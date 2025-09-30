こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ドーセットワンチャイ、お子様向けの優れたもてなしが評価され、HK01の「Favourite Family Hotel」に選出
香港 -Media OutReach Newswire- 2025年9月30日 - 4.5つ星ホテルであるドーセットワンチャイ香港ホテル( https://www.wanchai.dorsetthotels.com/ )はこのたび、月間アクセス数500万件以上を誇る、香港屈指のデジタルメディアプラットフォームであるHK01の「Favourite Family Hotel」に選出されました。8月29日に開催された、親子に人気のライフスタイルブランドを称える第5回HK01 Parenting Favourite Lifestyle Brand Awards 2025の授賞式で発表されました。「Favourite Family Hotel」は、広々とした客室やお子様向けのきめ細やかなもてなしにより、思い出に残る家族の宿泊体験を創出することに取り組むホテルに対し贈られるものです。
香港オーシャンパークにほど近く、香港ディズニーランドへのアクセスも良好なドーセットワンチャイは、26時間の滞在が可能な独自の「Dorsett 26 Hours」プログラムを提供しており、例えば16時にチェックインして翌日18時にチェックアウトするなど、柔軟なチェックイン、チェックアウトが可能なため、ご家族でゆっくり過ごしながら観光や心に残る思い出づくりが可能です。
受賞に裏打ちされたファミリー向けの「Fantastic 4 Family」の快適性
ドーセットワンチャイはこのたびの受賞に合わせ、ファミリールーム（トリプル、ファミリークアッド（最大5名）、コネクティングルーム）を最大35%割引でご利用いただける通年の宿泊プラン「Fantastic 4 Family」( https://www.wanchai.dorsetthotels.com/wanchai-hong-kong-hotel-deals/fantastic-4-family.html )をご紹介します。このプランには、毎日のご朝食のほか、人気ブランドのバスグッズ、お子様用スリッパ、さらには哺乳瓶ウォーマーやベビー食器などのベビー用品の無料貸し出しサービスなど、お子様向けのアメニティーを取り揃え、軽装で快適にご宿泊いただけます。
ご到着時には、お菓子ボックス「Little Foodie」とジャスパーテディーベアのぬいぐるみをお子様にお渡ししているほか、一部のお部屋にはサプライズでピニャータをご用意しています。ご滞在中、毎日キャンディーバーをご利用いただけるほか、ドーセットオリジナルのぬり絵キットやスター・ウォーズのピンボールゲームをお楽しみいただけます。
ドーセットワンチャイは香港島の便利なロケーションに位置し、テーマパークやファミリー向け施設へのアクセスも抜群です。さらにホテルからは主要な交通拠点への無料シャトルバスも運行しています。
ドーセットワンチャイ香港の総支配人、Anita Chan は次のように述べています。「このたびの受賞は、香港を訪れるご家族の期待を上回る心づくしのもてなしを提供する当ホテルの取り組みが認められたものです。26時間の滞在が可能なDorsett 26 Hoursも合わせ、心に残る柔軟なホテル体験により、ご家族に快適で楽しく便利な宿泊を提供できることを誇りに思います。」
ぜひ受賞歴のある当ホテルにご家族でお越しください。ご予約はこちら( https://www.wanchai.dorsetthotels.com/wanchai-hong-kong-hotel-deals/fantastic-4-family.html )で承っております。
