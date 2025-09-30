白泉社全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」にて「#萌え語り」性癖コンテスト結果発表!

株式会社白泉社(C)アナゴちん／白泉社

株式会社白泉社が運営する全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」にて開催されたコンテスト『「#萌え語り」性癖コンテスト』の受賞者が決定しました。

応募総数は229作品！ 皆さんのフェチがたっぷり詰まった素敵な作品をありがとうございました！ その中から選ばれた、大賞1名、梅ちゃづけ賞1名、つきのおまめ賞1名、部門賞7名（エロス賞1名、顔面賞1名、キャラクター賞2名、ベストカップル賞3名）、そして最終審査通過者8名を発表いたします。

沢山のご応募ありがとうございました!!

結果発表ページはこちら！

https://manga-lab.net/contest/(https://manga-lab.net/contest/318)318(https://manga-lab.net/contest/318)

【大賞】賞金15万円「続き、したくなった？【BL】」アナゴちん

(C)アナゴちん

【副賞】

八神仙さん出演ボイスコミック動画公開！

マンガPark連載権GET！

CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン（1年版）

【選評】

(C)アナゴちん

画力が高く、癖も感じる作品！ 満場一致で大賞でした。受けの色気たっぷりの表情に熱量を感じて素晴らしかったです◎。エロス溢れる作品で、今後のご活躍も楽しみです！

【作者コメント】

大賞いただき光栄です。己の性癖を誇りに思える良い経験でした。これからも精進してまいります。

八神仙さん出演のボイスコミック動画はこちらから！

URLhttps://manga-park.go.link/51t4p(https://manga-park.go.link/51t4p)

【梅ちゃづけ賞】賞金5万円「友達みたいな関係の幼なじみ彼氏【ネーム】」愛犬ぽち丸

(C)愛犬ぽち丸(C)梅ちゃづけ梅ちゃづけ先生コメント

幅広く愛されている赤面！ 『普段照れない』がポイントで、ギャップと好感の持てる絵柄で『赤面男子』の良さが表現されていました。女の子もいじらしくて共感がもてました！ ネームが読みやすいので、完成原稿にも期待しちゃいます。「この作家さんの作品をもっと読みたいなぁ」と思わせてくれる魅力的な作品でしたので、選ばせていただきました。これからの作品も楽しみにしています！

【つきのおまめ賞】賞金5万円「あまやかさせて」熊沢しゃけ

(C)熊沢しゃけ(C)つきのおまめつきのおまめ先生コメント

絵、ストーリー共にとてもかわいかったです。15pというページの中で二人の関係や彼女の過去の恋愛そしてイチャイチャも描かれていて描きたいものを既定のページ内にまとめる力を感じました。画面の白黒バランス、トーンワークもよくとても読みやすく、女の子の服（特に足の）にもリアリティがありとてもよかったです。これからの作品とても楽しみにしています！ 応援しています。

【部門賞】賞金１万円

(C) とつち雪エロス賞 「【イラスト】『これは君が悪い』」とつち雪

【選評】

色気全開な体、特に男性の肩～腕にときめきます。汗と余裕のない表情、右手の動きにもエロスを感じました！

(C)モズ商会顔面賞「【BL】泣かないで…もっと好きになる」モズ商会

【選評】

泣き顔の説得力が圧巻でした！ 涙の輝きや流れ方など表現が繊細で美しく、こだわりが伝わってきました！

(C)さわづキャラクター賞「血滲み」さわづ

【選評】

冒頭から不穏な色気があり、その独自のセンスに惹き込まれました。先生の「悪い笑顔」が素晴らしいです！

(C)チョッキキャラクター賞「マチアプしたら大学の一番会いたくない奴が来た（ネーム)」チョッキ

【選評】

いきいきとしたキャラが可愛い！ 軽快なやり取りや小ネタも面白い。ラストの照れ顔のギャップが破壊力抜群。

(C)五目ベストカップル賞「彼しか知らないカレのアレ」五目

【選評】

キャラクターの自然な会話と、ドキッとさせる色気が魅力的でした！ お似合いな２人がとても可愛かったです。

(C)帆可ぽてベストカップル賞「しないってば。」帆可ぽて

【選評】

三角関係モノで最高に性癖を感じた一作。絵や関係性にも色気があり、主人公の泣き顔も可愛かったです！

(C)ブルーベコベストカップル賞「ドーベルマン男子（義手義足）と聖女がイチャイチャしているお話」ブルーベコ

【選評】

上品な聖女様と強気なドーベルマンの組み合わせが魅力的。主だけにみせるデュークのワンコ感も萌えました！

【最終選考通過者】

Amazonギフト券5,000円分

いわみ／hige／熊木 ちゆり／いつもつも／奈津めぐる／京繹／保坂海南子／蘇生

マンガラボ！の登録＆各コンテスト応募の詳細はこちらから!!

https://manga-lab.net

公式X（旧Twitter）@mangalab_staff

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp