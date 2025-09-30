MOOMIN × a part of me. | Y’s 10月1日より発売

株式会社ヨウジヤマモト

Y’s for livingのプロジェクトブランド「a part of me.」と「MOOMIN」のコラボレーション企画

「MOOMIN × a part of me.」

今シーズンはY'sのフィルターを通して表現された特別なアイテムを発売いたします。

MOOMIN × a part of me. | Y’s(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/capsules-ys/ysxmoomin/)

エクスクルーシブな「リトルミイの後ろ姿」や、アイコニックな「スティンキー」が大胆に描かれた遊び心あふれるモチーフを、Y'sのフォルムに載せてMOOMINの世界観を美しく表現しています。

リトルミイやスティンキーとランダムなドット柄を組み合わせたブラウスやパンツ、立体感のある刺繍が特徴のTシャツやバッグ、レザーのくりぬき部分に刺繍を施したレザーチャーム、柔らかな生地感の大判スカーフなどをラインナップ。

リトルミイデニムドット柄パンツ 74,800円(税込)

カラー:黒 サイズ:01/02

スティンキーロングシャツ 72,600円(税込)

カラー:白/黒 サイズ:01/02

スティンキー吊りドレス 88,000円(税込)

カラー:黒 サイズ:01/02

スティンキーワイドパンツ 77,000円(税込)

カラー:黒 サイズ:01/02

スティンキー刺繍Tシャツ 26,400円(税込)

カラー:白/黒 ワンサイズ

リトルミイ刺繍Tシャツ 26,400円(税込)

カラー:白/黒 ワンサイズ

リトルミイプリントTシャツ 36,300円(税込)

カラー:白/黒 ワンサイズ

スティンキーレザーチャーム 19,800円(税込)

カラー:黒

リトルミイレザーチャーム 19,800円(税込)

カラー:黒

スティンキー大判スカーフ 22,000円(税込)

カラー:黒

スティンキーデニムドット柄ブラウス 70,400円(税込)

カラー:黒 サイズ01/02

リトルミイニット 61,600円(税込)

カラー:黒 ワンサイズ

スティンキーニットカーディガン 68,200円(税込)

カラー:黒 ワンサイズ

スティンキー刺繍エコバッグ 19,800円(税込)

カラー:白/黒

リトルミイねじれバッグ 55,000円(税込)

カラー:黒

GIFT:MOOMINグッズをお買い求めの方に「MOOMIN × a part of me.」のスティンキーのステッカーをプレゼントいたします。

※数量限定のためなくなり次第終了

発売日:2025年10月1日(水)

展開:Y’s日本国内一部ストア（Y’s表参道(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6550)/ Y’s吉祥寺PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6540) / Y’s 東武百貨店 池袋店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6514) / Y’s 伊勢丹浦和店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6527) / Y's 藤崎本店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6529) / Y’s 大和 香林坊店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&city_ids%5B%5D=154&brand_ids%5B%5D=19&search_type=0&map_lat=&map_lng=) / Y’s伊勢丹静岡店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6500) / Y’s 徳島アミコ (https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6481)/ Y’s 梅田大丸店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6495) / Y’s 沖縄リウボウ店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6475) / Y's SURER POSITION OKAYAMA (https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53254)/ WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA (https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=29614)）

Y's for living日本全国ストア(http://ysforliving.co.jp/shops/index.html)

お客様お問い合わせ先:Y's各ストアでお受けいたします。最寄りの店舗へお問い合わせくださいませ。

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングでつくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の身体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服作り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

