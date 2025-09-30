こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日野建設工業株式会社の全株式取得について
山九株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村 公大、以下「当社」）は、2025年9月30日付で、関西エリアを中心にプラント設備建設、土木工事業などを展開する日野建設工業株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：日野 雅生、以下「日野建設工業」）の全株式を取得し、完全子会社化することとなりました（以下「本株式取得」）。
当社の主力であるプラントメンテナンス事業は、優秀な現場管理・監督者や技能者の不足といった課題に直面しています。このような状況下、当社の『中期経営計画2026』に基づき、パートナーとの連携を強化し、協調・協創を通じて機能の補完・拡充を図り、競争力の強化を目指しております。
日野建設工業は、明治30年の創業以来127年にわたり、建設業一筋に歩んでまいりました。同社は『堅実な経営・誠実な施工を以て、地域No.1の信頼され、必要とされる企業を目指し、持続的な社業の発展を通じて、地域社会に貢献する』という経営理念を掲げ、その歩みは地域建設業の歴史そのものです。
当社は、基本理念である「人を大切にすること」のもと、107年の歴史を積み重ねてきました。この理念のもと、日野建設工業との一体感を醸成し、両社が持つ磨き上げた技術・技能及び蓄積してきたノウハウを融合することで、競争力を強化し、サービスの幅を広げ、公共事業（インフラ事業）や新たな顧客層を開拓し、事業の拡大を目指してまいります。
さらに、両社のリソースや人材を効率的に活用することで、当社が新たな事業の柱の一つに掲げているインフラ事業の足掛かりとなり、当社の新たな事業展開の拡大を強力に推進できるものと考えております。
なお、当社は、お客様の事業環境の変化に対応するため、協力会社をはじめとするパートナーとの事業・資本提携が今後も不可欠であると考えております。本株式取得が、その成果を提携先と享受できるモデルケースとなるよう、取り組んでいく方針です。
【日野建設工業株式会社の概要】
名 称：日野建設工業株式会社
創業年月日：明治30年7月7日（創業127年）
設立年月日：昭和36年5月8日
資 本 金：5,000万円
事業内容
建築一式工事：工場・プラント建築、土建工事、商業ビル・教育施設・一般注文住宅マンション・医療施設・福祉施設
土木一式工事：上下水道工事、土木、解体工事、防波堤設置、開発・造成工事、橋梁補修
代表者：代表取締役 日野 雅生
所在地：大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁3番3号
ウェブサイト
https://hinokensetsu.co.jp/company.html
本件に関するお問合わせ先
山九株式会社 経営企画部 03-3536-3901
当社の主力であるプラントメンテナンス事業は、優秀な現場管理・監督者や技能者の不足といった課題に直面しています。このような状況下、当社の『中期経営計画2026』に基づき、パートナーとの連携を強化し、協調・協創を通じて機能の補完・拡充を図り、競争力の強化を目指しております。
日野建設工業は、明治30年の創業以来127年にわたり、建設業一筋に歩んでまいりました。同社は『堅実な経営・誠実な施工を以て、地域No.1の信頼され、必要とされる企業を目指し、持続的な社業の発展を通じて、地域社会に貢献する』という経営理念を掲げ、その歩みは地域建設業の歴史そのものです。
当社は、基本理念である「人を大切にすること」のもと、107年の歴史を積み重ねてきました。この理念のもと、日野建設工業との一体感を醸成し、両社が持つ磨き上げた技術・技能及び蓄積してきたノウハウを融合することで、競争力を強化し、サービスの幅を広げ、公共事業（インフラ事業）や新たな顧客層を開拓し、事業の拡大を目指してまいります。
さらに、両社のリソースや人材を効率的に活用することで、当社が新たな事業の柱の一つに掲げているインフラ事業の足掛かりとなり、当社の新たな事業展開の拡大を強力に推進できるものと考えております。
なお、当社は、お客様の事業環境の変化に対応するため、協力会社をはじめとするパートナーとの事業・資本提携が今後も不可欠であると考えております。本株式取得が、その成果を提携先と享受できるモデルケースとなるよう、取り組んでいく方針です。
【日野建設工業株式会社の概要】
名 称：日野建設工業株式会社
創業年月日：明治30年7月7日（創業127年）
設立年月日：昭和36年5月8日
資 本 金：5,000万円
事業内容
建築一式工事：工場・プラント建築、土建工事、商業ビル・教育施設・一般注文住宅マンション・医療施設・福祉施設
土木一式工事：上下水道工事、土木、解体工事、防波堤設置、開発・造成工事、橋梁補修
代表者：代表取締役 日野 雅生
所在地：大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁3番3号
ウェブサイト
https://hinokensetsu.co.jp/company.html
本件に関するお問合わせ先
山九株式会社 経営企画部 03-3536-3901