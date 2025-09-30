【福岡ソフトバンクホークス】全員、CS突破の一翼！パーソル CS パ イベント情報公開！

5年ぶりの日本一へ、みんなの想いをひとつに！10月15日（水）パーソル CS パ ファイナルステージでは、選手の決意のメッセージが込められた「選手メッセージ入りフェイスタオル」の入場者全員配布など、パーソル CS パを盛り上げるさまざまな企画を行います。選手もファンの皆さまも、誰もがチームに欠かせない大切な「PS（ピース）！」となって戦っていきましょう！


応援特設サイト :
https://preview.softbankhawks.co.jp/ex/climax/

【10/15～17】「選手メッセージ入りフェイスタオル」を入場者全員に配布！



【10月15日（水）～17日（金）】「選手メッセージ入りフェイスタオル」（全15種類）


選手の決意のメッセージが込められた「選手メッセージ入りフェイスタオル（全15種類）」を入場者全員にランダムで配布します。日本一に向けてみずほPayPayドームで熱い声援を送って、ホークスを盛り上げましょう！



※イメージ サイズ：W800mmxH340mm　素材：ポリエステル100％

選手展開（全15選手）　※ランダムでの配布のためデザインはお選びいただけません。


上沢投手・有原投手・モイネロ投手・藤井投手・松本晴投手・松本裕投手・海野選手・川瀬選手・山川選手・今宮選手・牧原大選手・周東選手・野村選手・中村晃選手・柳町選手



【配布日】


10月15日（水）　パーソル CS パ ファイナルステージ第1戦


10月16日（木）　パーソル CS パ ファイナルステージ第2戦


10月17日（金）　パーソル CS パ ファイナルステージ第3戦



【配布場所】みずほPayPayドーム福岡　各入場ゲート


【配布情報】開場～8回裏まで



【注意事項】


※チケットをお持ちの方1名につき、1枚を入場ゲートを通過時にお渡しします。（ビジター応援席を除く）


※1名様が複数枚のチケットを使用してのご入場はできません。同様に、同時に複数個のタオルのお渡しはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。


※練習見学入場、スタンド開放時間にも配布します。ホームランテラス・スーパーボックス・ビクトリーウィングのお客様は、一般開場後に各ゲートでのお渡しとなります。


※入場ゲートを通過後はお渡しできません。必ず入場時にお受け取りください。


※お持ち帰り用の袋などはご準備しておりませんので、各自ご持参ください。


※ビジター応援席の方へはビジター応援グッズの配布を予定しています。


チケット販売情報はこちら :
https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202500860237.html


「選手メッセージ入りフェイスタオル」販売情報



「選手メッセージ入りフェイスタオル」のHAWKS STORE HOMEでの販売が決定！ 10月15日（水）～17日（金）に入場者全員に配布するタオルのハイクオリティ仕様となり、選手展開も異なります。選手展開は杉山投手・大関投手・栗原選手・近藤選手・柳田選手の5選手展開！選手の決意のメッセージが込められた「選手メッセージ入りフェイスタオル」を掲げてホークスのパーソル CS パ突破を後押ししよう！





「選手メッセージ入りフェイスタオル」（全5種類）　価格：1,800円



選手ラインナップ


【販売限定デザイン】全5種類　杉山投手・大関投手・栗原選手・近藤選手・柳田選手




【販売店舗】HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）


【販売形態・発売日】HAWKS STORE HOME／在庫販売：10月15日（水）



※画像は全てイメージ、価格は全て税込です。



勝負飯！ホークスエール飯を販売



9 月2 日（火）より販売しているホークスのチームカラーをイメージした「勝負飯」を継続して販売します！球場グルメを楽しみながら、ホークスの勝利を後押ししよう！！（一部商品掲載）



【販売期間】10月15日（水）　～パーソル CS パ ファイナルステージ期間中



麻辣スパイスキーマカレー/1,200円　販売店舗：餃子屋 弐ノ弐（4ゲート）

パを制す！”パ”ウィンサワー　※お酒/800円　販売店舗：キリン一番搾り＆クラフトビアステーション（4ゲート）・キリン一番搾り＆クラフトビアベース（7ゲート）


※価格は全て税込です。画像はイメージです。


※仕入れ状況等により急遽販売を中止する場合がございます。


※20歳未満のお客様および運転される方へのお酒の提供はいたしかねます。



【10/17】時給10,000円！始球式投球の超バイト募集





パシフィック・リーグのタイトルパートナーであるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』を提供するシェアフル株式会社が、10月17日（金）にみずほPayPayドームで開催する「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第3戦」の始球式で投球する超バイトを募集します。



【応募締切日時】10月5日（日）　23:59


【当選発表】2025年10月6日（月）予定



【募集要項】


就業日時：2025年10月17日（金） 午後（1時間程度）


場所：みずほPayPayドーム福岡


募集人数：1名


給与：時給10,000円


交通費：全額支給


お仕事内容：始球式での投球


応募方法・詳細はこちら :
https://sharefull.com/content/superjob/22076/