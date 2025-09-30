生成AIを活用したAIコンタクトセンター『HARMONY Ver1.05』をリリース！「Amazon Bedrock対応」とAIによる「会話内容の自動入力機能」でコールセンター業務をさらに革新

ロジカル・アーツ株式会社

ロジカル・アーツ株式会社（以下、ロジカル・アーツ、本社：大阪府大阪市、代表取締役：城垣 光宏）は、2025年9月30日に、AIコンタクトセンター『HARMONY Ver1.05』をリリースしました。

HARMONY Ver1.05は、アマゾン ウェブ サービスのクラウド型コンタクトセンターサービス『Amazon Connect』をベースに、顧客管理や通話履歴管理、プレディクティブコール、シートマップ、パフォーマンス分析といったコンタクトセンター運営に必要な機能と、文字起こし、通話要約、会話議事録生成といった生成AIを活用した機能を提供する『HARMONY』の最新版です。

今回のアップデートでは、コールセンター業務の効率化と顧客対応品質のさらなる向上を目指し、以下の新機能を追加しました。

Ver1.05でアップデートされた新機能

1. Amazon Bedrock対応（Anthropic Claude 4 最新モデル連携）

Amazon Bedrockとの連携を強化し、最先端の生成AIモデルであるAnthropic社 Claude 4がHARMONY内で利用可能になります。

これによりHARMONYで入力されるプロンプトおよび生成される回答はすべてAWSのセキュアなネットワーク内で処理されるため、AWS外の第三者に送信されることはありません。

また、HARMONYに保存されるデータは全て暗号化されているので、ユーザーの機密情報が外部に漏洩するリスクは極めて低く抑えられています。

2. AIによる会話内容の自動入力機能（顧客情報・通話記録）

オペレーターと顧客の会話の中から、AIが自動的に必要な情報を抽出し、システムに自動入力します。これにより、オペレーターの手入力作業を削減し、入力ミスを防ぐとともに、顧客対応の迅速化を実現します。

ユースケース1：顧客情報の自動入力

オペレーターと顧客の会話内容から、氏名、連絡先、問い合わせ内容などの顧客情報をAIが自動抽出し、HARMONYの顧客管理機能に自動で入力します。会話からのリアルタイムな情報抽出と自動入力によって、より効率的な顧客情報管理を可能にします。

ボタン1つで、顧客情報と通話記録を自動入力。オペレーターは応対に集中可能

ユースケース2：通話記録の自動入力

通話記録として残したい内容をカスタム項目として設定するだけで、AIが会話内容から通話記録を自動入力します。オペレーターは会話中に通話記録を手作業で入力する必要がなく、記録の抜け漏れを防ぎ、正確な通話内容の管理を可能にします。

カレンダー項目・ドロップダウンリスト項目もAIが自動で入力

新機能のメリット

これらの新機能により、『HARMONY』はAmazon Connectの基盤を最大限に活用し、生成AIを通じてコールセンターの業務効率アップと顧客対応の品質アップを短期間で同時に実現します。

特に、AIによる会話内容の自動入力機能は、オペレーターが手作業による情報入力から解放され、顧客との対話という本来の業務に集中できる環境を提供することで、より優れたEX（従業員体験）、CX（顧客体験）を提供できるようになります。

ＡＩコンタクトセンター『HARMONY』の特徴

『HARMONY』まるわかりMovie

- 業務効率の向上：AIによる自動入力機能により、オペレーターの入力作業を最小限に抑え、本来の顧客対応に集中可能。- 顧客体験の強化：Claudeの自然言語処理能力を活用した高精度な応答で、顧客の課題を迅速に解決。- データ活用の最適化：自動記録された履歴データを基に、傾向分析やサービス改善を効率的に実施。

この動画では、現場でよくある課題をアニメーションでわかりやすく紹介しながら、HARMONYでどのように解決できるのか をシンプルにご説明しています。

HARMONYの主な特徴や導入メリットを、ぜひ動画でご覧ください！

■『HARMONY』の解説動画はコチラ

https://logical.co.jp/service/harmony/movielist/HARMONYPR.mp4

『HARMONY』主な機能と活用シーン

生成AIを活用した通話要約や文字起こし、文字起こし校正、会話議事録生成、顧客管理機能、プレディクティブコール機能、シートマップ機能、パフォーマンス分析機能など、コールセンター運営に必要な機能を豊富に備えています。

生成AIを活用したコールセンターシステムで、業務効率改善と顧客対応品質の向上を同時に実現させませんか？

詳細やご相談は、ロジカル・アーツ株式会社までお問い合わせください。

■『HARMONY』についてさらに知りたい方はコチラ

https://logical.co.jp/service/harmony/(https://logical.co.jp/service/harmony/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referer&utm_campaign=harmony)

お試しプラン

2か月無償お試しキャンペーンを実施しています。詳細や条件は当社までお問い合わせください。

HARMONYの料金

必要なユーザー数だけライセンス契約できるので、無駄なくコスト最適化ができます。貴社のご要望に合わせたプラン提案や、Amazon Connectの新規導入、CRM連携、顧客データ連携など、ニーズに合わせたカスタマイズもロジカル・アーツにご相談ください。

Amazon Connectとは？

Amazon Connectとは、アマゾン ウェブ サービス（AWS）が提供する、クラウドPBX機能を有するクラウド型コールセンターサービスです。クラウド型の最大のメリットである『大幅なコスト削減とコールセンターの業務効率化』、近年では『DX・BCP対策』なども包括して、Amazon Connectのようなクラウド型のコールセンターサービスが続々と採用されています。

ロジカル・アーツ株式会社について

ロジカル・アーツ株式会社は、AWS、Salesforce、IoT、AIなどの先端技術を駆使し、お客様のビジネス成長を支援する会社です。クラウドインテグレーションやインフラ設計・構築・運用保守を通じて、業務プロセスの最適化やコスト削減の実現に貢献します。

本リリースに関するお問い合わせ先

ロジカル・アーツ株式会社 大阪本社

電話番号： 06-6263-3570

お問合せ： https://logical.co.jp/contact/(https://logical.co.jp/contact/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referer&utm_campaign=harmony)