Ç½¸«Âæ¥¨¥ê¥¢¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÁÏ¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹
µþµÞ¥°¥ëー¥×¤ÈÃÏ°è¤Î¸øÌ±Ï¢·È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ç½¸«Âæ‼
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê·Á¡¦Â·Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ç½¸«Âæ¤ÎÉ÷·Ê¤¬¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¡¡¹¬¹¨¡¤°Ê²¼¡¡µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤ÈµþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼ÒÄ¹¡§¿¹¡¡ÌÀÍµ¡¤°Ê²¼¡¡µþµÞ¥Ð¥¹¡Ë¤Ï¡¤¶âÂô¶è¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦µþµÞ¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤ÓÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ç2025Ç¯£¶·î¤ËÇ½¸«Âæ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºîÀ®¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê·Á¡¦Â·Á¥¢ー¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤ò¡¤2025Ç¯10·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÇ½¸«ÂæÃÏ¶è¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Ï¡¤¤ªÈäÏªÌÜ¸å¡¤Ç½¸«Âæ¥¨¥ê¥¢¤ò´Þ¤àÇ½¸«Âæ±Ä¶È½ê´ÉÆâ¤ò±¿¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤¬2018Ç¯£··î¤Ë²£ÉÍ»Ô¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡ÖµþµÞ±èÀþ¡Ê²£ÉÍ»ÔÆîÉôÃÏ°è¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÌ±Ï¢·È¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¡Ê°Ê²¼¡¡ËÜ¶¨Äê¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¡¤µþµÞÀþÇ½¸«Âæ±Ø¼þÊÕ¤ÎÃÏ°èÎÏ¡¦¿ä¿ÊÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê·Á¡¦Â·Á¥¢ー¥È¤Ï¡¤ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¤2025Ç¯£¶·î¤ËÇ½¸«Âæ¥¨¥ê¥¢¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦µþµÞ¥°¥ëー¥×£¹¼Ò¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤È¶¦ÁÏ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡¤Ç½¸«Âæ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÎÐË¤«¤ÊÇ½¸«Âæ¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¼ê·Á¡¦Â·Á¥¢ー¥È¤Ç¥Ð¥¹¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âµþµÞ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¤ÃÏ°è¤È¶¦ÁÏ¤·¤Æ²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¤ÎÉÙ²¬¡¦Ç½¸«Âæ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¤¥¨¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³µ¡¡Í×
2025Ç¯£¶·î¤Ë¡¤Ç½¸«Âæ¥¨¥ê¥¢¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦µþµÞ¥°¥ëー¥×£¹¼Ò¡ÊµþµÞÅÅÅ´¡¤µþµÞ¥Ð¥¹¡¤³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥¹¥È¥¢¡¤µþµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¤³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥ê¥Ö¥³¡¤³Ø¹»Ë¡¿ÍµþµÞÍÄÃÕ±à¡¤µþµÞÊ¸¸Ë¥¿¥¯¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¤³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¤³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥¢¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡Ë¤ª¤è¤ÓÃÏ°è½»Ì±¤È¶¦ÁÏ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Ç½¸«Âæ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÎÐË¤«¤Ç¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤¬¤¤ì¤¤¤ÊÇ½¸«Âæ¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¼ê·Á¡¦Â·Á¥¢ー¥È¤ò¡¤¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µþµÞ¥Ð¥¹Ç½¸«Âæ±Ä¶È½ê´ÉÆâ¤ò±¿¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ï©Àþ·ÏÅý¿Þ¤Ï²¼µ£Õ£Ò£Ì¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu-bus.co.jp/line/pdf/map/nokendai.pdf
£²¡¥¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹ ¼ê·Á¡¦Â·Á¥¢ー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³µ¡¡Í×
ÎÐË¤«¤Ç¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤¬¤¤ì¤¤¤ÊÇ½¸«Âæ¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤ß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¤»Ò¤É¤â¤Î¼ê·Á¡¦Â·Á¤ò»È¤Ã¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òºî¤ê¡¤Ç½¸«Âæ¥¨¥ê¥¢¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëµþµÞ¥Ð¥¹¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡Ê2¡Ë³«ºÅÆü¡¡2025Ç¯£¶·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～12:00
¡Ê3¡Ë¾ì¡¡½ê¡¡µþµÞ¥¹¥È¥¢Ç½¸«ÂæÅ¹¹¾ì
£³¡¥¡ÖÇ½¸«ÂæÃÏ¶è¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³µ¡¡Í×
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÇ½¸«Âæ¥¨¥ê¥¢¤ÎÄ®Æâ²ñ
¡ÖÇ½¸«ÂæÃÏ¶èÏ¢¹çÄ®Æâ²ñ¡×¼çºÅ¤ÇËèÇ¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ
¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¡£
¡Ê2¡Ë³«ºÅÆü¡¡2025Ç¯10·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âè£±Éô 10:00～14:00
Âè£²Éô 14:00～16:30
¡Ê3¡Ë¾ì¡¡½ê¡¡Ç½¸«ÂæÃæ±û¸ø±à¥°¥é¥¦¥ó¥É
¡Ê4¡Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹»î¾è²ñ¡Ê¾è¼ÖÌµÎÁ¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Î»î¾è²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¼þ10Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÇ½¸«Âæ¤Î¤Þ¤Á¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹»þ¹ïÉ½¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2357/119000/119000_web_1.png
»²¡¡¹Í
£±¡¥¡Ö²£ÉÍ»Ô¤ÈµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎµþµÞ±èÀþ¡Ê²£ÉÍ»ÔÆîÉôÃÏ°è¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÌ±Ï¢·È¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËÌÜ¡¡¡¡Åª
