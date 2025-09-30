マウスピース矯正「Oh my teeth」が国際規格に基づく情報セキュリティマネジメントシステム『ISMS認証』を取得

株式会社Oh my teeth(代表取締役CEO 西野誠)は、2025年9月、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格であるISO/IEC 27001:2022認証を正式に取得しました。

ISMS認証取得の背景

Oh my teethでは多数のユーザーから個人情報をお預かりしています。

皆様からお預かりした個人情報や情報資産を守るためにこれまでも独自の個人情報保護施策を講じてまいりましたが、より強固な管理体制を構築し適切な対応を行えるよう認証取得に向けて準備をしておりました。

今回の認証取得は、Oh my teethが抱える皆様の個人情報や情報資産を適切に管理・保護を行う体制を有していることを第三者機関によって客観的に証明されるものです。

認証取得はあくまでも通過点に過ぎないため、今後も継続的に適切な情報資産の管理が行われるよう対応してまいります。