより大規模なブースと多彩なステージ企画を通じ、日本市場における長期的な運営と真摯な姿勢を改めて示しました。

■五感を刺激する没入型ブース、熱狂の企画で来場者を圧倒

会期中の一般公開日には、ハードコアなシューター要素とSDキャラクターの魅力を組み合わせた試遊エリアが設置され、来場者を強く惹きつけました。多くのプレイヤーが足を止めて体験し、その没入感あるプレイに夢中となる姿が見られました。 さらに、ブースを大いに盛り上げたのは、人気キャラクターを忠実に再現したトップコスプレイヤー6名による華やかなステージパフォーマンスです。天川星夏さんはカミール役、しょこらさんはハクスリー役として登場し、昨年に続きイオス役のたぶ子さん、キラ役のあまねひなさんも参加。さらに、獠隠役のズミさん、ミンディ役の花崎Makuraさんも加わり、衣装や武器、細やかな仕草に至るまで緻密に再現しました。その姿はまるで『運命のトリガー』の世界が現実に出現したかのようで、ステージ前には連日多くの来場者が詰めかけ、スマートフォンで撮影する姿が目立ち、圧倒的な盛り上がりを見せました。来場者が気軽に参加できる抽選イベント、豪華なノベルティ配布も加わり、ブースは連日活気にあふれていました。

■熱狂のステージ！「運命の前哨戦」から頂上決戦へ

今年の公式eスポーツ大会は、これまで以上に規模を拡大。FPPモードの試遊や、バトルロイヤル形式を取り入れたユニークな競技が披露されました。9月25日の「運命の前哨戦」を皮切りに、27日には「オールスターアリーナ」、28日には王者を決める「チャンピオンアリーナ」が開催され、会場は連日大きな熱気に包まれました。

出場者の中でも特に注目を集めたのは、Twitchフォロワー19万人を誇るREJECT所属のトップFPSストリーマー・Taiji選手と、11.5万人のフォロワーを持ち、現在MURASH GAMINGで活動中の日本人ストリーマー・Biju選手です。さらに、オンラインとオフラインを合わせて30名以上の人気ストリーマーが参戦し、観戦は会場だけでなく配信でも大きな熱気に包まれました。

Twitch公式配信では同時視聴者数が1万人を突破し、チャット欄には熱狂的なコメントが次々と流れ、オンライン上でも一体感あふれる盛り上がりを実現。この結果は、日本におけるeスポーツ展開への期待を一層高めるものとなりました。

■明かされた開発の舞台裏と、次なる挑戦への展望

TGS会期中に実施された開発者セッションでは、制作チームがグローバルCBT（クローズドβテスト）の成果を報告しました。110万件を超える応募と数万件に及ぶフィードバックをもとに、マップの改良や戦闘バリエーションの拡張、キャラクターや武器のバランス調整、操作性の最適化など、多方面にわたる改善計画が明らかにされました。

プロデューサーのTerryは「より公平で柔軟なマッチングや反チート対策を強化し、快適かつ公正なプレイ環境を提供していく」とコメント。今後のアップデートに向けた開発陣の真摯な姿勢を示しました。

■ともに未来へ――日本での長期展望

『運命のトリガー』は今後も日本市場で積極的な展開を続けていきます。コミュニティ運営の強化やeスポーツ大会の定期開催、さらにはIPコラボレーションなど、多角的な施策を予定しており、プレイヤーの声を大切にしながら日本ならではの魅力ある展開を追求していきます。とりわけeスポーツ分野においては、日本のプレイヤーに「競技性」と「楽しさ」を兼ね備えた舞台を提供し、長く愛されるタイトルを目指していきます。

■『運命のトリガー』とは

銃×異能のヒーローバトルロイヤル、生き残りを賭けた戦い。巨大な浮遊島を舞台に最大100名のアウェイクナーが激突する。プレイヤーはUE5をフル活用した臨場感抜群の世界で、生き残りを賭けて、銃と異能「スキル」を駆使することになる。

かつて地上で繁栄した都市が、謎の異変により天空へと舞い上がった。そこは今、戦士たちの運命を決する終末の戦場となっている。極秘組織「アルカイの眼」が仕掛けた計画──その真相を知る者は、まだ誰もいない。アウェイクナーたちは運命に翻弄されながら、壮大な陰謀の渦中へと身を投じていく……。

■ゲーム情報

タイトル ： 『運命のトリガー』

公式サイト：http://bit.ly/3IgT1l3

公式X（旧Twitter）：https://x.com/FateTrigger_JP

Discord：discord.gg/fatetriggerjp(https://discord.com/invite/fatetriggerjp)

Saroasis Studiosについて

Saroasis Studiosは、15年以上にわたるシューティングゲーム業界での経験を有する開発チームです。600名を超えるスタッフはシューティングゲームおよびアニメ愛好者によって構成されており、情熱と専門性を兼ね備えたスタジオとして活動しています。

私たちのビジョンは、ハイクオリティなゲーム開発を通じて、世界中のプレイヤーにこれまでにない最高のゲーム体験を届けることです。

Saroasis Studiosの最新情報は、X（旧Twitter）、Discord、Instagram、YouTubeの公式アカウントでも随時発信中。ぜひフォローしてください。