バンダイナムコフィルムワークス2025年秋期新作ラインアップ紹介

















シリーズ累計発行部数５００万部の大人気作通称『無限ガチャ』がTVアニメ化！世界を揺るがす復讐劇が始まる-

【放送情報】

TOKYO MX 2025年10月3日より 毎週金曜 23:30～











MBS 2025年10月3日より 毎週金曜 26:23～

CBC 2025年10月3日より 毎週金曜 26:23～

BS11 2025年10月5日より 毎週日曜 23:30～

AT-X 2025年10月4日より 毎週土曜23:30～

毎週火曜 29:30～ ※リピート

毎週土曜 8:30～ ※リピート

【作品公式サイト】

https://mugengacha.com/ 『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』シリーズ累計発行部数５００万部の大人気作通称『無限ガチャ』がTVアニメ化！世界を揺るがす復讐劇が始まる-【放送情報】TOKYO MX 2025年10月3日より 毎週金曜 23:30～MBS 2025年10月3日より 毎週金曜 26:23～CBC 2025年10月3日より 毎週金曜 26:23～BS11 2025年10月5日より 毎週日曜 23:30～AT-X 2025年10月4日より 毎週土曜23:30～毎週火曜 29:30～ ※リピート毎週土曜 8:30～ ※リピート【作品公式サイト】



















































40年以上にわたりアニメーションを中心としたオリジナルＩＰ*を創出し続ける株式会社バンダイナムコフィルムワークス（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：浅沼 誠）は、2025年秋の新作として、オリジナル作品や人気原作のテレビアニメ、劇場作品など、多彩なラインアップでお届けします。＊ Intellectual Property：キャラクターなどの知的財産テレビアニメでは、シリーズ累計発行部数５００万部の最強ガチャファンタジー『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』が１０月３日(金)から、また、原作コミックスのシリーズ累計発行部数が3,500 万部を突破し、国内外で注目の高い『ワンパンマン』第3期が満を持して10月５日（日）から放送を開始します。劇場作品では7つの作品が上映を開始します。10周年を迎えた『アイドリッシュセブン』のTVアニメ1期の総集編である『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』の前編が10月3日(金)から、後編が12月5日(金)から公開。『ヤマトよ永遠に REBEL3199』全七章の四章目となる『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女(サーシャ)』が10月10日(金)から公開となります。ガンダムシリーズでは、放送開始から10周年を記念した特別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』が10月31日(金)から、ラブライブ！シリーズからは劇場上映シリーズ3部作の第2章となる映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』が11月7日(金)から公開となります。さらに、作家いしいしんじの同名小説をミュージカルアニメーション映画化した映画『トリツカレ男』が11月7日(金)から、全4幕で劇場上映となる『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕が12月26日(金)から公開となります。バンダイナムコフィルムワークスは、今後も「“いいもの”をつくり続ける」という理念のもと、世界中のファンに向けて魅力ある映像をお届けしてまいります。【ラインアップ紹介】『ワンパンマン』第3期原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3,500 万部を突破した国内外で壮大な人気を誇る本作品の第3期がついに放送開始！【放送情報】10月5日（日）２３：４５～テレ東系列ほかにて放送開始！〈放送局〉テレビ東京 2025年10月5日から 毎週日曜日23:45～テレビ北海道 2025年10月5日から毎週日曜日23:45～テレビ愛知2025年10月5日から毎週日曜日23:45～テレビ大阪2025年10月5日から毎週日曜日23:45～テレビせとうち2025年10月5日から毎週日曜日23:45～TVQ九州放送2025年10月5日から毎週日曜日23:45～※初回は10月5日（日）深夜24時45分～＜第2期総集編＞を放送【作品公式サイト】https://onepunchman-anime.net/※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』原作アプリのDL数は700万を超え、アイドルの成長物語を中心に多岐にわたり人々の心を魅了してきた『アイドリッシュセブン』。TVアニメ1期を【前編】と【後編】に分けて再編集した劇場総集編を全国の劇場にて公開。【上映情報】【前編】10月3日(金)【後編】12月5日(金)【作品公式サイト】https://idolish7.com/aninana/firstbeat/『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女(サーシャ)』1980 年に公開された劇場映画第 3 作『ヤマトよ永遠に』を原作に新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト 2199』シリーズ最新作。本作は全七章（全 26 話）構成 の四章目となります。【上映情報】10月10日(金)【作品サイト】https://starblazers-yamato.net/特別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』スマートフォンアプリ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズG」で配信されていた全12話を再編集し、新規カットを加えた特別編集版が劇場にて公開。また、『鉄血のオルフェンズ』10周年記念新作短編「幕間(まくあい)の楔(くさび)」を同時上映します。【上映情報】１０月３１日(金)【作品サイト】https://www.g-tekketsu.com/urdr-hunt/映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』2024年9月に公開された映画『完結編 第1章』と時を同じくして、「今もっとも推せるスクールアイドル」を決めるスクールアイドルGPX（グランプリ）のもうひとつの会場を訪れた6人による完全新作エピソードが全国の劇場で公開となります。劇場上映シリーズ3部作の第2章、いま開幕―。【上映情報】１１月７日(金) 劇場公開【作品公式サイト】https://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/movie/Chapter2/映画『トリツカレ男』作家いしいしんじの『トリツカレ男』(新潮文庫刊)が、ミュージカルアニメーションとして映画化！何かに夢中になる＝"トリツカレる"と無我夢中になってしまうジュゼッペ（佐野晶哉）が、風船売りのペチカ（上白石萌歌）に恋をする。せつなく眩しいラブ・ストーリー×ミュージカル！【上映情報】11月７日(金) 公開【作品公式サイト】https://toritsukareotoko-movie.com/『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』 第1幕『ガールズ＆パンツァー』の公式スピンオフコミック『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（著者：弐尉マルコ）がついにアニメ化！アニメーション制作をP.A.WORKS×アクタスで手掛ける、わちゃっとにぎやか、にっこり爽やかな大作戦が全4幕で劇場上映します。【上映情報】【第1幕】2025年12月26日(金)～【第2幕】2026年1月30日(金)～【第3幕】2026年3月6日(金)～【第4幕】2026年4月10日(金)～【作品公式サイト】https://gup-mottolovelove.jp/https://digitalpr.jp/table_img/2721/119071/119071_web_1.png【著作権表記】 ※掲載順©明鏡シスイ・ホビージャパン／無限ガチャ製作委員会©ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部©BNEI/アイナナ製作委員会©西粼義展／宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会©創通・サンライズ©2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー©2001 いしいしんじ／新潮社 ©2025 映画「トリツカレ男」製作委員会©GuP MottoLoveLove Projekt＊プレスリリースの情報は発表時現在のものであり、発表後予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。