コアー建築工房、14歳が描く「未来の間取り」発表会に参加～新北島中学校の課題「棟梁賞」など審査～

株式会社コアー建築工房

地域に根ざした家づくりを行うコアー建築工房（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：谷 直人、三和グループホールディングスのグループ会社）は、9月11日（木）、大阪市立新北島中学校にて開催された「夏休みの課題発表会」にて審査委員として参加しました。

コアー建築工房は、大阪市教育委員会事務局総合教育センター主催の総合的な学習の時間の一環として、同中学校にて7月9日、出前授業を実施しています。

本発表会は、7月の授業課題「未来の間取りをつくろう」をもとに行われたものです。講師を努めた千原は、「家族とたくさん話して、いい家・間取りを描いてください」というメッセージを伝えました。生徒たちは家族と語り合いながら、地球環境への配慮や人が心地よく暮らせる工夫を盛り込み、それぞれの“わが家らしい住まい”を図面に描き上げました。

9月11日には、80名の作品の中から選ばれた11名がプレゼンテーションを行い、会場には生徒たちのポスターや発表者以外の図面も展示され、オープニングムービーと共に3か月にわたる学びの成果が温かな雰囲気の中で披露されました。

当日の審査の様子

すべての発表が終わった後に審査を経て、コアー建築工房から「棟梁賞」「社長賞」 を選出させてもらいました。どの作品からも「地球にやさしい」「人にやさしい」視点が大切にされていました。

社長賞を受賞した生徒は、自身の作品を「大人も子どもになる家」と題し、以下のように語りました。

「仕事で疲れたお父さんやお母さんが少しでも楽しめる空間を作りたくて、実際に欲しいものを聞いてみました。みんながワクワクしながら考えてくれて、とても心が和みました。」

生徒たちが家族と心を通わせながら未来の住まいを考える時間は、建築を超えて“生き方”を見つめる学びの場となりました。

当日の授業については、生徒アンケートでも86％が「楽しく学べた」と回答し、53％が「家族と家について話をした」と回答するなど、授業をきっかけに家庭での対話も広がったことがうかがえます。

生徒からは「知らないことが知れておもしろかった」「家族と将来の家について一緒に話すことができた」といった声も寄せられています。

さらに、授業で印象に残ったこととして、「人にやさしい」「地球にやさしい」という視点が挙げられ、環境について考えるきっかけになったこともわかりました。

「このような地域企業との連携による授業の意義を、どのように捉えられていますか？」という問いに対して、大阪市立新北島中学校 藤原正基教諭は、

「企業との連携によって、大人が仕事に情熱を注ぐ姿を垣間見ることができたことは、生徒にとって大きな意義がありました。コアー建築工房の皆様には中学生の提案に真摯に向き合っていただき、プロの視点から評価・コメントをいただけたことは、子どもたちの自己有用感にもつながったと思います。学校だけでは学べない経験を通じて、地域への愛着やつながりを育む貴重な機会となりました。」とコメントしています。

株式会社コアー建築工房 代表取締役 谷直人 コメント

「生徒の皆さんが家族と語り合いながら未来の住まいを考える姿に、とても心を動かされました。住まいとは単に暮らす箱ではなく、人と人をつなぎ、心を豊かにするものだと改めて感じています。これからも私たちは、次世代の子どもたちが住まいや建築に親しみを持ち、自らの未来を描けるような機会を応援していきたいと思います。」

コアー建築工房は、地域の工務店として、単に家を建てるだけでなく、「住まいを育てる視点」を次世代に伝えることも重要な役割と捉えています。今後も建築の魅力を伝える活動を通じて、地域の子どもたちの学びと創造性を応援してまいります。

■会社概要

商号 ： 株式会社コアー建築工房

代表者 ： 代表取締役社長 谷 直人

所在地 ： 〒599-8247 堺市中区東山593番地

設立 ： 1989年7月

事業内容 ： 総合建設業

資本金 ： 8,800万円

URL ： https://www.woodlife-core.co.jp/