美術手帖、9月29日に大阪・関西万博 ウーマンズ パビリオンでカルティエ主催のトークイベント「WOMEN IN ART」を開催。

2025年9月29日、大阪・関西万博のウーマンズ パビリオン2階に位置する「WA」スペースにおいて、美術手帖が企画・協力したカルティエ主催トークイベント、WA ダイアローグ「WOMEN IN ART」が開催されました。「アートと女性」の視点から、ジェンダー平等や環境問題の現在地と未来の可能性を考察する3つのセッションを展開。国内外のアーティスト、キュレーター、ギャラリスト、アートコレクターが集まり、それぞれの立場から活発な対話が行われました。【SESSION 1】「アートを取り巻く環境とその多様性 ― ウーマン イン エコシステム」女性アーティストたちを取り巻く環境や多様性について語りあうSESSION1では、日本の色彩文化を多角的に探求し、油彩表現の可能性を拡張するアーティストの流麻二果と、女性作家の作品を中心に収集を行うアートコレクターのValeria Napoleone、写真家・映画監督として国際的に活躍する蜷川実花の3名が登壇し、モデレーターをMAHO KUBOTA GALLERYディレクターの久保田真帆が務めました。【SESSION 2】「新しいビジョン、新しい世界、新しいアート ― ウーマン マニフェスト」女性アーティストたちの表現や価値観を社会につなぎ、社会変革を推進するうえでのアートの可能性を考えるSESSION2では、ヴィジュアル＆パフォーマンスアーティストで伝統的・社会的・政治的・宗教的な規範や圧力に問いを投げかけているORLAN、上海当代芸術博物館のディレクター兼アーティスティック・ディレクターを務めるGong Yan、身近にある自然や生活環境にインスピレーションを受けてガラスを用いた作品を展開するアーティストの佐々木類、テクノロジーとアイデンティティ、現代社会の交差点を探求する作品を制作するアーティストのSputniko!の4名が登壇。編集者でクリエイティブディレクターの後藤繫雄をモデレーターとして、アートが社会にポジティブなインパクトを与えるための新しいビジョンが探求されました。【SESSION 3】「環境との対話」サステナビリティや気候変動といった現代の環境課題について、アートの視点から考察するSESSION3では、自身の作品に生物との共同作業を取り入れるAKI INOMATA、植物や自然を題材にした彫刻家のMona Oren、自然をテーマにした写真作品で知られる川内倫子が登壇し、各アーティストが異なるアプローチで環境問題に向き合う実践を紹介。モデレーターを務めたキュレーターの長谷川祐子のもと、アートが自然環境や生態系にどう寄与できるか議論を交わしました。