「トム フォード ソレイユ ホリデー コレクション 2025」雪に太陽が差し込むとき、肌に官能が灯る。雪景色に差し込む太陽の温かみを官能的に表現した、冬のラグジュアリーコレクションが登場。

トム フォード ソレイユ ホリデー コレクション 2025

ELC ジャパン合同会社

雪に太陽が差し込むとき、肌に官能が灯る。

雪景色に差し込む太陽の温かみを官能的に表現した、冬のラグジュアリーコレクションが登場。

トム フォードビューティが今期の描く「冬の太陽」は、凛とした冷たさの中に溶けるような温もりと官能性を秘めて。

雪化粧の山々に太陽が差し込み、スキー後のアプレスキーの時間へと移ろう瞬間の冷たい空気と、肌に残る余熱。

その相反する感覚を、透明感を引き立たせる質感と熱を感じるカラーで表現しました。

ソレイユ アイ カラー クォード / 01SN シャレー ミンク 13,640円(税込)

温もりと透き通るような虹色の煌めきが溶け合う、冬のスモーキーアイ。

カシミアのように柔らかい至高の粉質が評価されている名品アイパレットからは、肌にとけ込む3色のマット（バニラ、ピンク、プラムココア）が目元に熱を宿し、雪を照らし虹色に輝く陽光をプラスして仕上げる限定色が登場。

ウルトラ シャイン リップ カラー / 3色 8,250円(税込)

ひと塗りで、艶もうるおいも、色気までも。アルプスの空に着想を得た限定3色。

リップスティックの手軽さ、グロスのきらめき、バームのような保湿力を兼ね備えた、

軽やかでありながらも、立体的な魅惑の唇に導く、官能的なフォーミュラ。

整肌成分ビタミンE誘導体*とカミツレ花オイル**を配合。

つけた瞬間からうるおって艶めき、洗練された色香を唇にプラス。

アルプスの空にインスパイアされた限定3色。

*酢酸トコフェロール、**カミツレ花油

01 ピーク グラマー：冷たささえ、誘惑に変える唇。

夜明け前、氷点下の空が染まる一瞬の色をとらえた、洗練されたラズベリーモーヴ。

02 ローズ ディヴェール：陽だまりに灯る、密やかな情熱。

午後の太陽が雪の稜線を染める、赤く温かなひとときから着想を得た、深みのあるテラコッタ。

03 ファイヤーサイド：冷えた指先に、唇だけが火を灯す。

日が沈んだあとの空に残る余光、そして暖炉の火の揺らぎをイメージした、じんわりと色づくロージーヌード。

トム フォード クリーム ブラッシュ / 01SN アルペン ブラッシュ 11,000円(税込)

頬に宿る、熱を帯びた艶。

なめらかに頬に溶け込み、ぴたりと密着して、光のヴェールに変化するクリームからパウダーへと変化する処方。ソフトフォーカス効果で均一に艶めき、内側からにじむような熱を帯びたツヤを演出。

01SN アルペン ブラッシュ：頬ににじむ、雪光の熱感。

凍てつく空気の中で、肌だけがほのかに色づく。

アルプスの太陽が照らすように、血色とツヤを忍ばせて。

ソレイユ グロー セラム イルミネート 12,650円(税込)

うるおいに満ちた「ガラスのような艶肌」を叶える、朝用美容液が初登場。

素肌にも、ファンデーションの下にも使える朝用美容液。

ハリ成分 酵母エキス*や、整肌成分 カフェイン・ビタミンE誘導体**・ペプチド***、

保湿成分ヒアルロン酸Naといったスキンケア成分を贅沢に厳選配合。

まるで「ガラスのようなツヤ肌」を思わせる光を宿しながら、うるおいをキープ。

ベースに仕込んで透明感を高めることも、ハイライトとして立体感を引き出すこともできます。

サッカロミセス溶解質エキス、*酢酸トコフェロール、***パルミトイルヘキサペプチド-１２

トム フォード ソレイユ ホリデー コレクション 2025 と連動した香り

ホワイト スエード オード パルファム 30mL 28,380円(税込)、50mL 41,030円(税込)、100mL 54,670円(税込)

凛とした空気にとける、やわらかな官能の香り。

陽光の温かみと官能をまとう、コレクションと連動したフレグランス。

センシュアルなムスクと、包み込むようなスエードの香りが、肌と溶け合い、冬の光の中で一層親密に香り立つ、柔らかくも抗えない官能性を帯びた香り。

フェミニンとマニッシュという二面性を探求すべくつくられ、フローラル ムスクとレザー スエードという二つの様相を兼ね備えています。

ブルガリアン ローズを、ゴールデン サフラン、ぴりっとした風味のタイム、マテ茶、オリバナムとブレンドし、さらにはスズランの甘い香りを加えて、それをアンバーとサンダルウッドで際立たせています。

●TOM FORD BEAUTY（トム フォード ビューティ）について

トム フォードは、類稀なファッション、アクセサリー、アイウェア、そしてビューティ コレクションを提供する世界的なラグジュアリー ブランドです。

2005年にトム フォード氏によって設立されたこのブランドは、世界100都市以上で展開されており、モダンでグラマラス、ラグジュアリーな魅力で知られています。