ÁÐÊý¤¬¡¤µþµÞ±èÀþ¤Î²£ÉÍ»ÔÆîÉôÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¤Êë¤é¤·¡¤»Ò°é¤Æ¡¤¸òÄÌ¡¤Ì¥ÎÏ¤Å¤¯¤êÅù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¤¼ÂÁ©¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¤¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¡¤ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ä´Ä¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¤¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¤½»¤ß¤¿¤¤¡¤½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡¤Ë¬¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ê2¡ËÄù ·ë Æü¡¡
2018Ç¯£··î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
2024Ç¯£´·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë£³´üÌÜ¤Î¶¨Äê±äÄ¹
¡Ê3¡Ë¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢
²£ÉÍ»ÔÆîÉôÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµþµÞÀþ¤Î±èÀþÃÏ°è
¡Ê4¡ËÏ¢·È»ö¹à
①Â¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â»ÜÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
②ÃÏ°è³èÆ°µòÅÀ¤ÎÀ°È÷¤ª¤è¤Ó±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
③¶õ¤²ÈÅù¤Î³èÍÑ¡¦Î®ÄÌ¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ
④Â¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ
⑤ÃÏ°èÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤È±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
£²¡¥ÉÙ²¬¡¦Ç½¸«Âæ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÌ±Ï¢·È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ê1¡ËÉÙ²¬¡¦Ç½¸«Âæ µÖ¤ÈÎÐ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡ÊÄÌ¾Î¡§¤ª¤«¤Þ¤Á¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Ø¿Ë¤ÎºîÀ®
¡¡¥¤¡¥³µ¡¡Í×
ÉÙ²¬¡¦Ç½¸«Âæ·÷¤ÇÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äº©ÃÌ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉÙ²¬¡¦Ç½¸«Âæ µÖ¤ÈÎÐ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£É£Í£Á£Ç£Å £Â£Ï£Ï£Ë¡×¡Ê°Ê²¼¥¤¥áー¥¸¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¡¤ÃÏ°è¡¤´ë¶È¡¤³Ø¹»¡¤¹ÔÀ¯¤¬¥Á¥«¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¥È¯¡¡¹Ô¡¡2021Ç¯£µ·î
¥Ï¡¥£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu.co.jp/pdf/tomioka_handbook.pdf
¡Ê2¡ËÇ½¸«Âæ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë½»Ì±¥³¥ß¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Ö¥Û¥ó¥ÍPOST¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¤¡¥³µ¡¡Í×
µþµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¤2025Ç¯£´·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼ê·Ú¤ËÆ¿Ì¾¤Î¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥¿ー¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Ö¥Û¥ó¥ÍPOST¡×(³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤³¤Ö¤ó¡¤ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÌÚÅÄ¡¡¹ä¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¤ÃÏ°è¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¡¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Üºö¤ËÀ¸¤«¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤¬2018Ç¯£··î¤Ë²£ÉÍ»Ô¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡ÖµþµÞ±èÀþ¡Ê²£ÉÍ»ÔÆîÉôÃÏ°è¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÌ±Ï¢·È¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¡¤µþµÞÀþÇ½¸«Âæ±Ø¼þÊÕ¤ÎÃÏ°èÎÏ¡¦¿ä¿ÊÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥¹¥È¥¢¡¤µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤É£·¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¤µþµÞ¥°¥ëー¥×¤È²£ÉÍ»Ô¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¤¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¡¥Æ³Æþ´ü´Ö
¡¡2025Ç¯£´·î22Æü(²Ð) ～2025Ç¯£¹·î30Æü(²Ð)
¥Ï¡¥¤½¤ÎÂ¾
¡¡»²²ÃÊýË¡¤äÆ³Æþ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤²¼µ£Õ£Ò£Ì¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20250421HP_25010MK.html
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³«»ÏÆü¡¡2024Ç¯£³·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê2¡ËÌ¾¾Î¡¡¡Önewcal¡Ê¥Ë¥åー¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ê3¡ËÌ¾¾ÎÍ³Íè¡¡¡ÖNew¡×¡Ü¡ÖLocal¡×
¡¡¡¡¿·¤·¤¤¥íー¥«¥ë¡ÊLocal¡Ë¤Î¤¢¤êÊý¤òÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È⼀½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·
¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡ÊNew¤ÊÈ¯¸«¡Ë¤·¡¤¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡ÖLocal¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬º£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¤µþµÞ¥°¥ëー¥×¤¬¤½¤Î¡Ö¿·¤·¤¤Local¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¤¥¨¥ê¥¢¥Þ
¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¤¡Ö¥Ë¥åー¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ï¡¤¡Önew culture = ¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï
¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÃÏ°è¤ÎÊý¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡ËÌÜ¡¡¡¡Åª
¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaSÀ°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê·Á¡¦Â·Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ç½¸«Âæ¤ÎÉ÷·Ê¤¬¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
