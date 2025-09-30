マウスピース矯正「Oh my teeth」が国際規格に基づく情報セキュリティマネジメントシステム『ISMS認証』を取得
株式会社Oh my teeth
株式会社Oh my teeth(代表取締役CEO 西野誠)は、2025年9月、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格であるISO/IEC 27001:2022認証を正式に取得しました。
ISMS認証取得の背景
Oh my teethでは多数のユーザーから個人情報をお預かりしています。
皆様からお預かりした個人情報や情報資産を守るためにこれまでも独自の個人情報保護施策を講じてまいりましたが、より強固な管理体制を構築し適切な対応を行えるよう認証取得に向けて準備をしておりました。
今回の認証取得は、Oh my teethが抱える皆様の個人情報や情報資産を適切に管理・保護を行う体制を有していることを第三者機関によって客観的に証明されるものです。
認証取得はあくまでも通過点に過ぎないため、今後も継続的に適切な情報資産の管理が行われるよう対応してまいります。
・認証概要
認証規格
ISO/IEC 27001:2022
適用範囲
株式会社 Oh my teethにおける情報セキュリティマネジメントシステム
対象事業
顧客向けサービスの規格・開発・運営
認証登録番号
50301722 ISMS22
初回登録日
2025年9月19日
認定機関
ドイツ品質システム認証株式会社
・会社概要
会社名：株式会社Oh my teeth
代表者：代表取締役CEO 西野 誠
本社所在地：東京都新宿区築地町19-4 オーナーズビル神楽坂
設立日：2019年10月18日
事業内容：マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営
URL：https://www.oh-my-teeth.com/company